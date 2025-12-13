Slovenska šampionka smučarskih skokov Nika Prevc je zmagovalka druge posamične tekme v Klingenthalu. Tokrat je ona prehitela veliko tekmico in vodilno skakalko zime Nozomi Marujamo, in sicer za štiri točke. To je tretja zmaga Prevc v sezoni in 25. v karieri na najvišji ravni, kar je nov slovenski rekord. Do danes si ga je delila z bratom Petrom. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je skočila Anna Odine Stroem, ki je zaostala skoraj 22 točk. Do točk so prišle še tri Slovenke, Nika Vodan je bila 9., Maja Kovačič 24., Katra Komar pa 28. Marujama ostaja v rumeni majici, pred Prevc ima 134 točk prednosti. Skakalke bodo točke svetovnega pokala znova lovile konec prihodnjega tedna v Engelbergu.

Tako kot na včerajšnji tekmi in v današnjih kvalifikacijah smo tudi tokrat videli dvoboj za zmago med Niko Prevc in Nozomi Marujamo. Petkova preizkušnja je s točko prednosti pripadla Japonki, ki je dobila tudi kvalifikacije, a sobotni razplet je najbolj osrečil branilko kristalnega globusa.

Ta je v prvi seriji pristala pri 135 metrih, kar je pomenilo vodstvo pred drugo Marujamo, a le za 1,3 točke, tako da se je obetal hud finalni dvoboj za zmago. Preostale skakalke so zaostajale preveč, da bi se lahko vmešale v igro za prvo mesto – tretja Anna Odine Stroem je imela po polovici že skoraj 14 točk zaostanka za vodilno.

Nozomi Marujama je tokrat morala priznati premoč 20-letni Slovenki. Foto: Guliverimage

Ko je Norvežanka v finalu pristala pri 131,5 metrih, je bilo jasno, da bo na zmagovalnem odru, vse oči pa so bile nato usmerjene v preostala dva nastopa. Marujama je s 135 metri vrgla rokavico Prevc, a ta ni podlegla pritisku. Skočila je še tri metre dlje in z daljavo dneva 138 metri potrdila tretjo posamično zmago v tej sezoni, sicer pa že svojo 25. v svetovnem pokalu. Veliko tekmico je na koncu prehitela za štiri točke, Stroem pa je zaostala 21,7 točke.

"Najbolj sem zadovoljna s tem, da sem skoke še nekoliko bolj popravila, ker ta skakalnica me nekako vsakič, ko pridem sem, heca." Foto: Reuters

Prevc: Vesela, da sem popravila skoke, saj me ta skakalnica vselej, ko pridem sem, "heca"

"Najbolj sem zadovoljna s tem, da sem skoke še nekoliko bolj popravila, ker ta skakalnica me nekako vsakič, ko pridem sem, heca. Ampak vsakič ko pridem, je malo bolje Komaj čakam drugo leto," je Prevc po zmagi dejala za nacionalno televizijo. Na vprašanje o tem, da je Japonka v finalu skočila odlično in jo postavila pod pritisk, pa dodala: "Sama poskušam ne poslušati, kaj se dogaja okoli mene, rečem si, da moram iti vsak skok čim dlje, čim bolje, čim bolj se želim osredotočiti nase. S tem obiskom Klingenthala sem najbolj zadovoljna od vseh do zdaj."

Zdaj sama na slovenskem vrhu Za Prevc je to 25. posamična zmaga svetovnega pokala, kar je nov slovenski rekord. Do danes si ga je delila z bratom Petrom (24).

Nika Vodan je skočila do devetega mesta. Foto: Reuters

Vodan tokrat med deseterico, v točkah tudi Kovačič in Katra Komar

Med točkami so bile še tri Slovenke. Nika Vodan, ki si je po petkovi tekmi želela ujeti prave občutke, je po prvi seriji zasedala 12. mesto, v finalu pa s skokom, dolgim 125,5 metra, napredovala na deveto. Po petkovem 21. mestu, kar je njen najboljši rezultat, je Maja Kovačič tokrat zasedla 24. mesto, Katra Komar pa je nekaj točk vknjižila za 28. mesto.

Preostali varovanki Jurija Tepeša sta ostali brez finala. Tinkara Komar (108,5) je zasedla 37. mesto, Jerica Jesenko (108) pa 40.

Rumeni Marujami se je nekoliko približala V rumenem ostaja Marujama s 670 točkami, Prevc je na drugem mestu njeno prednost stopila za 20 točk na 134, tretja je Stroem, ki zaostaja že 262 točk. Med deseterico je na sedmem mestu še ena Slovenka, Nika Vodan.

"Zanimivo je, tudi nam trenerjem zgoraj je zanimivo, verjamem, da tudi gledalcem. Želel pa bi si, da se še kakšna pridruži," pravi Jurij Tepeš. Foto: Bor Slana/STA

Tepeš: Zanimiv dvoboj, želel bi si, da se pridruži še kakšna

"Vesel sem, da je Nika pokazala še eno raven višje od včeraj, tega sem vesel," je v izjavi za TV Slovenija dejal Tepeš, na vprašanje, kako sam gleda na dvoboj Prevc-Marujama, pa dodal: "Zanimivo je, tudi nam trenerjem zgoraj je zanimivo, verjamem, da tudi gledalcem. Želel pa bi si, da se še kakšna pridruži. Sami se s tem ne obremenjujemo, obremenjujemo se predvsem s skoki. Po tekmi naredimo analizo, a na sami tekmi se obremenjujemo samo s skoki."

Selitev na zadnjo postajo pred turnejo dveh večerov

Dekleta bodo naslednji teden tekmovala v Engelbergu, ki bo zadnje prizorišče pred turnejo dveh večerov v Nemčiji - Garmisch-Partenkirchen (31. december), Oberstdorf (1. januar).

Klingenthal, tekma

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Pred skakalkami je še druga posamična tekma na nemškem prizorišču. A še pred individualno preizkušnjo so morale opraviti kvalifikacije. Na tekmo se je prebilo vseh šest Slovenk.

Ob Prevc so bile uspešne še Nika Vodan (125), ki je bila deseta, Maja Kovačič (118,5) je zasedla 23. mesto, Katra Komar (116,5) 26., Jerica Jesenko (112) 36., Tinkara Komar (110) pa 37. mesto.

Prevc je v petek za točko zaostala za zmago, ki je pripadla vodilni skakalki zime Nozomi Marujama. Po drugem mestu je dejala, da se zaveda, kje so bile napake, da prvi skok ni bil najboljši in da bo poskušala danes skakati še bolje, kar obeta nov boj za zmago.

Klingenthal, kvalifikacije

Preberite še: