Š. L.

Sobota,
13. 12. 2025,
8.14

19 ur, 3 minute

Liga OTP banka, 13. krog

Krka gosti Helios

Š. L.

Helios se bo pomeril s Krko. | Foto Aleš Fevžer

Helios se bo pomeril s Krko.

Foto: Aleš Fevžer

Trinajsti krog košarkarske lige OTP banka bosta odprla Krka in Kansai Helios Domžale. Rogaško čaka obračun z Zlatorogom, Podčetrtek bo gostoval pri Šenčurju, Šentjur pa čaka srečanje s Hopsi. V torek bo na sporedu še srečanje med Ilirijo in Triglavom.

Liga OTP banka, 13. krog

Sobota, 13. december:
17.00 Krka - Kansai Helios Domžale
17.30 Rogaška - Zlatorog Laško
19.00 Šenčur GGD - Podčetrtek
19.30 Šentjur - Hopsi Polzela

Torek, 16. december:
20.45 Ilirija - Triglav Kranj

Lestvica:

KK Ilirija, Stipe Modrić
Sportal Ilirija v pričakovanju debija Bobana Marjanovića, dvojni program v Ljubljani
Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Sportal Ljubljančani tokrat povsem razglašeni
KK Krka Novo mesto KK Perspektiva Ilirija Triglav Kranj KK Podčetrtek KK Zlatorog Laško Kansai Helios Domžale kk Rogaška Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Liga OTP banka
