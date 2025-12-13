Sobota, 13. 12. 2025, 8.14
19 ur, 3 minute
Liga OTP banka, 13. krog
Krka gosti Helios
Trinajsti krog košarkarske lige OTP banka bosta odprla Krka in Kansai Helios Domžale. Rogaško čaka obračun z Zlatorogom, Podčetrtek bo gostoval pri Šenčurju, Šentjur pa čaka srečanje s Hopsi. V torek bo na sporedu še srečanje med Ilirijo in Triglavom.
Sobota, 13. december:
17.00 Krka - Kansai Helios Domžale
17.30 Rogaška - Zlatorog Laško
19.00 Šenčur GGD - Podčetrtek
19.30 Šentjur - Hopsi Polzela
Torek, 16. december:
20.45 Ilirija - Triglav Kranj