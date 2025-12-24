Stipe Modrić o Bobanu Marjanoviću: Upam, da bomo to vsi znali izkoristiti

"Kljub svoji višini in tudi letom je odlično pripravljen, res trdo dela in je v prvi vrsti izjemen človek, ne samo košarkar," je po torkovi prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar s Cedevito Olimpijo o zadnji okrepitvi Perspektive Ilirije Bobanu Marjanoviću za Sportal dejal trener Stipe Modrić. Ta je prepričan, da lahko Ilirija v tej sezoni pokaže še precej več.

"Bobi, Bobi!" se je v torek razlegalo iz ust predvsem mlajših navijačev v ljubljanski Hali Tivoli. Košarkarji Ilirije so na prvi tekmi četrtfinala pokala Spar z 78:84 izgubili proti Cedeviti Olimpiji, ki je nastopila v nekoliko spremenjeni in pomlajeni zasedbi. Izkušeni Srb Boban Marjanović je v Ljubljani magnet za navijače, kjerkoli se pojavi, tudi po koncu je ustregel praktično vsem željam mladih navijačev po skupni fotografiji, zatem pa je odšel v garderobo, komentarje tekme pa prepustil soigralcem in strokovnemu štabu.

"Bobi je odličen košarkar z veliko izkušnjami. Enostavno ga moramo še malce bolj izkoristiti, fantje ga včasih še malce spregledajo in mu ne dajo dovolj žog, a mislim, da iz tekme v tekmo napreduje. Res se mu ne vidi, da je bil praktično z eno nogo že v pokoju, od prvega treninga je odlično pripravljen, tudi kar zadeva kondicijo in fizično pripravo. Iskreno sem mislil, da bo potreboval več časa. Kljub svoji višini in tudi letom je res odlično pripravljen, res trdo dela in je v prvi vrsti izjemen človek, ne samo košarkar," je o 37-letnem košarkarju za Sportal povedal Stipe Modrić.

Boban Marjanović je 11. decembra uradno okrepil Ilirijo. Foto: Filip Barbalić

Ni skrivnost, da je Marjanović v Ljubljano pripotoval po pogovorih in dogovorih s Sašo in Luko Dončićem, ideji, da se ekipi pridruži Marjanović, pa je takoj prikimal tudi Modrić. "Seveda sem bil takoj za, vsakega novega igralca smo veseli. Ekipa je mlada in vsak košarkar s takšnim življenjepisom in izkušnjami je za nas več kot dobrodošel. Kot sem rekel, ga moramo še malce bolj izkoristiti. Ima velik vpliv na našo mlado ekipo, sploh s svojim pristopom, in upam, da bomo to vsi v klubu znali izkoristiti," je dodal Modrić.

Še vedno v boju za zaključni turnir

A čeprav srbski orjak zdaj pleni večino pozornosti ljubljanskega kluba, pa je Ilirija vse prej kot le izkušeni Srb. Zasedba Stipeta Modrića skozi celotno sezone raste, tudi v torek je na parketu pustila dober vtis in je pred povratnim srečanjem s Cedevito Olimpijo, ki bo na sporedu šele februarja, v boju za zaključni turnir četverice še vedno povsem v igri.

"Malce sem razočaran, na koncu smo zadeli dve trojki in je rezultatsko vse skupaj izpadlo malce boljše, a mislim, da bi lahko proti Olimpiji, ki ni bila v popolni zasedbi, dosegli še več. Bila je dobra tekma, tudi dober rezultat, a zdaj nas čaka zelo pomembna tekma v soboto. Imamo nekaj časa in mogoče so bile glave že tam," je srečanje z Olimpijo pokomentiral Modrić.

Mark Padjen je bil proti Cedeviti Olimpiji prvi strelec svoje ekipe. Foto: Filip Barbalić

Vrnitev Padjena

Po dveh mesecih se je v začetku decembra v ekipo vrnil tudi Mark Padjen, ki je po poškodbi dobro okreval, proti Olimpiji pa je bil s 17 točkami tudi prvi strelec svoje ekipe. "Vsak igralec, ki se vrne, je za nas zelo pomemben. Še posebej, ker smo imeli najmanj kreatorjev oziroma košarkarjev na žogi, Mark je zagotovo eden izmed teh, zaradi tega je malce lažje tudi Greenu, a mislim, da lahko pokažemo še veliko boljše igre. Upam, da fantje ostanejo zdravi in da bo že naslednja tekma naša najboljša," je dodal Modrić.

Ilirija letos prvič v zgodovini kluba nastopa na najvišji stopnički jadranske lige, potem ko se je ekipa lani iz druge lige ABA prebila v prvoligaško konkurenco. Klub je kljub nižjemu proračunu od tekmecev in eni najmlajših zasedb do zdaj zabeležil dve zmagi in pustil dober vtis. "Liga ABA je na vsaj trikrat višji ravni kot ABA 2, tukaj so trije evroligaši in dve Eurocup ekipi. Vsako tekmo te čaka poseben tekmec. Po eni strani me veseli, da sem za določene stvari malce jezen, ker to pomeni, da so v naši igri še vedno rezerve," je prepričan strateg Ilirije.

Modrić je prepričan, da so v igri Ilirije še vedno rezerve. Foto: Filip Barbalić

Prihaja Vienna

Že v soboto v ligi ABA Ilirijo čaka nov dan D, ko bo v Hali Tivoli gostovala Vienna z Gregorjem Glasom, ki je na lestvici skupine B na zadnjem mestu, saj ima odigrano tekmo manj od Ilirije, a prav tako dve zmagi. "Čaka nas težka tekma, zagotovo se obeta hud boj za vsako žogo, mogoče na trenutke igra ne bo lepa, bo pa borbena. Zelo pomembna bo obramba, s takim pristopom, kot je bil večino časa na srečanju z Olimpijo, pa mislim, da imamo dobre priložnosti. Moramo ponoviti stvari, ki smo jih prikazali na tem obračunu in že na nekaterih prejšnjih, verjamem, da nam lahko uspe," je dodal Modrić.

