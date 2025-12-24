Britanec Onley podpisal za Ineos Grenadiers

Triindvajsetletni Britanec Oscar Onley je najodmevnejša pridobitev ekipe Ineos Grenadiers za leto 2026, ki se je okrepila s še nekaterimi drugimi kolesarji, poroča Cyclingnews. Oney je bil četrti na dirki po Franciji, ki jo je dobil Tadej Pogačar, in je deveti na svetovni lestvici.

Onley je bil član ekipe Picnic PostNL s pogodbo do konca leta 2027, po trenutnih pravilih Mednarodne kolesarske zveze (UCI) pa je možna menjave pogodbe, če se s tem strinjajo obe stranki in UCI.

"Odraščal sem ob opazovanju Gerainta, Davea in ekipe, ki so prevladovali v športu in kolesarjenje postavili na zemljevid Združenega kraljestva, zato sem resnično ponosen, da se pridružujem Grenadiersom z dolgoročno pogodbo, kar bo pomenilo tudi dirkanje za britansko ekipo, ko se bo dirka po Franciji leta 2027 začela na Škotskem," je Onley dejal v objavi Ineosa.

Ta je v svoje vrste pred tem že privabila francoskega prvaka Doriana Godona, Avstralca Jacka Haiga in Sama Welsforda ter Kevina Vauquelina in Embreta Svestada Bärdsenga.