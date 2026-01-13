Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
13. 1. 2026,
22.21

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kansai Helios Domžale ABA 2

Torek, 13. 1. 2026, 22.21

1 ura, 32 minut

Druga liga ABA

Kansai Helios s peto zmago v končnici lige Aba 2

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Helios Kansai | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Kansai Heliosa so si s peto zmago v šestih krogih lige Aba 2 zagotovili mesto v končnici. Danes so v domači dvorani premagali črnogorski Mornar z 72:69 (11:15, 23:36, 43:46).

Domžalčani so med vodilnimi ekipami tekmovanja, v zadnjih dveh krogih rednega dela pa si bodo skušali izboriti čim ugodnejši položaj za četrtfinale, ki se bo igral na dve zmagi.

Konec januarja bodo gostili Široki, ki ima prav tako le en poraz, v začetku marca pa jih čaka gostovanje v Podgorici pri Bemaxu, ki je še brez zmage.

Varovanci trenerja Jureta Močnika so se morali krepko potruditi za četrto zaporedno zmago, saj so gostje, ki so prišli v Slovenijo z izkupičkom 2-3, ob koncu prvega dela vodili že s 16 točkami prednosti.

Kansai Helios je tretjo četrtino dobil z 20:10, v zaključku tekme pa sta Lenart Sirc (16 točk, 13 skokov) in Jon Dolničar (10 točk) ohranila mirno roko s črte prostih metov, Mark Morano Mahmutovič (14 točk) in Jan Zemljič (14 točk) pa zadela dve ključni trojki.

Preberite še:

Spartak Ilirija
Sportal Ilirija praznih rok v Srbiji, zmaji doživeli razočaranje na Dunaju
KK Krka : Partizan, Žak Smrekar
Sportal Znan je prvi polfinalni par
Kansai Helios LTH Castings Blaž Mahkovic
Sportal Kansai Helios s četrto zmago na vrhu lige
Kansai Helios Domžale ABA 2
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.