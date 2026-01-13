Kansai Helios s peto zmago v končnici lige Aba 2

Košarkarji Kansai Heliosa so si s peto zmago v šestih krogih lige Aba 2 zagotovili mesto v končnici. Danes so v domači dvorani premagali črnogorski Mornar z 72:69 (11:15, 23:36, 43:46).

Domžalčani so med vodilnimi ekipami tekmovanja, v zadnjih dveh krogih rednega dela pa si bodo skušali izboriti čim ugodnejši položaj za četrtfinale, ki se bo igral na dve zmagi.

Konec januarja bodo gostili Široki, ki ima prav tako le en poraz, v začetku marca pa jih čaka gostovanje v Podgorici pri Bemaxu, ki je še brez zmage.

Varovanci trenerja Jureta Močnika so se morali krepko potruditi za četrto zaporedno zmago, saj so gostje, ki so prišli v Slovenijo z izkupičkom 2-3, ob koncu prvega dela vodili že s 16 točkami prednosti.

Kansai Helios je tretjo četrtino dobil z 20:10, v zaključku tekme pa sta Lenart Sirc (16 točk, 13 skokov) in Jon Dolničar (10 točk) ohranila mirno roko s črte prostih metov, Mark Morano Mahmutovič (14 točk) in Jan Zemljič (14 točk) pa zadela dve ključni trojki.

