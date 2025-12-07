Slovenski kolesar Anže Ravbar, član razvojne ekipe UAE Team Emirates, je bil udeležen v prometno nesrečo v Finestratu v Španiji. Podrobnih informacij o njegovem stanju še ni.

Ravbar, član razvojne ekipe moštva Tadeja Pogačarja, je sicer pretekli sezoni sodeloval tudi ob evropskem naslovu slovenskega šampiona na cestni dirki na EP, na slovenskem DP pa osvojil tudi bron v vožnji na čas. Z novo sezono se seli v kranjski Factor Racing.

Slovenian cyclist Anže Ravbar was involved in an accident in Finestrat, Spain this morning… hoping for good updates and hopefully it will be nothing serious. 🙏🏼



