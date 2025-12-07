Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Nedelja,
7. 12. 2025,
13.23

1 ura, 11 minut

Anže Ravbar udeležen v prometni nesreči

Ja. M.

Anže Ravbar | Anže Ravbar je pred dvema letoma osvojil tudi zlato na cestni dirki mladincev | Foto Guliverimage

Anže Ravbar je pred dvema letoma osvojil tudi zlato na cestni dirki mladincev

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Anže Ravbar, član razvojne ekipe UAE Team Emirates, je bil udeležen v prometno nesrečo v Finestratu v Španiji. Podrobnih informacij o njegovem stanju še ni.

Ravbar, član razvojne ekipe moštva Tadeja Pogačarja, je sicer pretekli sezoni sodeloval tudi ob evropskem naslovu slovenskega šampiona na cestni dirki na EP, na slovenskem DP pa osvojil tudi bron v vožnji na čas. Z novo sezono se seli v kranjski Factor Racing.

Več sledi ...

