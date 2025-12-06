Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 12. 2025,
9.00

Sobota, 6. 12. 2025, 9.00

Pogačarjevo črno kolo prodali za skoraj 164.000 evrov

Tadej Pogačar

Kolo Tadeja Pogačarja, ki ga je vozil na letošnji dirki po Franciji, so na dražbi prodali za skoraj 164.000 evrov, je sporočila avkcijska hiša Sotheby's.

Tadej Pogačar se je na letošnjem Touru v 13. etapi na gorskem kronometru na štartu pojavil s črnim cestnim kolesom opremljevalca svoje ekipe, potem ko so mu zaradi zmanjšanja teže odstranili pretežno belo barvo. Pozneje se je na štartu s črnim kolesom pojavil tudi v etapi s ciljem na slovitem Mont Ventouxu v 16. etapi. Tudi v nadaljevanju Toura ga je v gorskih etapah uporabljal pri branjenju velike prednosti pred tekmeci iz Pirenejev. V Parizu se je Pogačar veselil svoje četrte skupne zmage.

Omenjeno kolo iz 16. etape se je ta teden znašlo na dražbi avkcijske hiše Sotheby's z izklicno ceno 15.000 dolarjev oziroma nekaj manj kot 13.000 evrov. Cena je do konca dražbe dosegla natanko 190.500 dolarjev oziroma 163.730 evrov, kar je približno desetkratna vrednost kolesa na trgu.

