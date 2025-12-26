V Angliji sprememba tradicije, a brez počitka za Šeška

26. december oziroma po angleško Boxing Day je tradicionalno postregel s tekmami angleške premier lige, a se je letos vodstvo lige iz različnih razlogov odločilo, da bodo tekme razporejene na tri dni. Danes bo tako na sporedu le ena, ko bo Manchester United Benjamina Šeška gostil Newcastle. Letos bo na dan po božiču najmanj tekem premier lige od leta 1982.

Nogomet na Boxing Day običajno pomeni začetek natrpanega urnika tekem v božično-novoletnem obdobju. To je tradicija, stara toliko kot angleški nogomet sam, saj sega v prvo sezono prve angleške lige leta 1888. Tradicija je do zdaj zabeležila le nekaj izjem, letos pa bo na dan po božiču najmanj tekem najvišje lige od leta 1982.

Premier liga je za svojo odločitev, da na dan po božiču odigra le eno tekmo, ob objavi razporeda oktobra okrivila globalni koledar tekem. Pojasnila je, da mora tekme razporediti tako, da bodo imeli igralci dovolj časa za počitek med njimi. "Kot v prejšnjih letih in v skladu z našo zavezanostjo klubom smo sprejeli posebne ukrepe, ki bodo omogočili več časa med tekmami, ki se igrajo v prazničnem obdobju," je liga sporočila v izjavi. "To bo igralcem omogočilo več časa za okrevanje, saj se bodo podaljšali časi počitka med 18., 19. in 20. krogom. S tem se zagotovi, da noben klub ne bo igral dveh tekem v roku 60 ur.

Danes bo tako na sporedu le tekma med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Newcastlom. United je na lestvici trenutno sedmi s 26 točkami, Newcastle pa 11. s 23.

Sobotni spored bosta odprla Nottingham in Manchester City, vodilni Arsenal bo pričakal Brighton, Liverpool pa čaka srečanje z zadnjimi Wolvesi. V nedeljo se obeta derbi med Chelseajem in Aston Villo. V nedeljo bo Leeds Jake Bijola na delu pri Sunderlandu, krog pa bosta sklenila Crystal Palace in Tottenham.

