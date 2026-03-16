V torek in sredo se igrajo povratne tekme osmine finale nogometne lige prvakov. Kaj lahko se zgodi, da izpade vseh šest angleških klubov. V še najboljšem položaju je Arsenal, ki je prvo tekmo z Bayerjem iz Leverkusna igral neodločeno (1:1). Ne predaja se Pep Guardiola, čeprav je njegov Manchester City v sredo v Madridu pri Realu izgubil z 0:3.

Real Madrid je na prvi tekmi zmagal s 3:0. Foto: Reuters Angleška premier liga ima v osmini finala največ klubov, kar šest. Tako bi bilo res neverjetno, če bi prav vsi izpadli, ne pa nemogoče: Tottenham je na prvi tekmi z madridskim Atleticom izgubil z 2:5, z enakim izidom Chelsea proti Paris Saint Germainu, Manchester City je z 0:3 klonil proti madridskemu Realu, Liverpool mora nadoknaditi gol zaostanka proti Galatasarayju (0:1), samo Arsenal in Newcastle prejšnji teden nista izgubila, prvi so v Leverkusnu z Bayerjem igrali neodločeno 1:1, drugi pa doma z enakim izidom z Barcelono. Z izjemo Newcastla preostalih pet angleških klubov ta teden gosti povratno tekmo.

Trener sinjemodrih Pep Guardiola je na ponedeljkovi novinarski konferenci pred tekmo z Realom dejal, da mu igralcev ni bilo treba posebej prepričevati, da lahko proti 15-kratnimi evropskim prvakom nadoknadijo tri gole zaostanka. "Prepričan sem, da bodo naredili vse, da nam uspe. Nekateri igralci se sicer prvič soočajo s takšnim položajem. Nimamo več enake ekipe kot pred nekaj leti, a so tudi ti fantje izjemni nogometaši. In pred njimi je velika priložnost. To je nogomet. Marsikaj se lahko zgodi. Osredotočili se bomo na zmago, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Nimam pa nobenega posebnega načrta. Samo poskusiti moramo zmagati." Zmagati za štiri gole! "Naloga je res visoka. Madridu ni lahko dati več kot treh golov. Rezultat prve tekme ni idealen, a to je nogomet in vse se lahko zgodi."

Mikel Arteta in Arsenal je za razliko od Pepa Guardiole in Cityja imel ponedeljekov trening. Foto: Reuters Je dal pa Guardiola nogometašem prost ponedeljek, trening bodo opravili šele na dan tekme, v jutranjih urah. V soboto so sicer remizirali na tekmi premier lige z West Hamom. Še bolj kot fizično potrebujejo psihološki počitek, še pravi španski strateg, ki lahko to sezono ostane tako brez angleške kot evropske lovorike.

Še trener Arsenala Mikel Arteta, kljub precej boljšemu psihološkemu položaju, nenazadnje s prednostjo devetih točk pred Cityjem vodijo v premier ligi, je previden pred povratno tekmo z Bayerjem. Arsenal je minuli konec tedna v domači ligi z 2:0 premagal Everton, Bayer pa je remiziral z münchenskim Bayernom. "Pričakujem podobno tekmo, kot je bila prva. Tako so igrali tudi proti Bayernu. So zelo dobro vodeni, imajo jasno strukturo igre, zelo dobre posameznike. Veliko faktorjev bo odločilo, ali se bomo uvrstili v četrtfinale."