Black Cube Izrael Volitve 2026 Volitve 2026 prisluškovalna afera Bruselj vlada Robert Golob Robert Golob

Sreda, 18. 3. 2026, 14.06

Golob odpoveduje obveznosti in odhaja v Bruselj. To je razlog.

Robert Golob, predsednik vlade | Foto Nebojša Tejić/STA

Predsednik vlade Robert Golob je danes zaradi resnosti informacij o domnevnem vplivanju tujih akterjev na slovenske volitve odpovedal vse popoldanske volilne aktivnosti. Kot je sporočil, odhaja v Bruselj, kjer se bo o zaščiti demokratičnih procesov posvetoval z evropskimi partnerji.

Po njegovih besedah naj bi šlo za informacije o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na slovenski volilni proces. Golob je poudaril, da gre za resno vprašanje, ki presega notranjepolitične okvire in zahteva usklajen evropski odziv.

"V evropski družini nismo sami," je zapisal in dodal, da bo Slovenija skupaj s partnerji iskala rešitve za zaščito demokracije pred zunanjimi vplivi.

Premier je ob tem izpostavil jasno stališče vlade: "Vsakemu poskusu vmešavanja v demokratične procese se bo Slovenija odločno uprla." "Vsakemu vmešavanju v našo demokracijo bomo jasno in odločno rekli ne," je še poudaril.

