Slovenija velja za eno najbolj prezračevanih držav na svetu glede na število prebivalcev. Velik del zaslug za to ima podjetje i-Vent, ki že več kot desetletje razvija rešitve za kakovosten zrak v domovih. Vizija direktorja Milana Kustra, da si ljudje zaslužimo živeti v zdravem bivalnem okolju, je danes postala realnost za več kot 200 tisoč uporabnikov v Sloveniji. Da ljudje tej viziji zaupajo, potrjuje tudi priznanje izbrana znamka zaupanja leta 2026, ki ga je podjetje prejelo že drugo leto zapored. Ob tem dosežku smo se pogovarjali z direktorjem podjetja i-Vent Milanom Kustrom, ki je pred 15 leti začel razvijati prezračevalne rešitve z jasnim ciljem – i zboljšati kakovost zraka v slovenskih domovih.

Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent Foto: Arhiv ponudnika

Direktor podjetja i-Vent poudarja, da pridobljeni naziv izbrana znamka leta potrjuje, da svojo vizijo o zdravih domovih uspešno uresničujejo. "Zavedamo pa se, da je zaupanje treba nenehno negovati, zato to nagrado jemljemo predvsem kot odgovornost. Odgovornost, da bomo vašo izbiro upravičili z vsakim novim vgrajenim sistemom," poudarja na začetku.

Slovenci nadpovprečno ozaveščeni glede prezračevanja

Do zdaj so svojo zavezo več kot upravičili. Temu pritrjuje tudi podatek, da smo Slovenci nadpovprečno ozaveščeni glede prezračevanja. Je to res in zakaj ravno pri nas? "To drži. Delež prezračenosti slovenskih gospodinjstev se približuje 20 odstotkom, kar je absolutno največji delež glede na število prebivalcev v celotni Evropski uniji. Za primerjavo: delež prezračenosti glede na število gospodinjstev v Nemčiji, Avstriji in Švici je še vedno manjši od osmih odstotkov," pojasnjuje Milan Kuster.

Del razloga vidi tudi v posebnostih slovenskega trga. Slovenija je razmeroma majhna država, kjer se informacije hitro širijo, v zadnjih letih pa je bilo na področju prezračevanja veliko poudarka na ozaveščanju o kakovosti zraka v bivalnih prostorih in na dostopnosti sodobnih rešitev. Posledično se je med ljudmi precej povečalo razumevanje, kako pomembno vlogo ima prezračevanje pri zdravem in udobnem bivanju.

Ekipa podjetja i-Vent ob prejemu nagrade izbrana znamka zaupanja 2026 Foto: Arhiv ponudnika

Kupci danes sprašujejo drugače kot pred desetletjem

Opazna je tudi sprememba v vedenju kupcev. V primerjavi s časom pred petimi ali desetimi leti danes prihajajo precej bolje informirani. "Kupci se dobro zavedajo, da je prezračevalni sistem nekaj, kar lahko bistveno izboljša kakovost bivanja. Danes je zelo malo takih, ki še vedno prisegajo zgolj na zračenje z okni," pravi Milan Kuster.

Po njegovih besedah ljudi danes veliko bolj zanimajo konkretni učinki prezračevanja: kako sistem vpliva na kakovost zraka, raven vlage, preprečevanje plesni in na splošno počutje v domu. Pogosto sprašujejo tudi o energetski učinkovitosti, tihem delovanju sistemov ter o tem, kako prezračevanje deluje v sodobnih, dobro izoliranih hišah in stanovanjih.

Prav večja informiranost kupcev je po njegovem mnenju eden ključnih razlogov, da prezračevanje postaja standard sodobnega bivanja, ne več zgolj dodatna možnost. "Ljudje vedno bolj razumejo, da kakovosten zrak v domu ni razkošje, ampak osnova zdravega življenjskega okolja," dodaja.

Od osebne izkušnje do razvoja prezračevanja v Sloveniji

Pred približno petnajstimi leti prezračevanje v Sloveniji še ni bilo tema, o kateri bi se veliko govorilo. Kot pojasnjuje Milan Kuster, se je razvoj te panoge pri nas začel praktično iz nič. Pred približno petnajstimi leti je ustanovil podjetje Lunos in začel razvijati področje prezračevanja bivalnih objektov v Sloveniji. Takrat na trgu ni bilo veliko znanja, niti zaupanja – ne med strokovnjaki ne med uporabniki. Kljub temu je verjel, da ima prezračevanje ključno vlogo pri kakovosti bivanja. Že takrat je bilo jasno, da lahko pravilno zasnovani prezračevalni sistemi rešijo številne težave v domovih, od vlage, plesni in kondenzacije na oknih do zatohlega zraka, neprijetnih vonjav in slabega počutja v zaprtih prostorih.

Odločilen vpliv pa je imela (tudi) osebna izkušnja. Prezračevalni sistem je najprej vgradil v lastni hiši in kmalu opazil konkretne spremembe. V domu so odpravili plesen, zrak je postal bistveno bolj svež, izboljšala pa se je tudi kakovost spanja. Posebej opazno izboljšanje je bilo pri njegovi hčeri, ki se je spopadala z alergijami. Prav ta izkušnja je dodatno utrdila prepričanje, da lahko kakovosten zrak pomembno vpliva na zdravje in počutje ljudi ter da je prezračevanje nekaj, kar bi moralo postati standard v sodobnih domovih.

Rast zanimanja kaže, da prezračevanje postaja pomemben del razmisleka o kakovosti bivanja – ne le pri novogradnjah, temveč tudi pri prenovah obstoječih domov. Foto: Shutterstock

Prelomnica v času epidemije

Večjo pozornost je prezračevanje pri nas dobilo tudi v času epidemije covid-19, ko se je o pomenu svežega zraka v zaprtih prostorih začelo govoriti bistveno več kot prej. V tem obdobju so zagnali pobudo Prezračimo Slovenijo, katere cilj je bil dodatno ozaveščati javnost o pomembnosti kakovostnega zraka v bivalnih prostorih. Odziv je bil izjemen – zanimanje ljudi je močno naraslo, podjetje pa je prejelo veliko več povpraševanj kot kadarkoli prej.

V nekem trenutku je število mesečnih povpraševanj prvič preseglo tisoč, kar je pomenilo velik organizacijski izziv. "Montažne ekipe so prezračevalne sisteme vgrajevale po vsej Sloveniji in podjetje je komaj sledilo silovitemu povečanju prometa. Posledično je število vgrajenih sistemov hitro raslo in kmalu preseglo 20 tisoč vgrajenih rešitev. To je bil tudi jasen znak, da se zavest o pomenu kakovostnega zraka v domovih v Sloveniji hitro spreminja in da prezračevanje postaja pomemben del sodobnega bivanja," poudarja direktor podjetja i-Vent.

Paradoks sodobnih domov

Čeprav se je v Sloveniji v zadnjih letih veliko naredilo na področju ozaveščanja o kakovosti zraka v bivalnih prostorih, Milan Kuster opozarja, da se številni ljudje s težavami slabega zraka še vedno srečujejo vsak dan, a se tega pogosto sploh ne zavedajo. Sodobni domovi so namreč vse bolj energetsko učinkoviti in dobro zatesnjeni, kar je z vidika varčevanja z energijo sicer prednost, vendar ima tudi drugo plat. Medtem ko so starejše hiše zaradi manjše zatesnjenosti naravno omogočale več izmenjave zraka, v novih objektih zrak pogosto ostaja ujet v notranjosti.

Posledice so lahko utrujenost, slabši spanec, pogosti glavoboli, več alergijskih težav ali občutek zatohlosti, ki ga ljudje pogosto pripisujejo drugim dejavnikom. Težave postanejo še posebej izrazite v hladnejših mesecih. Ko se temperature spustijo, ljudje okna odpirajo precej redkeje, saj želijo ohraniti toploto v prostoru. Po prhanju se v kopalnici zadržuje vlaga, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak v prostoru pa postaja vse težji.

Pozimi se vlaga v domovih kopiči še hitreje, saj premalo zračimo, hkrati pa vsakodnevno v notranjost s kuhanjem, prhanjem, sušenjem perila in celo dihanjem vnašamo veliko vodne pare.

Milan Kuster: vizionar, ki je spremenil slovenski trg prezračevanja. Foto: Jan Lukanović

Pogosto spregledan dejavnik: CO₂ v spalnicah

Po Kustrovih besedah pri zdravem bivanju pogosto spregledamo še en pomemben dejavnik – presežene vrednosti ogljikovega dioksida (CO₂) v zaprtih prostorih, predvsem v spalnicah. V podjetju so izvedli več meritev, ki so pokazale, kako hitro se lahko kakovost zraka ponoči poslabša. V povprečni slovenski spalnici, veliki približno 12 kvadratnih metrov oziroma okoli 30 kubičnih metrov, se presežne vrednosti CO₂ pojavijo že po približno dveh urah spanja.

Po štirih urah lahko koncentracije dosežejo raven, ki jo zdravstvena stroka že povezuje z negativnimi vplivi na počutje in zdravje. Posledice se pogosto kažejo kot slabši spanec, jutranja utrujenost ali občutek težkega zraka v prostoru. Prav zato je prezračevanje v sodobnih domovih vse bolj prepoznano kot ključni element zdravega bivalnega okolja – nekaj, kar ne vpliva le na energijsko učinkovitost stavb, temveč predvsem na kakovost življenja ljudi, ki v njih živijo.

Praksa, ki postaja standard

Sogovornik meni, da prezračevanje hitro postaja samoumeven del sodobnega bivanja. Po njegovem mnenju bo kmalu težko razumeti, kako so lahko domovi sploh nastajali brez ustreznega prezračevanja. Kot že omenjeno – zavedanje o pomenu kakovostnega zraka v bivalnih prostorih se je začelo še posebej hitro povečevati po letu 2020. Takrat je Kuster v enem izmed intervjujev dejal, da si želi, da bi prezračevanje v domovih postalo nekaj tako samoumevnega, kot je danes klimatska naprava v avtomobilu.

Po njegovih besedah se ta napoved vse bolj uresničuje. Danes so prezračevalne rešitve podjetja vgrajene že v več kot 50 tisoč slovenskih domovih. "Ko sem se začel ukvarjati s tem področjem, si takšnega razvoja niti približno nisem upal predstavljati," pravi.

Milan Kuster je s svojo poslovno potjo dokazal, da uspeh ni zgolj v inovacijah, temveč predvsem v ljudeh. Njegova filozofija temelji na poštenem in odgovornem vodenju, spoštovanju zaposlenih ter vlaganju v razvoj in izobraževanje. Foto: Jan Lukanović

Kaj prinaša prihodnost prezračevanja?

Dodaja, da bodo v prihodnjih letih razvoj na tem področju zaznamovale predvsem tehnološke izboljšave in večja avtomatizacija. Prezračevalni sistemi bodo še učinkovitejši, hkrati pa vse bolj povezani s pametnim upravljanjem doma. Sistemi se bodo sposobni sproti prilagajati tako zunanjim vplivom kot tudi razmeram v notranjosti prostora, na primer koncentraciji CO₂, vlagi ali kakovosti zraka. Cilj razvoja je predvsem v tem, da bo delovanje sistemov popolnoma avtomatizirano.

To pomeni, da uporabnikom ne bo več treba spremljati ali nastavljati delovanja prezračevanja, saj bo sistem samodejno skrbel za optimalne pogoje v prostoru – ves čas.

Čeprav se je pot prezračevanja v slovenskih domovih začela razmeroma nedavno, danes postaja jasno, da gre za eno ključnih področij sodobnega bivanja. Zrak v domu namreč ni le vprašanje udobja, temveč vse bolj tudi vprašanje zdravja, dobrega počutja in kakovosti življenja. Foto: Jan Lukanović

Več kot 200 tisoč uporabnikov, ki s pomočjo i-Venta dihajo kakovosten zrak, dokazuje, da so na pravi poti Dejstvo je, da i-Vent ni le naprava, ampak zanesljiva rešitev za pogoste težave zatesnjenih domov – in to je tisto, kar je prepričalo že toliko Slovencev in Slovenk. Njihov pametni prezračevalni sistem uporabnikom zagotavlja: svežino brez toplotnih izgub – samodejno dovaja prečiščen zrak in odvaja izrabljenega, pri tem pa z rekuperacijo ohranja temperaturo prostora,

– samodejno dovaja prečiščen zrak in odvaja izrabljenega, pri tem pa z rekuperacijo ohranja temperaturo prostora, konec vlage in plesni – sproti odvaja odvečno vlago in s tem trajno prepreči nastanek zdravju škodljive zidne plesni,

– sproti odvaja odvečno vlago in s tem trajno prepreči nastanek zdravju škodljive zidne plesni, varno zavetje pred alergijami – zmogljivi filtri poskrbijo, da cvetni prah, prah in umazanija z ulice ostanejo zunaj,

– zmogljivi filtri poskrbijo, da cvetni prah, prah in umazanija z ulice ostanejo zunaj, vgradnjo brez gradbišča – sistem komunicira brezžično, montaža pa je čista in običajno končana v enem samem dnevu.