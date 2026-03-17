Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko. Sodelovanje z domačimi pridelovalci, kmeti in proizvajalci je del identitete podjetja, ki želi kupcem vsak dan ponuditi najboljše, kar je pridelano in narejeno v Sloveniji. S pobudo Spoštujmo slovensko – kupujmo domače v Tušu že dolga leta spodbujajo izbiro domačih izdelkov. Prav slovenska ponudba je tista, ki Tuševe kupce povezuje že desetletja – od pekovskih dobrot, mlečnih in delikatesnih izdelkov do svežega sadja in zelenjave.

Danes več kot 70 odstotkov ponudbe v Tušu predstavljajo izdelki slovenskega porekla. Za temi izdelki stojijo slovenski kmetje, pridelovalci, proizvajalci in družinska podjetja, ki s svojim znanjem in predanostjo ustvarjajo kakovostne izdelke.

Foto: ENGROTUŠ D.O.O.

Tuš podpira slovenske kmete in proizvajalce

Pri Tušu podpirajo slovenske kmete in verjamejo v kakovost domačih pridelkov. Pravijo, da je dolgoročno sodelovanje z domačimi dobavitelji ključ do kakovostne ponudbe. Zato s številnimi slovenskimi pridelovalci in proizvajalci razvijajo partnerstva, ki temeljijo na zaupanju, skupnem razvoju izdelkov in stabilnem sodelovanju.

Foto: ENGROTUŠ D.O.O. S številnimi dobavitelji sodelujejo tudi pri oblikovanju izdelkov lastne blagovne znamke Tuš, ki je med kupci prepoznana kot znak kakovosti in ugodne izbire. S tem skupaj ustvarjajo izdelke, ki nosijo pečat slovenskega znanja in tradicije.

Partnerstva z malimi trgovci prek franšizne mreže Tuš

Pomemben del povezanosti z lokalnim okoljem predstavlja tudi Tuševa franšizna mreža, ki vključuje številne manjše trgovce po vsej Sloveniji. Ti so tesno povezani s svojimi skupnostmi in pomagajo, da domači izdelki najdejo pot do kupcev v njihovem lokalnem okolju.

Sodelovanje s slovenskimi dobavitelji in franšiznimi partnerji pomeni tudi podporo slovenskemu gospodarstvu in ohranjanje delovnih mest. Že zdaj visok delež slovenskih izdelkov v ponudbi želijo v Tušu še povečati. Zato so pri Tušu dobrodošli tudi novi lokalni partnerji, vključno z malimi trgovci, ki se želijo priključiti Tuševi maloprodajni mreži kot franšizni partnerji.

Foto: ENGROTUŠ D.O.O.

Naročnik oglasne vsebine je ENGROTUŠ d. o. o.