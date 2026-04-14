Trener angleškega nogometnega prvoligaša Bournemoutha, Španec Andoni Iraola, bo po koncu sezone zapustil klub, so sporočili iz kolektiva z juga Anglije.

Iraola se je Bournemouthu pridružil leta 2023 in ga v prejšnji sezoni popeljal do devetega mesta v domači ligi, kar je bila izenačena najboljša uvrstitev kluba, je pa ta ob tem izboljšal svoj točkovni rekord (56).

"V čast mi je voditi Bournemotuh in sem ponosen na to, kar smo naredili," je v klubskem sporočilu za javnost povedal 43-letni Iraola, ki je nasledil Garyja O'Neila.

Špancu se konec te sezone izteče pogodba, pogovori o podaljšanju pa so bili neuspešni, čeprav si je vodstvo želelo zadržati Iraolo na stadionu Vitality.

Iraola bo tako po sezoni prost, a glede na povpraševanje ne bo dolgo brez službe. Najglasnejša so namigovanja o vrnitvi k Athleticu Bilbau, kjer je kot igralec odigral več kot 500 tekem, in prevzemu mesta glavnega trenerja Manchester Uniteda, pri katerem igra slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Bournemouth tudi v tej sezoni uspešno nastopa, pred kratkim je premagal vodilni Arsenal, na lestvici pa je na 11. mestu, a le dve točki za sedmim, ki še prinaša evropska tekmovanja.

