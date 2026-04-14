Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 4. 2026,
16.18

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
trener angleško prvenstvo Premier League Bournemouth Andoni Iraola

Torek, 14. 4. 2026, 16.18

1 ura, 37 minut

Iraola bo po sezoni zapustil Bournemouth

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Andoni Iraola | Iraola bo tako po sezoni prost. | Foto Guliverimage

Iraola bo tako po sezoni prost.

Foto: Guliverimage

Trener angleškega nogometnega prvoligaša Bournemoutha, Španec Andoni Iraola, bo po koncu sezone zapustil klub, so sporočili iz kolektiva z juga Anglije.

Iraola se je Bournemouthu pridružil leta 2023 in ga v prejšnji sezoni popeljal do devetega mesta v domači ligi, kar je bila izenačena najboljša uvrstitev kluba, je pa ta ob tem izboljšal svoj točkovni rekord (56).

"V čast mi je voditi Bournemotuh in sem ponosen na to, kar smo naredili," je v klubskem sporočilu za javnost povedal 43-letni Iraola, ki je nasledil Garyja O'Neila.

Špancu se konec te sezone izteče pogodba, pogovori o podaljšanju pa so bili neuspešni, čeprav si je vodstvo želelo zadržati Iraolo na stadionu Vitality.

Iraola bo tako po sezoni prost, a glede na povpraševanje ne bo dolgo brez službe. Najglasnejša so namigovanja o vrnitvi k Athleticu Bilbau, kjer je kot igralec odigral več kot 500 tekem, in prevzemu mesta glavnega trenerja Manchester Uniteda, pri katerem igra slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Bournemouth tudi v tej sezoni uspešno nastopa, pred kratkim je premagal vodilni Arsenal, na lestvici pa je na 11. mestu, a le dve točki za sedmim, ki še prinaša evropska tekmovanja.

Preberite še:

Benjamin Šeško Jaka Bijol Manchester United Leed United
Sportal Šeško proti Bijolu: po 45 letih Leeds zmagal na Old Traffordu
Andy Robertson
Sportal Po Salahu slovo od Liverpoola napovedal še Robertson
trener angleško prvenstvo Premier League Bournemouth Andoni Iraola
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

