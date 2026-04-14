Mihaela Leskovec

14. 4. 2026,
15.52

igrišče park Ljubljana Tivoli

Torek, 14. 4. 2026, 15.52

Igrišče, namenjeno predšolskim otrokom

V Tivoliju oživili park iz 60. let: nova igrala in kotalkališče #foto

Otvoritev Bloudkovega parka | Foto Nik Rovan/arhiv MOL

Foto: Nik Rovan/arhiv MOL

V ljubljanskem Tivoliju so po več desetletjih znova oživili Bloudkov park, ki prinaša novo otroško igrišče, kotalkališče ter parkovno ureditev s potmi za pešce. Pri prenovi, vredni okoli 1,5 milijona evrov, so sledili prvotnim načrtom iz leta 1960.

Otroško igrišče v Bloudkovem parku je bilo urejeno leta 1960 po načrtu Marijana Božiča. Pri prenovi so sledili prvotni ureditvi, od katere so ohranili tri hribčke s tuneli, jezerce z mostičkom, peskovnik ter skulpturi zmaja na drogu in ribe. Poleg ribe so namestili skulpturo polža, ki je bil predviden že v prvotni zasnovi, originalne načrte za skulpturo pa je odstopil nečak avtorice, kiparke Vladimire Bratuž.

Popolnoma so obnovili tudi jezerce z mostičkom, pri tem pa ohranili izvirno obliko in vzpostavili nov sistem polnjenja jezerca – namesto tekoče vode je urejen zaprt sistem s kroženjem vode. Prenovili so tudi kotalkališče. 

Na območju Bloudkovega parka so ohranili vsa drevesa ter zasadili 33 novih, med igrala so namestili grmičevje in trajnice, območje pa so tudi na novo zatravili. Po celotnem območju so dodali in zamenjali urbano opremo, kot so klopi, koši za smeti in stojala za kolesa, ki so na vstopnih točkah, kjer je tudi pitnik.

Vrednost del po pogodbi znaša 1.468.649,13 evra. Mestna občina Ljubljana je za projekt pridobila 819.372,58 evra nepovratnih sredstev, pri čemer 40 odstotkov predstavljajo evropska sredstva, 40 odstotkov državna, preostanek pa je zagotovila občina.

