Benjamin Šeško navdušil svojega kapetana

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško igra krstno sezono na Otoku. Po dolgi prestopni poletni sagi jo je zaznamoval sramežljiv začetek, v katerem je spoznaval zakonitosti angleškega okolja, ognjevito nadaljevanje z dvema zaporednima zadetkoma in nesrečna poškodba, ki ga je od igrišč oddaljila za mesec dni. V nedeljo bi lahko 22-letni Slovenec po dolgem času zaigral od prve minute. Manchester United se odpravlja v Birmingham k Aston Villi, pred tem pa med privrženci rdečih vragov odmevajo pohvale na Šeškov račun, ki jih je izrekel nihče drug kot kapetan Bruno Fernandes. Kaj je Portugalcu tako všeč pri mladem Slovencu?

Nedavna vrnitev Benjamina Šeška na zelenice je prišla trenerju Brunu Amorimu še kako prav. Zaradi afriškega pokala narodov je namreč izgubil tri pomembne igralce. V napadalnem delu igre se bosta zagotovo poznali odsotnosti Bryana Mbeuma in Amada Dialla, zato je portugalski strateg še toliko srečnejši, da je 22-letni Slovenec nared za vse napore. Poškodba kolena, ki jo je staknil pred dobrim mesecem dni na gostovanju pri Tottenhamu, je že odpravljena.

Unitedov kapetan: Šeško potrebuje občutek udobja

Bruno Fernandes nosi kapetanski trak pri Unitedu. Foto: Reuters Šeško je še kako motiviran, da se dokaže angleški javnosti in pomaga rdečim vragom do uspešnih rezultatov, s katerimi bi se lahko vrnili na evropski zemljevid. Slovenski napadalec je v krstni sezoni na Otoku na 12 tekmah prispeval dva zadetka in podajo. Za nekatere bistveno premalo, kar se tiče izkupička napadalca, za katerega je United plačal Leipzigu več kot 80 milijonov evrov, za spet druge pa prava napoved, česa vsega je še zmožen donedavni Leipzigov as.

Sodeč po tem, koliko ga ceni kapetan Bruno Fernandes, "desna roka" rojaka Amorima na igrišču, bi lahko Šeško pokazal v Angliji še ogromno. Pri tem pa portugalski zvezdnik nima v mislih zgolj zadetkov, ampak tudi druge sposobnosti in vrline Posavca, s katerimi spravlja v obup obrambo tekmecev, obenem pa omogoča več prostega prostora soigralcem.

Šeško je na 12 nastopih v angleškem prvenstvu dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage

"Proti Sunderlandu je odigral neverjetno tekmo. Dosegel je zadetek, a zame to ni bilo najbolj pomembno. Bolj je bil pomemben način, kako je zadrževal žogo in spravljal nase branilce, nam pa s tem omogočil, da smo lažje prodirali proti golu," je v spletni oddaji Rio Meets legendarnemu branilcu rdečih vragov Riu Ferdinandu pojasnjeval 31-letni Portugalec.

Kot kapetan je začutil odgovornost, da mlademu novincu – Šeško pri 22 letih spada med mlajše zvezdniške napadalce na Otoku –pomaga k temu, da se čim prej privadi na novo okolje. Bruno je tako s Slovencem opravil veliko pogovorov. "Čutim, da to potrebuje. Je tip igralca, ki potrebuje občutek udobja, ko se pogovarja s soigralci. Nedavno je prišel k nam in se zaveda, kako bo prisoten pritisk zaradi doseganja oziroma nedoseganja zadetkov," je pojasnil Fernandes, ki si je v preteklosti pri Sportingu za kratek čas delil slačilnico tudi z izkušenim slovenskim reprezentantom Andražem Šporarjem.

Zahtevno gostovanje na Villa Parku

Šeška čaka v nedeljo zelo zahteven izziv. Šestouvrščeni United se podaja na vroče gostovanje k tretjeuvrščeni Aston Villi. Šeško bi lahko na Villa Parku po dolgem času zaigral od prve minute. Ob odsotnosti Bryana Mbeuma, ki zastopa barve Kameruna na afriškem pokalu narodov, bi bilo vse kaj drugega veliko presenečenje.

Tako Matheus Cunha kot tudi Benjamin Šeško sta prišla na Old Trafford letos poleti. Foto: Guliverimage

Šeško naj bi v napadu sodeloval z Brazilcem Matheusom Cunho, s katerim se dobro razume. Na zadnji tekmi proti Bournemouthu (4:4) je tudi sodeloval v akciji, po kateri se je Cunha vpisal med strelce. Tretji član napadalne trojice bi lahko bil Mason Mount.