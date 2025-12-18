Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v Ljubljani pripravila tradicionalni prednovoletni sprejem, na katerem so se spomnili največjih uspehov leta 2025. Moška nogometna reprezentanca je po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pustila nekaj grenkega priokusa, se je pa zato bolj izkazala ženska reprezentanca, ter Celje na klubski ravni.

Potem ko so nogometaši lani uspešno nastopali na evropskem prvenstvu, so letos pustili nekaj grenkega priokusa, ko so ostali brez uvrstitve na želeno SP prihodnje leto. Ob tem so se na sprejemu uvodoma zahvalili zdaj že bivšemu selektorju Matjažu Keku, ki po končanih kvalifikacijah ni več selektor slovenske izbrane vrste.

Celjani do zgodovinskega četrtfinala

Uspešneje je nastopila ženska reprezentanca, ki si je letos priborila napredovanje v najmočnejšo ligo A lige narodov, medtem ko Celjani uspešno nastopajo na domači sceni, še posebej pa navdušujejo v konferenčni ligi. V lanski sezoni so prišli do zgodovinskega četrtfinala, tudi v letošnji so na poti v izločilne boje.

Reprezentanca do 21 let drugič v zgodovini nastopila na EP in obstala v skupini z dvema končnima finalistoma, dobro sta se odrezali tudi mlajši moški reprezentanci do 17 in 19 let. Slovenski nogomet so letos zaznamovali tudi odmevni prestopi med poletjem, kot sta na primer Benjamin Šeško in Jaka Bijol, ki sta se preselila na Otok.

Nogomet enkrat da, drugič vzame

Radenko Mijatović: V tekočem letu smo imeli manj sreče z rezultati v članski reprezentanci in reprezentanci do 21 let. S tem ne moremo biti zadovoljni. Foto: Katja Kodba/STA "Lani sem s ponosom izpostavil odlične dosežke moške in ženske reprezentance, elitne klubske uspehe v konferenčni ligi ter odgovorno in uspešno poslovanje zveze. V tekočem letu smo imeli manj sreče z rezultati v članski reprezentanci in reprezentanci do 21 let. S tem ne moremo biti zadovoljni, pričakovali smo vsaj uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Nogomet je takšen, enkrat ti da, drugič vzame. Je nepredvidljiv ter zato vznemirljiv in strasten," je v uvodnem nagovoru dejal predsednik NZS Radenko Mijatović.

Izpostavil je dosežke ženske reprezentance in moške futsal reprezentance, ki se je s prvim mestom v skupini uvrstila na domače evropsko prvenstvo januarja prihodnje leto. Futsal reprezentanca do 19 let je z uvrstitvijo v polfinale EP prav tako dosegla imeniten rezultat. Poudaril je uspešne nastope slovenskih sodnikov in sodnic v Evropi, nastope celjskega nogometnega kluba doma in v Evropi, ki po njegovih navedbah pomembno prispevajo k bogatenju zgodovine klubskih dosežkov, potrdil pa tudi nadaljnje vlaganje v ženski nogomet in nogometno infrastrukturo. Dejal je, da je v fazi sprejema tudi nova strategija NZS do leta 2030.

Po končani prireditvi se je predsednik dotaknil tudi izbire novega selektorja. Pojasnil je, da je časa za sprejetje te odločitve še veliko, zato je bila pomaknjena nekoliko v ozadje, da se izpeljejo vse aktivnosti, vključno z današnjo prireditvijo. Priznal je, da to niso najlažji dnevi, a dodal da ve, da si zveza želi dobiti strokovnjaka, ki je primeren za vodenje reprezentance. V kakšni meri jim bo to uspelo, bo pokazal čas, Mijatović pa odločitev pričakuje januarja.

Letos je nagrado predsednika NZS prejel najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance Zlatko Zahović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nagrada za Zlatka Zahovića

Obenem so drugič podelili nagrado predsednika NZS. Lani je po novem tradicionalno priznanje kot prvi prejel Branko Oblak, eden najboljših slovenskih nogometaše v zgodovini. Letos je kot drugi to nagrado prejel najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance Zlatko Zahović.

"Res sem hvaležen za to nagrado, saj je v domačem okolju najtežje uspeti. To je potrditev kakovostnega dela skozi življenje in se ob tem se zahvaljujem predsedniku Mijatoviću in NZS. Mi smo tisti, ki smo orali ledino, uspelo nam je priti na velika tekmovanja in ljudje se tega radi spomnimo," je dejal Zahović.

