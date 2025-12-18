Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Ključno vprašanje za Putina. Jutri bo znano, če ima odgovor.

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Vladimir Putin, Direktna linija | Vladimirja Putina želi največ Rusov in Rusinj vprašati, kdaj bo konec vojne oziroma tako imenovane posebne vojaške operacije v Ukrajini. | Foto Profimedia

Vladimirja Putina želi največ Rusov in Rusinj vprašati, kdaj bo konec vojne oziroma tako imenovane posebne vojaške operacije v Ukrajini.

Foto: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin bo v petek gostil tiskovno konferenco, na kateri bo med drugim odgovarjal tudi na vprašanja državljanov in državljank Rusije, ki jih bodo med vsemi poslanimi izbrali v Kremlju. Večina Rusov in Rusinj mu glede na najnovejšo javnomnenjsko raziskavo sicer želi zastaviti ključno vprašanje, povezano z vojno v Ukrajini.

Direktna linija z Vladimirjem Putinom

Vladimir Putin že od leta 2001 tradicionalno gosti televizijsko oddajo Direktna linija z Vladimirjem Putinom, v kateri odgovarja na vprašanja državljanov in državljank Rusije.

Naslednja Direktna linija se bo nekoliko odmaknila od tradicionalne zasnove, saj bo prvič združena s Putinovo tiskovno konferenco, na kateri bo ruski predsednik povzel dogodke preteklega leta. Oddajo oziroma tiskovno konferenco z naslovom Povzetek leta z Vladimirjem Putinom bodo predvajali v petek, 19. decembra, ob 12. uri po lokalnem času (oziroma ob 10. uri po našem), so sporočili iz Kremlja.

Vladimir Putin med oddajo Direktna linija leta 2023 | Foto: Profimedia Vladimir Putin med oddajo Direktna linija leta 2023 Foto: Profimedia

Ruski državljani in državljanke so vprašanja, ki jih želijo zastaviti predsedniku Putinu, od 4. decembra lahko posredovali na najrazličnejše načine - prek e-pošte, sporočil SMS, uradne spletne strani programa, družbenih omrežij VKontakte in Odnoklassniki.

Gospod predsednik, kdaj bo konec vojne? Zakaj je vse tako drago?

Vprašanja, na katera bo odgovarjal Vladimir Putin, sicer še niso znana, a ruski neodvisni moskovski inštitut za javnomnenjske raziskave Levada je že sestavil seznam najbolj perečih tem, ki zanimajo Ruse in Rusinje (vir) in bi želeli vprašanja o njih zastaviti predsedniku. 

Izsledki ankete, ki jo je inštitut Levada – ker ta nima povezav s Kremljem, je v Rusiji vpisan v register organizacij, ki delujejo kot tuji agenti - objavil na uradni spletni strani, kažejo, da daleč največ državljanov in državljank Rusije zanima, kdaj bo konec vojne oziroma ruske vojaške akcije v Ukrajini in kdaj se bodo začela mirovna pogajanja.

To vprašanje bi mu zastavilo 21 odstotkov od 1.608 sodelujočih v anketi inštituta Levada, bolj pa zanima ruske ženske kot moške.

Oddaja Direktna linija z Vladimirjem Putinom leta 2015 | Foto: Profimedia Oddaja Direktna linija z Vladimirjem Putinom leta 2015 Foto: Profimedia

Drugo najpogostejše vprašanje, ki bi ga Rusi zastavili Putinu, je, kdaj se bodo povečale plače, pokojnine in višina socialnih transferjev. To zanima 16 odstotkov sodelujočih v anketi.

Sledijo vprašanja:

- Kdaj bo konec naraščanja cen in zakaj se je zvišal DDV (8 odstotkov vprašanih),

- Kdaj bodo padle hipotekarne obrestne mere, kdaj bodo prenehali naraščati stroški in kdaj se bo začelo obnavljati šole in javna infrastruktura (6 odstotkov vprašanih),

- Kdaj bo konec krize notranjega upravljanja, kdaj bodo državne, regionalne in lokalne oblasti začele upoštevati vaše odloke (pet odstotkov vprašanih),

- Kdaj se bo izboljšalo javno zdravstvo, zakaj ga plačujemo (štirje odstotki vprašanih).

Manj pogosta vprašanja medtem naslavljajo prihodnost Rusije, Putinovo upokojitev, njegovega morebitnega naslednika in boj proti korupciji.

