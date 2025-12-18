Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zdaj ni več dvomov: Kitajska gradi vojaško pošast

Novi satelitski posnetki potrjujejo namigovanja, da je Kitajska začela graditi svojo četrto in daleč največjo letalonosilko. Gradnja naj bi bila končana leta 2028 ali 2029. Letalonosilka, ki je za zdaj znana le kot Tip 004, bo pomembno orodje Kitajske za doseganje strateških pomorskih ciljev Pekinga.

Satelitski posnetki, ki jih je analiziral japonski možganski trust Japan Institute for National Fundamentals (JINF), po njihovih navedbah potrjujejo, da Kitajska v ladjedelnici Dalian gradi največjo letalonosilko do zdaj.

Glede na analizo verjamejo, da bosta letalonosilko, ki je v fazi izdelave dobila oznako Tip 004, najverjetneje poganjala dva jedrska reaktorja. To bi pomenilo velik tehnološki napredek glede na obstoječo kitajsko floto letalonosilk.

Kitajska ima trenutno tri letalonosilke na konvencionalni pogon – Liaoning, Shangdong in povsem novo Fujian, ki je operativna šele malo več kot mesec dni.

Fujian, čeprav največja in najsodobnejša od vseh kitajskih letalonosilk, je še vedno manjše plovilo od večine ameriških letalonosilk na jedrski pogon.

Spremenjeno razmerje moči?

Letalonosilka, znana kot Tip 004, bi lahko medtem korenito spremenila razmerje moči na gladini oceanov. Glede na ugibanja japonskih analitikov se bo – če bo res opremljena z jedrskim pogonom in najsodobnejšimi tehnološkimi sistemi – po zmogljivostih močno približala ameriškim letalonosilkam ali jih celo prekašala.

Nova kitajska letalonosilka bi lahko glede na zmogljivosti – na njenem krovu bi lahko bilo od 90 do 100 letal – tekmovala z najbolj mogočnimi ameriškimi letalonosilkami. Na fotografiji trenutno najnovejša letalonosilka Kitajske Fujian med prvo preizkusno plovbo.

Gradnja takšne letalonosilke po navedbah JINF sicer zasleduje pomembne strateške cilje Kitajske. Letalonosilka je namreč del širšega načrta Pekinga, da do začetka prihodnjega desetletja ne le zadrži, temveč še poveča svojo prisotnost in vpliv v mednarodnih vodah ter morda postane celo pomorska sila, ki bo svetu sposobna pokazati svojo moč, kar bi lahko vplivalo na geopolitično ravnovesje v regiji. 

