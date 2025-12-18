Optično omrežje Telekoma Slovenije na voljo dobrim trem petinam slovenskih gospodinjstev

Še pred iztekom leta 2025 je Telekom Slovenije zagotovil možnost dostopa do svojega optičnega omrežja več kot 500 tisoč slovenskim gospodinjstvom, kar je več kot 60 odstotkov vseh gospodinjstev v državi. To je ogledalo stalnega nadgrajevanja fiksne širokopasovne infrastrukture Telekoma Slovenije v zadnjem desetletju, ki se bo z namenom ohranjanja položaja ključnega nosilca razvoja optike v Sloveniji nadaljevalo tudi v prihodnje, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Optično omrežje se je dokazalo kot tehnološko najprimernejša rešitev za dolgoročni razvoj fiksnega interneta. Prednosti so številne, predvsem v omogočanju visokih hitrosti prenosa, nizkih zakasnitvah (latenci) in bistveno večji zanesljivosti v primerjavi s starejšimi bakrenimi omrežji.

Po podatkih Telekoma Slovenije je njihova optična infrastruktura trenutno najobsežnejša v državi – toda razširjenost omrežja ostaja neenakomerna, predvsem zaradi ekonomskih in prostorskih omejitev gradnje na redkeje poseljenih območjih.

Telekom Slovenije bo v skladu s svojo strategijo tudi v prihodnjih letih nadaljeval nadgradnje svojega optičnega omrežja (fotografija je simbolična). Foto: Shutterstock

Danes nad potrebami, a je obenem osnova za dolgoročno rast

V optičnem omrežju Telekoma Slovenije so na voljo simetrične hitrosti do pet gigabitov v sekundi. Omrežje temelji tudi na tehnologiji XGS-PON, ki tehnično omogoča hitrosti do deset gigabitov v sekundi.

To so zmogljivosti, ki sicer presegajo trenutno povprečno rabo v gospodinjstvih, vendar so osnova za dolgoročno rast podatkovnega prometa ter večjo uporabo oblačnih in ključnih poslovnih storitev. Telekom Slovenije pojasnjuje, da širitev poteka postopno in je odvisna od ekonomske upravičenosti posameznih projektov, a obenem ponovno opozarja na regulativno okolje, ki po njegovem mnenju omejuje hitrejši razvoj in donosnost naložb, zlasti na področju fiksne infrastrukture.

Peta generacija mobilne telefonije ima pomembno vlogo pri zagotavljanju širokopasovnega dostopa v ruralnem okolju, kjer gradnja optičnega omrežja še ni izvedena ali ni ekonomsko upravičena. Foto: Reuters

Dopolnilna vloga mobilnega omrežja 5G

Na območjih, kjer optično omrežje še ni zgrajeno, Telekom Slovenije zagotavlja širokopasovni dostop prek mobilnega omrežja pete generacije (5G). Ta po njihovih podatkih pokriva 99 odstotkov prebivalcev Slovenije. Mobilna omrežja tako učinkovito dopolnjujejo dostop do interneta, toda optika ostaja ključna za stabilnost, zmogljivost in prihodnji razvoj digitalnih storitev, so prepričani pri Telekomu Slovenije.

Ob tem Vesna Prodnik, članica uprave Telekoma Slovenije, zadolžena za tehnologijo, poudarja: "Velik del države smo že povezali s sodobnim optičnim omrežjem. V prihodnjih letih bomo gradnjo nadaljevali tam, kjer optika še ni zgrajena in je projekt ekonomsko vzdržen. Na območjih brez optike pa zagotavljamo širokopasovni dostop z najsodobnejšim 5G omrežjem, ki pokriva skoraj celotno prebivalstvo."

Članica uprave Telekoma Slovenije, zadolžena za tehnologijo, Vesna Prodnik Foto: Jan Lukanović

Zanesljivost omrežja in varnostni vidiki

Telekomovo omrežje je zasnovano z geografsko redundanco, kar pomeni, da ima več povezovalnih poti in s tem manjšo izpostavljenost izpadom.

Na področju kibernetske varnosti Telekom Slovenije upravlja Center kibernetske varnosti in odpornosti, kjer deluje več kot sto strokovnjakov. Njihove storitve zaščite pred zlonamerno programsko opremo in spletnimi prevarami uporablja več kot 150 tisoč uporabnikov.

Tržni položaj in ocene uporabnikov

Po podatkih AKOS iz drugega četrtletja 2025 ima Telekom Slovenije 28,6-odstotni tržni delež pri širokopasovnih priključkih in 36,5-odstotni delež pri mobilni telefoniji.

Uporabniške raziskave (Valicon Brand Track, jesen 2025) kažejo, da uporabniki omrežje Telekoma Slovenije ocenjujejo kot najboljše v Sloveniji. Telekom Slovenije je za obdobje 2025/2026 prejel tudi priznanje Best Buy Award, ki temelji na neodvisni tržni raziskavi zaznave razmerja med ceno in kakovostjo, so še izpostavili v tem podjetju.