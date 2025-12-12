Slovenski športni strelec, ki premika meje svoje generacije

Gal Potrč sodi med najperspektivnejše mlade strelce v Sloveniji. Šport, ki ga je sprva pritegnil zaradi mirnosti, koncentracije in tehnične zahtevnosti, je danes postal področje, na katerem 18-letni dijak Srednje elektro-računalniške šole Maribor dosega rezultate, ki ga postavljajo med najboljše evropske talente svoje generacije. S svojo tekmovalno stabilnostjo, zbranostjo in izjemnim napredkom se je uvrstil med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Z resnimi treningi se je začel ukvarjati leta 2017 kot član Strelskega društva 1. Pohorski bataljon Ruše. Hitro je pokazal izjemen občutek za natančnost in sposobnost ohranjanja mirnosti pod pritiskom, kar je ključna prednost v strelski disciplini. Prve pomembnejše korake je naredil, ko je postal najmlajši državni prvak s serijsko zračno puško, še pred dopolnjenim 12. letom. Prav ta zgodnji uspeh mu je dal samozavest in pokazal, da je pred njim obetavna pot.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Od takrat njegovi rezultati ne popuščajo. Gal Potrč je večkratni državni prvak v različnih starostnih kategorijah, v letih 2017, 2018 in 2020 je osvojil naslov državnega prvaka, v letih 2019, 2023 in 2025 pa postal državni podprvak, ob tem pa večkrat stal na stopničkah različnih državnih disciplin. Leta 2025 je dosegel enega največjih mejnikov svoje kariere: na evropskem prvenstvu U18 v Talinu je v disciplini zračne puške osvojil prvo mesto in postavil nov evropski rekord. Drugo pomembno mednarodno izkušnjo je pridobil na evropskem prvenstvu U21 v Osijeku na Hrvaškem, kjer se je uvrstil na 21. mesto, ter na ISSF Grand Prixu v Rušah, kjer je dosegel šesto mesto. Rezultati potrjujejo njegovo stalno rast in preboj med najboljše mlade evropske strelce.

"V teh osmih letih me je strelski šport ogromno naučil," pove Gal Potrč. "Predvsem pa sem iz njega prenesel ključne vrednote: disciplino, delavnost, umirjenost v stresnih situacijah in prijateljstvo. To je šport, ki te uči potrpežljivosti."

Pri razvoju mu je pomembna opora njegov oče in trener Simon Potrč, ki Gala spremlja tako v klubu kot doma. "Gal sodi med najperspektivnejše mlade strelce v Sloveniji. Njegova delovna etika, strast do dela in napredovanja ga postavljajo ob bok najboljšim strelcem njegove generacije." Poudarja, da ga pri Galu najbolj navdušujejo zrelost, osredotočenost in sposobnost analize vsakega strela.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

"Skupaj na strelišču sva že deset let, spremljam ga kot strelca in kot človeka. Pred slabim letom me je na treningu tudi premagal — in to ni bil moj poraz, temveč moja zmaga, saj je dokazal, da raste v športnika, kakršen si želiš, da postane tvoj učenec."

V začetku leta 2025 je Gal Potrč prešel v starostno kategorijo U21 in s tem v zahtevnejše tekmovalno okolje, kjer se srečuje z izkušenejšimi tekmovalci. Kljub temu ostaja izjemno motiviran, saj želi svojo kariero peljati v smer profesionalnega strelstva. Njegovi cilji za sezono 2025/2026 so jasno določeni: izboljšati osebne rezultate, ohraniti stabilnost med najboljšimi mladinci in se z rednimi nastopi na mednarodnih tekmah približati uvrstitvi med dobitnike kolajn. Želi si nadaljevati pot v članski konkurenci, kjer vidi dolgoročni cilj, to je osvajanje medalj na največjih svetovnih tekmovanjih.

Strelski šport je finančno zahteven, saj kakovostna oprema, servis pušk, strelivo, testiranja, potni stroški in prijavnine za mednarodna prvenstva predstavljajo velik strošek. Sredstva Mladi upi 2025 bi mu omogočila nakup in vzdrževanje opreme, pogostejše treninge, dodatne priprave ter udeležbo na ključnih mednarodnih tekmovanjih, ki so za mlade strelce nujni za napredovanje po lestvicah. "V našem športu je dobra oprema ključnega pomena. Če želim napredovati, moram imeti vrhunske pogoje. Vsak prispevek pomeni korak bližje moji poti."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Gal Potrč je športnik, ki že danes dokazuje, da se vrhunski dosežki ne zgodijo po naključju. Za njimi so ure treningov, disciplina, ljubezen do športa in sposobnost, da ostane zbran, ko je najtežje. Na strelski liniji deluje mirno, premišljeno in z izjemno tehnično zrelostjo — lastnostmi, ki napovedujejo športnika z visokim potencialom za mednarodne uspehe.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.