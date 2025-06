Kot so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav, bo vstop na italijanski trg avtomobilskih zavarovanj pomembno prispeval k uresničevanju strategije Skupine Triglav do leta 2030, saj bo omogočil pomembno mednarodno razpršitev dobičkonosnosti in obsega poslovanja skupine.

"Skupina Triglav ocenjuje, da bo v letu 2026 ustvarila okoli 400 milijonov evrov obsega poslovanja prek Prime, kar bo predstavljalo do 20 odstotkov zavarovalnega portfelja Prime v Italiji. V letu 2025 bo ta delež začasno večji, pri čemer bo Skupina Triglav sklenila 80-odstotno kvotno pozavarovalno pogodbo z Ageas Re," so navedli.

Italijanska Prima ima štiri milijone strank

Skupina Triglav bo na italijanskem trgu avtomobilskih zavarovanj sodelovala z italijansko zavarovalnozastopniško družbo Prima Assicurazioni in s pozavarovalnico Ageas Re, ki je del ene največjih evropskih zavarovalnih skupin, belgijske Skupine Ageas. Prima je hitro rastoča insurtech družba, ki posluje deset let, ima več kot štiri milijone strank in zaseda vodilno mesto na trgu spletne prodaje avtomobilskih zavarovanj v Italiji.

"Naša strateška ambicija je, da rastemo zunaj obstoječih trgov in povečujemo mednarodno prepoznavnost Skupine Triglav. Italijanski trg avtomobilskih zavarovanj nam za to ponuja dobre možnosti, ob tem pa nas veseli, da bomo sodelovali s priznanima partnerjema Primo in Skupino Ageas. V Skupini Triglav bomo tudi v prihodnje iskali priložnosti za nadaljnjo rast in doseganje preostalih ambicij naše strategije," je ob tem dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Glavni izvršni direktor Skupine Ageas Hans De Cuyper je dejal, da je partnerstvo s Skupino Triglav v skladu s številnimi vidiki njihove nove strategije Elevate27. "To sodelovanje nam omogoča vstop na obetaven evropski trg premoženjskih zavarovanj in doseganje dobičkonosne rasti prek partnerja z močnim položajem na trgu," je povedal.

Po besedah glavnega izvršnega direktorja Ageas Re Joachima Racza se veselijo vzpostavitve uspešnega sodelovanja, na podlagi katerega bo Prima italijanskim strankam ponujala visokokakovostne zavarovalne produkte.