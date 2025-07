Italija preiskuje Meto zaradi uvedbe umetne inteligence v WhatsApp brez soglasja uporabnikov

Italijanski varuh konkurence AGCM je sprožil preiskavo proti družbi Meta, lastnici družbenih omrežij Facebook in Instagram ter komunikacijskega orodja WhatsApp, ker so v zadnjega samovoljno uvedli svojo funkcijo umetne inteligence.

Uporabniki komunikacijskega orodja WhatsApp so letos postopoma dobili novega "sogovornika": na seznamu stikov se je pojavil Meta AI, ki po besedah družbe Meta uporabnikom omogoča pogovore in iskanje odgovorov z njihovim orodjem umetne inteligence.

Brez vprašanja in brez izbire

Toda italijanski varuh konkurence jim zdaj očita, da za to uvedbo uporabnikom niso ponudili predhodne privolitve ali možnosti zavrnitve.

Menijo tudi, da s tem Meta izrablja svojo prevladujočo tržno pozicijo za preusmerjanje uporabnikov v svet svojih orodij umetne inteligence, kar škodi zdravi konkurenci na tem področju z ustvarjanjem funkcionalne odvisnosti od Metinih orodij, v katerih namestitev uporabniki niso privolili.

Italijanskemu varuhu konkurence se zdi sporno, da družba Meta ob uvedbi svojega klepetalnika umetne inteligence (chatbot) v svoje komunikacijsko orodje WhatsApp od uporabnikov ni zahtevala njihovega soglasja in jim ni ponudila možnosti zavrnitve. Foto: Reuters

Prilagajanje uporabniku ali nevaren vzorec?

Orodja umetne inteligence se namreč sproti učijo z uporabo in bolj ko jih nekdo uporablja, bolj so mu pisana na kožo ter zato tudi privlačnejša, zaradi česar bi se težje odločili za preizkus in uporabo kakšnega drugega sistema, pojasnjuje italijanski regulator, ki je prepričan, da ta poteza krši načela zdrave konkurence.

Takšna praksa ustvarjanja funkcionalne odvisnosti pravzaprav ni nič novega, saj smo se z njo uporabniki že večkrat srečali pri operacijskih sistemih, spletnih brskalnikih, iskalnikih in drugih aplikacijah ter celo spletnih trgovinah. To pa je že večkrat pritegnilo pozornost regulatorjev tudi na evropski ravni.

V igri tudi evropska komisija – in finančna policija

Tudi pri tej preiskavi sodeluje Evropska komisija, ki pozorno spremlja pristope tehnoloških velikanov, predvsem tiste, ki jih ocenjuje za sporne.

Meta zagovarja, da gre za koristno novost uporabnikom, a italijanski varuh konkurence v tem vidi prikrito monopoliziranje in izkoriščanje prevladujočega tržnega položaja. Foto: Shutterstock

V začetku tega tedna so italijanski preiskovalci že obiskali prostore družbe Meta in jih je pri tem spremljala tudi finančna policija. Njihov namen je namreč vzeti pod drobnogled poslovne prakse Mete in njenih hčerinskih družb, ne samo v Italiji, temveč tudi v Republiki Irski, kjer ima Meta svojo evropsko osrednjo pisarno.

Uporabniku zadnja beseda

Meta zagovarja, da je uvedba njihovih orodij umetne inteligence v WhatsAppu, četudi brez soglasja uporabnika, ustvarjalna in koristna storitev ter del vizije pametnejšega komuniciranja.

Toda italijanski regulatorji svarijo, da postajajo meje med inovacijo in zlorabo vedno bolj zabrisane, predvsem takrat, ko uporabniku nove funkcionalnosti niso primerno predstavljene pred uvedbo in ko uporabniki nimajo možnosti odločati o tem, ali jih želijo ali ne. Svobodna izbira mora imeti prednost, so prepričani italijanski varuhi konkurence.