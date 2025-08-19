Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
19. 8. 2025,
8.11

Volodimir Zelenski Ukrajina srečanje Bela hiša Donald Trump Rusija

Zelenski in Trump | Ukrajina je predlagala posel v vrednosti sto milijard dolarjev za nakup ameriškega orožja, katerega stroške bo krila Evropa. | Foto Reuters

Ukrajina je predlagala posel v vrednosti sto milijard dolarjev za nakup ameriškega orožja, katerega stroške bo krila Evropa.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je v ponedeljek v Beli hiši srečal s ključnimi evropskimi voditelji in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Po srečanju je v objavi na družbenih omrežjih potrdil "varnostna jamstva za Ukrajino". Ukrajina je predlagala posel v vrednosti sto milijard dolarjev za nakup ameriškega orožja, katerega stroške bo krila Evropa. Po poročilih je bil posel predlagan v zameno za trdna varnostna jamstva ZDA, ko bo dosežen mirovni sporazum z Rusijo.

Dokument, ki ga je pregledal časopis Financial Express, kaže, da je Kijev predlagal tudi ločen posel z ameriškimi podjetji v vrednosti petdeset milijard dolarjev za skupno proizvodnjo brezpilotnih letalnikov. Načrt je bil evropskim zaveznikom predstavljen, še preden se je ukrajinski predsednik Zelenski srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši, piše v poročilu.

Trumpu v korist 

To je bil neposreden apel na Trumpove želje, da bi imel koristi od teh pogovorov na področju trgovine. Sredi njegove nenehne tarifne mrzlice naj bi ta dogovor, če bo okrepljen, ZDA postavil za vojaškega pomočnika Ukrajine. Trump je ob komentarju te morebitne poteze opozoril, da ZDA "niso dale ničesar", temveč zgolj "prodajale orožje".

Ta sto milijard dolarjev vreden dogovor je tudi ozadje Trumpovega postopnega povezovanja z Rusijo ob koncu vojne po srečanju s Putinom na Aljaski. 

Kot je razvidno iz dokumenta, do katerega se je uspelo dokopati FT, v dogovoru Ukrajine s Trumpom v vrednosti sto milijard dolarjev "trajni mir ne bo temeljil na koncesijah in brezplačnih darilih Putinu, temveč na močnem varnostnem okviru, ki bo preprečil prihodnjo agresijo".

Poleg tega je poročilo razkrilo tudi, da je Kijev zavrnil Putinov predlog o zamrznitvi ukrajinske fronte v primeru umika. 

Trumpov pogovor z Zelenskim

Po srečanju Trumpa in Ukrajine z evropskimi voditelji je Trump v ponedeljek v objavi na družbenih omrežjih potrdil "varnostna jamstva za Ukrajino". Medtem ko je potrdil evropsko vključenost, je napovedal morebitne tristranske pogovore med Vladimirjem Putinom in Zelenskim.

