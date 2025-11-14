Kako Ortoimplant DENTAL SPA vodi novo ero napredne implantologije ALL-ON-X

V svetu, kjer funkcionalnost, estetika in samozavest odločilno vplivajo na kakovost vsakdana, ponovno vzpostavljanje popolnega nasmeha postaja eden najpomembnejših korakov k povrnitvi življenjske energije. Za osebe z dolgotrajno brezzobostjo, izrazito izgubo kosti ali večletnim nošenjem mobilnih protez sodobna implantologija danes ponuja hitrejše, zanesljivejše in bolj individualizirane rešitve kot kadarkoli prej.

Eden izmed centrov, ki sooblikujejo takšne dentalne in tudi življenjske preobrazbe, je Ortoimplant DENTAL SPA, implantološki center odličnosti iz Zagreba pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS (Doctor of Dental Surgery), strokovnjaka z več kot tridesetletnimi izkušnjami pri zdravljenju najzahtevnejših oblik brezzobosti. V tem centru tehnološka dovršenost, napredna diagnostika in precizne implantološke tehnike niso zgolj orodje, temveč temelj novega modela zobozdravstvene oskrbe, ki združuje vrhunsko strokovnost in globoko humano obravnavo.

ALL-ON-4 in ALL-ON-X: rešitve, ki ustvarjajo novo realnost za paciente

Metoda ALL-ON-4 je pomenila prelomnico v implantologiji, saj je omogočila stabilno, fiksno rehabilitacijo popolnoma brezzobih čeljusti s pomočjo zgolj štirih implantatov, postavljenih tako, da optimalno izkoristijo preostalo kost. Zaradi svoje predvidljivosti, dolgotrajne stabilnosti in hitre povrnitve funkcije je postala zlati standard za širok spekter pacientov.

Vendar pri osebah z močno napredovano resorpcijo kosti tudi optimalno izvedena terapija ALL-ON-4 ni vedno zadostna. Zato je bil razvit koncept ALL-ON-X – razširjeni pristop, ki ohranja temeljno filozofijo ALL-ON-4, vendar omogoča večjo prilagodljivost v številu in vrsti implantatov ter tako omogoča oblikovanje terapije glede na kompleksno anatomijo posameznega pacienta.

V Ortoimplant DENTAL SPA pri ALL-ON-4 in ALL-ON-X ne gre za univerzalne protokole, temveč individualizirane rešitve, zasnovane na podrobni diagnostiki in specifičnih anatomskih potrebah, kar omogoča rehabilitacijo tudi pacientom z izrazito kompromitirano kostjo.

Tisto, kar ta center posebej odlikuje, je uporaba najnaprednejših implantoloških tehnik, ki omogočajo izvedbo terapije ALL-ON-X tudi tam, kjer je kost minimalna ali močno poškodovana.

Zigomatični implantati – uporabljajo se pri pacientih s hudo resorpcijo zgornje čeljusti, predvsem v lateralnem predelu. Namesto zasidranja v alveolarno kost so sidrani v os zygomaticum (jagodično kost), ki zaradi svoje gostote in volumna zagotavlja izjemno primarno stabilnost. Omogočajo fiksno rehabilitacijo tudi v primerih, ko so klasični implantati kontraindicirani.

– uporabljajo se pri pacientih s hudo resorpcijo zgornje čeljusti, predvsem v lateralnem predelu. Namesto zasidranja v alveolarno kost so sidrani v os zygomaticum (jagodično kost), ki zaradi svoje gostote in volumna zagotavlja izjemno primarno stabilnost. Omogočajo fiksno rehabilitacijo tudi v primerih, ko so klasični implantati kontraindicirani. Pterigoidni implantati – indicirani pri pacientih z izrazitim pomanjkanjem kosti v zadnjem delu zgornje čeljusti. Vstavljajo se v pterigomaksilarno regijo, kjer se sidrajo v pterigoidni odrastek sfenoidne kosti – eno najstabilnejših kostnih struktur zgornje čeljusti. Ta tehnika odpravlja potrebo po dvigu dna sinusa in drugih augmentacijskih postopkih ter omogoča močno posteriorno podporo znotraj protokola ALL-ON-X.

– indicirani pri pacientih z izrazitim pomanjkanjem kosti v zadnjem delu zgornje čeljusti. Vstavljajo se v pterigomaksilarno regijo, kjer se sidrajo v pterigoidni odrastek sfenoidne kosti – eno najstabilnejših kostnih struktur zgornje čeljusti. Ta tehnika odpravlja potrebo po dvigu dna sinusa in drugih augmentacijskih postopkih ter omogoča močno posteriorno podporo znotraj protokola ALL-ON-X. Transnazalni implantati – uporabljajo se pri pacientih z izrazito izgubo alveolarne kosti v sprednjem segmentu zgornje čeljusti. Implantati se vstavijo skozi lateralne nazalne regije in sidrajo v Z-point , stabilno in gosto kostno točko, ki omogoča visoko primarno stabilnost ter zanesljivo oporo fiksni konstrukciji.

– uporabljajo se pri pacientih z izrazito izgubo alveolarne kosti v sprednjem segmentu zgornje čeljusti. Implantati se vstavijo skozi lateralne nazalne regije in sidrajo v , stabilno in gosto kostno točko, ki omogoča visoko primarno stabilnost ter zanesljivo oporo fiksni konstrukciji. Individualizirani subperiostalni implantati – izdelani so po meri na osnovi 3D-posnetkov pacientove čeljusti ter oblikovani tako, da se natančno prilegajo preostali kosti. Uporabljajo se pri pacientih z ekstremno resorpcijo kosti, kjer klasični implantati niso izvedljivi, augmentacijski postopki pa ne bi zagotovili predvidljivega rezultata. Subperiostalni implantat se sidra na površino kosti, pod periost, kar zagotavlja trdno in trajno podporo fiksnim protetskim konstrukcijam. Te metode izvajajo le redki centri v Evropi, Ortoimplant DENTAL SPA pa je med tistimi, ki jih obvladajo v celoti – zahvaljujoč izjemnim izkušnjam in dolgoletnemu izpopolnjevanju dr. Zdenka Trampuša, DDS.

Diagnostika, ki ne ugiba, temveč natančno napoveduje

Uspešna terapija se začne z natančno diagnostično obravnavo. Prvi specialistično-diagnostični pregled v centru Ortoimplant DENTAL SPA je zasnovan tako, da pacientu zagotovi popolno, transparentno in strokovno analizo. Vključeni so:

maksilofacialna analiza (MFA),

ortopantomogram,

3D CBCT-slikanje obeh čeljusti,

intraoralno in ekstraoralno fotografiranje,

digitalni odtis (brez neprijetnih klasičnih odtisov),

strokovna interpretacija izvidov,

izdelava in predstavitev individualiziranega terapevtskega načrta.

Pacient že po prvem obisku natančno ve, kaj ga čaka, kako dolgo bo terapija trajala in kakšen rezultat lahko pričakuje – brez nejasnosti ali ugibanj.

Ko se implantologija sreča s pristopom, ki pacienta postavi v središče: edinstveni protokol DENTAL SPA

Ortoimplant DENTAL SPA ni zgolj implantološki center. Je prostor, kjer pacienti prvič doživijo koncept zobozdravstvene oskrbe, ki združuje strokovnost, napredno tehnologijo in dobrobit pacienta na vsakem koraku zdravljenja.

Protokol DENTAL SPA vključuje:

celovito diagnostično obravnavo,

implantološke posege najvišje ravni,

tretmaje DENTAL SPA, ki podpirajo okrevanje,

možnost analgosedacije,

individualizirano pooperativno oskrbo.

V posebni SPA-coni so pacientom na voljo:

limfna drenaža,

ozonoterapija,

magnetoterapija s torzijskimi polji,

hiperbarična oksigenoterapija,

intravenska suplementacija vitaminov, mineralov in aminokislin.

Zuu Bar, prva dentalna čakalnica takšnega koncepta, dodatno spreminja izkušnjo bivanja v kliniki ter ustvarja okolje, ki zmanjšuje stres in omogoča sproščenost.

Analgosedacija: varnost in mir skozi ves poseg

Za številne paciente je največja ovira strah. V centru Ortoimplant DENTAL SPA je ta strah popolnoma zmanjšan zahvaljujoč analgosedaciji – medicinsko nadzorovanemu stanju zmanjšane zavesti, v katerem:

ne čutimo bolečine,

se ne spominjamo poteka posega,

smo ves čas pod nadzorom anesteziologa,

poseg praktično prespimo.

Prav ta možnost je pogosto odločilni korak pri pacientih, ki so terapijo dolgo odlagali.

V središču vsake terapije – pristno partnerstvo s pacientom

V centru Ortoimplant DENTAL SPA se vsaka terapija začne z razumevanjem človeka, ki vstopi v ordinacijo. Pacient ni primer ali problem, ki ga je treba rešiti, temveč oseba s svojo življenjsko zgodbo, strahovi, pričakovanji in cilji. Takšen pristop je zaznamoval več kot trideset let dela dr. Zdenka Trampuša, DDS, čigar strokovnost in predanost sta oblikovali kulturo celotnega centra. Danes to filozofijo nadaljuje družina Trampuš, Ivana Trampuš in dr. Martin Trampuš, kar zagotavlja kontinuiteto znanja, izkušenj in odgovornosti do vsakega pacienta. To je pristop, v katerem terapija ni zgolj medicinski postopek, temveč odnos zaupanja, na katerem temelji dolgoročni rezultat.