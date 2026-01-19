Gorenje je uradni partner moškega rokometnega prvenstva EHF EURO 2026

Letošnji januar z moškim rokometnim prvenstvom EHF EURO 2026 znova povezuje Evropo. Prvenstvo prinaša razburljiva tekmovanja, športnike svetovnega kova in nepozabne trenutke, ko se najboljše reprezentance merijo za eno najprestižnejših lovorik v evropskem športu. Moški EHF EURO 2026, ki ga skupaj gostijo Danska, Švedska in Norveška, v ospredje ne postavlja le izjemnega rokometa, temveč tudi močno nordijsko strast do te igre, kar ustvarja popolno prizorišče za še eno spektakularno izvedbo prvenstva.

Najboljši rokomet, kar ga ponuja Evropa

Moški EHF EURO 2026, ki poteka med 15. januarjem in 1. februarjem 2026, združuje 24 državnih reprezentanc, ki se potegujejo za najvišja odličja evropskega rokometa. Z nastopom nekdanjih prvakov in številnih najboljših igralcev rokometa na svetu prvenstvo obljublja napete obračune, dramatične trenutke in vrhunske predstave vse do konca.

Od prve izvedbe moškega EHF EURO je pokal uspelo osvojiti le peščici reprezentanc, kar kaže na izjemno visoko raven tekmovanja. Vsako novo prvenstvo prinaša sveže zgodbe, nove junake in vedno isto vprašanje: kdo se bo tokrat zavihtel na sam vrh?

Se lahko favoriti znova znajdejo pred resnim izzivom?

Rokometne velesile, kot so Danska, Švedska, Francija, Nemčija in Španija, so zaznamovale zgodovino moškega EHF EURO, vendar vsako prvenstvo vedno znova odpira vrata presenečenjem. Ker so razlike v kakovosti med reprezentancami vse manjše, je moški EHF EURO 2026 na dobri poti, da ponudi še eno nepredvidljivo in izjemno razburljivo dogajanje.

Za Gorenje uradno partnerstvo moškega rokometnega prvenstva EHF EURO 2026 pomeni ponovno močno prisotnost v samem vrhu evropskega rokometa ter nadaljevanje dolgoročnega partnerstva s tem športom in njegovimi navijači.

Popolnost na igrišču – udobje doma

Rokomet je igra, o kateri odločajo spretnost, natančnost in ekipni duh – vse je v rokah rokometašev. Gorenje pa poskrbi, da si lahko doma med ogledom tekem spočijete roke. Napredni, sodobni in učinkoviti gospodinjski aparati z intuitivnimi rešitvami in upravljanjem na dotik bodo poskrbeli za gospodinjska opravila, medtem ko se lahko vi posvetite navijanju za svojo najljubšo reprezentanco in s prijatelji ter družino uživate v napetih trenutkih na igrišču.

Gorenje že vrsto let podpira vrhunski rokomet, prav tako pa s posebnimi ponudbami izbranih malih in velikih gospodinjskih aparatov prinaša hitrost, natančnost in ekipni duh z igrišča tudi v domove po vsej Evropi.

Posebne akcije so med prvenstvom na voljo na izbrane pečice, hladilnike, pralne in sušilne stroje, pa tudi na male gospodinjske aparate ter klimatske naprave. Obiščite spletno stran Gorenje in odkrijte aktualne ponudbe različnih izdelkov, ki združujejo napredno tehnologijo z udobjem sodobnega bivanja – tako boste imeli več časa za navijanje, druženje in uživanje v nepozabnih trenutkih prvenstva.

Gorenje je močno povezano z vrhunskim rokometom že od začetka partnerstva z Evropsko rokometno zvezo (EHF) leta 2017.

V letih 2018, 2020, 2022 in 2024 je že nastopilo v vlogi uradnega partnerja in sponzorja moškega evropskega rokometnega prvenstva, v letu 2026 pa trdno zavezanost vrhunskemu rokometu nadaljuje kot uradni partner moškega EHF EURO 2026.

To dolgoročno sodelovanje odraža predanost Gorenja odličnosti, vrhunski zmogljivosti in navijačem – vrednotam, ki jih na najvišji ravni deli tudi rokomet.

