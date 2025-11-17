Dve svetovni kartici v eni. Ena članarina, številni popusti in ugodnosti.

Dve kartici v eni? Zakaj bi se omejevali! Nova kartica Diners Club – Mastercard pod sloganom En svet, ena kartica združuje ugodnosti, ki jih imate radi, in globalno sprejetost, ki jo potrebujete. Nakupovanje, obročna plačila ali spletni nakupi – zdaj lahko uživate kjerkoli po svetu in plačujete brez kompromisov.

Foto: Sparkasse Pay

Nova kartica Diners Club – Mastercard združuje najboljše iz obeh svetov in omogoča vse s samo eno kartico. "Ponosen sem, da prav v Sloveniji predstavljamo produkt, ki ga lahko označimo kot edinstvenega tudi v mednarodnem merilu," poudarja Rok Perković, predsednik poslovodstva Sparkasse Pay. "Diners Club – Mastercard zagotavlja široko sprejetost kartice Mastercard in ekskluzivne ugodnosti Diners Cluba. To je pomembna pridobitev za naše stranke, pa tudi za slovenski trg, saj utrjuje našo vlogo pionirja v uvajanju inovativnih plačilnih rešitev."

Nova kartica Diners Club – Mastercard Foto: Sparkasse Pay

Prva in edina, ki govori jezik popustov in obročnega plačevanja!

Zdaj lahko plačujete z najboljšim parom v eni kartici. Nova kartica Diners Club – Mastercard je ustvarjena za sodobnega potrošnika, ki si želi več kot zgolj plačevati – želi doživeti več.

Rok Perković, predsednik poslovodstva Sparkasse Pay Foto: Sparkasse Pay Imetnikom ponuja dva ločena limita, enega za vsakdanje nakupe in drugega za večje nakupe na obroke. Omogoča odplačevanje na do 60 obrokov v Sloveniji, do 12 v tujini in na spletu, pa tudi dvige gotovine na obroke v tujini. Sprejeta je na več kot sto milijonih prodajnih mest v več kot 210 državah, kar zagotavlja brezskrbnost tudi na potovanjih. Poleg tega prinaša redne popuste D-TOREK pri izbranih trgovcih, dodatno varnost z zavarovanjem spletnih nakupov in udobje sodobnega plačevanja – brezstično, prek spleta ali z mobilno aplikacijo. Za tiste, ki pričakujete še več, je na voljo tudi kartica Exclusive z vrhunskimi ugodnostmi World Elite.

Luka Gabrovšek, country manager družbe Mastercard Slovenija, dodaja: "Nova kartica Diners Club – Mastercard je ustvarjena za sodobnega uporabnika – tistega, ki želi plačevati pametno, enostavno in brez meja. V družbi Mastercard verjamemo, da je prava moč v povezovanju, zato nas veseli, da skupaj z Diners Clubom prinašamo rešitev, ki združuje najboljše iz obeh svetov. Ena kartica, ena članarina, nešteto priložnosti – to je prihodnost plačevanja."

Do kartice Diners Club – Mastercard kar prek spleta Z novo kartico ni več dileme med ugodnostmi in sprejetostjo – zdaj imate oboje z eno samo članarino. Kartico lahko naročite popolnoma digitalno, brez papirja, odlikuje pa jo tudi trajnostna zasnova, saj je izdelana iz ekomaterialov.

O Sparkasse Pay

Z več kot 200-letno tradicijo ter zaupanjem več kot 17 milijonov uporabnikov skupine Erste in Sparkasse svojim strankam zagotavljamo zanesljivost, varnost in dostopnost pri vsakodnevnem poslovanju.

Sparkasse Pay deluje v okviru skupine Sparkasse v Sloveniji, ki je v lasti Banke Sparkasse in je del mednarodne skupine Erste in Sparkasse – ene največjih finančnih skupin v srednji in jugovzhodni Evropi.

Odkrijte več na naši spletni strani www.dinersclub.si.

O družbi Mastercard

Mastercard poganja gospodarstva in ustvarja možnosti za ljudi v več kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu. Skupaj s strankami gradi trajnostno gospodarstvo, v katerem lahko uspevajo vsi. Podpira široko ponudbo digitalnih plačilnih možnosti, pri čemer skrbi, da so transakcije varne, enostavne, pametne in dostopne. Njihova tehnologija, inovacije, partnerstva in omrežja skupaj sestavljajo edinstven nabor izdelkov in storitev, ki omogočajo ljudem, podjetjem in državnim ustanovam, da uresničijo svoje največje potenciale. Več informacij najdete na: www.mastercard.si.