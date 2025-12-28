Slovenija ima novega Loto milijonarja

Rekordna Šestica v vrednosti 2.329.866,10 evra je Sloveniji prinesla novega Loto milijonarja, so sporočili iz Loterije Slovenije. Dobitno kombinacijo 1-6-11-16-22-38 je srečnež vplačal na spletnem mestu loterija.si.

Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 349.479,9 evra, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bo Loto milijonar bogatejši za 1.980.386,2 evra.

Za prevzem dobitka ima čas do 5. marca 2026. Foto: Loterija Slovenije

Prenova igre Loto prinesla več glavnih dobitkov

Prenovljeno igro Loto v Sloveniji igramo od 4. oktobra 2023. Vse od takrat je bil glavni dobitek, za katerega veljata Šestica in 6 plus, pravilno napovedan 14-krat, kar je več kot 40 odstotkov več kot v primerljivem obdobju pred prenovo. "Razveseljuje pa tudi večje število vseh dobitkov - od prenove smo jih izplačali že več kot 12 milijonov. Za rekordno je do zdaj veljala 1,9 milijona evrov vredna Šestica, ki je bila izžrebana 4. aprila 2024. Dobitnik jo je vplačal na loterija.si," so ob tem še sporočili z loterije.

Poleg Šestice visoke dobitke v igri Loto prinaša tudi glavni dobitek 6 plus, ki je bil v letošnjem letu izžreban kar petkrat - dva srečneža sta dobitno kombinacijo 6 plus vplačala prek spleta na loterija.si, srečni kraji vplačil pa so bili še Portorož, Mengeš in Kamnik.

Rekordni dobitek 6 plus je bil sicer novembra 2024 vplačan v Celju - srečnežu je takrat prinesel 1,4 milijona evrov. Foto: Loterija Slovenije

Sreča tudi za invalidske, humanitarne in športne organizacije

Z igranjem Lota pa udeleženci srečo delijo tudi z invalidskimi, športnimi in humanitarnimi organizacijami. V zadnjem letu so udeleženci loterijskih iger skupaj zbrali 24.951.875 evrov koncesijskih sredstev. Prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji do sredstev dostopa 400.000 ljudi, skupaj s Fundacijo za šport pa še veliko več. Sredstva namreč poleg vrhunskih športnikov prek zgrajenih ali prenovljenih javnih športnih objektov razveseljujejo prav vsakega prebivalca Slovenije.