Kralji še enkrat z Anaheimom, znova brez Kopitarja

Pester večer je v ligi NHL: štiri tekme že v večernih urah po srednjeevropskem času, nato še devet obračunov v noči na nedeljo. Še drugi večer zapored so na ledu tudi Los Angeles Kings, ki znova igrajo proti Anaheim Ducks, a tokrat v gostujoči dvorani.

Petkovo domačo tekmo z Anaheim Ducks so po streljanju kazenskih strelov Los Angeles King izgubili z 2:3. To je bil njihov tretji zaporedni poraz. Na zadnjih desetih tekmah so Kralji zmagali samo trikrat in na lestvici zahodne konference zdrsnili na deseto mesto. Anže Kopitar zaradi poškodbe ne bo igral vsaj do 20. januarja, torej tudi ne na sobotni gostujoči tekmi z Anaheimom. Ekipi med sabo to sezono igrata že četrtič.

Liga NHL, 17. januar:

