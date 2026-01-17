Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 17. januar

Kralji še enkrat z Anaheimom, znova brez Kopitarja

Anaheim Ducks so Los Angeles Kingse v petek premagali po kazenskih strelih.

Anaheim Ducks so Los Angeles Kingse v petek premagali po kazenskih strelih.

Foto: Reuters

Pester večer je v ligi NHL: štiri tekme že v večernih urah po srednjeevropskem času, nato še devet obračunov v noči na nedeljo. Še drugi večer zapored so na ledu tudi Los Angeles Kings, ki znova igrajo proti Anaheim Ducks, a tokrat v gostujoči dvorani.

Anaheim Ducks
Sportal Kralji zapravili vodstvo in izgubili, hud poraz prvakov in vodilnih, konec je zmagovitega niza Tampe

Petkovo domačo tekmo z Anaheim Ducks so po streljanju kazenskih strelov Los Angeles King izgubili z 2:3. To je bil njihov tretji zaporedni poraz. Na zadnjih desetih tekmah so Kralji zmagali samo trikrat in na lestvici zahodne konference zdrsnili na deseto mesto. Anže Kopitar zaradi poškodbe ne bo igral vsaj do 20. januarja, torej tudi ne na sobotni gostujoči tekmi z Anaheimom. Ekipi med sabo to sezono igrata že četrtič.

Liga NHL, 17. januar:

