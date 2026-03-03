Kralji na prvi tekmi pod novim trenerjem izgubili proti vodilnim

Vodstvo hokejske ekipe Los Angeles Kings je pretekli konec tedna javnost obvestilo o menjavi glavnega trenerja. Po dveh letih so se za sodelovanje zahvalili Jimu Hillerju, na trenersko klop Kraljev pa se je zdaj usedel D. J. Smith, ki je Kralje v ponedeljek vodil proti najboljši ekipi lige NHL ta hip Colorado Avalanche. Kalifornijci so se hitro znašli v zaostanku z 0:2, a jim je uspelo izenačiti, nato pa so v zadnjih petih minutah prejeli dva gola in znova ostali brez točk.

Kralji so se na domačem ledu že v peti minuti znašli v zaostanku, ko je zadel Nathan MacKinnon, po dobrih desetih minutah je Colorado z golom Gabriela Landeskoga povedel z 0:2. V 18. minuti se je Kalifornijcem ponudila priložnost za znižanje z igralcem več, izkoristili so jo po šestih sekundah, ko je po asistenci Anžeta Kopitarja zadel Brandt Clarke. V 29. minuti je Angus Booth izenačil, Anton Forsberg pa je v domačih vratih uspešno odbijal poskuse Colorada, ki je imel terensko premoč in bil nevarnejši.

Rezultat se ni spremenil vse do 56. minute, ko je Devon Toews vodilno ekipo lige znova popeljal v vodstvo. Colorado je ob koncu rednega dela, ko so Kralji poskušali brez vratarja, prvič na tekmi zaigral z igralcem več in unovčil številčno prednost. Za končnih 2:4 je zadel Martin Nečas.

Kralji so z 62 osvojenimi točkami 11. na lestvici zahodne konference, osmi Edmonton jih ima 66, Colorado na prvem mestu jih ima 89.

Na delu je bila tudi druga ekipa zahodne konference Dallas Stars, ki je deveto zaporedno zmago dosegla na gostovanju v Vancouvru, kjer je zmagala s 6:1. Dva gola je k zmagi prispeval Lian Bichsel.

Lian Bichsel je k zmagi Dallasa prispeval dva gola. Foto: Reuters

Vse preostale tekme so se končale z golom razlike. Vroče je bilo v New Yorku, kjer je Columbus v tretji tretjini zapravil vodstvo s 4:0, tako da so Rangersi izsilili podaljšek, v katerem pa je Kiril Marčenko Columbusu zagotovil zmago.

Hokejisti moštva Philadelphia Flyers so na gostovanju pri Torontu zmagali po izvajanju kazenskih strelov. Seattle Kraken je doma z 2:1 premagal Carolina Hurricanes, gostje so imeli več od igre, a je domače reševal vratar Joey Daccord, ki je zaustavil 35 od 36 strelov na svoja vrata.

Liga NHL, 2. marec

Lestvice

