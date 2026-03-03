Pred nakupom rabljenega električnega vozila preverite njegov najdražji del – baterijo

AVILOO FLASH test v Kompetenčnem centru za baterije Autocommerce

Električna vozila vse bolj postajajo del vsakdanje mobilnosti. A pri nakupu rabljenega električnega ali priključno hibridnega vozila se pojavi ključno vprašanje: v kakšnem stanju je baterija? Prav baterija je namreč najdražji in najpomembnejši del električnega vozila.

Če so pri klasičnih vozilih v ospredju predvsem prevoženi kilometri, servisna zgodovina in obraba mehanskih delov, je pri električnem vozilu ključno vprašanje stanje baterije. Baterija je najdražji in najpomembnejši del električnega vozila – od nje so odvisni doseg, zmogljivost, varnost in tudi dolgoročna vrednost avtomobila.

Zakaj je test zdravja baterije (SOH) tako pomemben?

SOH (State of Health) pomeni zdravstveno stanje baterije. Gre za podatek, ki pove, koliko energije lahko baterija še shrani v primerjavi z novim stanjem. Ta vrednost neposredno vpliva na:

Zanesljiv doseg: natančno veste, koliko kilometrov lahko še prevozite v realnih pogojih.

natančno veste, koliko kilometrov lahko še prevozite v realnih pogojih. Diagnostiko in varnost: test razkrije degradacijo baterije ali morebitne napake v delovanju posameznih celic.

test razkrije degradacijo baterije ali morebitne napake v delovanju posameznih celic. Vrednost vozila: dokazan SOH povečuje zaupanje kupcev in olajša prodajo rabljenega EV ali PHEV.

dokazan SOH povečuje zaupanje kupcev in olajša prodajo rabljenega EV ali PHEV. Prihranek stroškov: pravočasno preverjanje pomaga preprečiti nepotrebno in zelo drago menjavo baterije.

Pri električnem vozilu je torej SOH tisto, kar so kilometri pri klasičnem avtomobilu – a še bistveno bolj odločilen podatek.

AVILOO FLASH test – neodvisen vpogled v dejansko stanje baterije

V Kompetenčnem centru za baterije Autocommerce v Ljubljani že uspešno izvajajo AVILOO FLASH test, neodvisno in hitro diagnostiko baterij električnih in priključno hibridnih vozil – ne glede na znamko ali model.

Rešitev je razvilo avstrijsko podjetje AVILOO, ki velja za pionirja na področju neodvisnega testiranja zdravja baterij. Njihov sistem temelji na eni najobsežnejših svetovnih podatkovnih baz degradacije baterij, ki zajema več kot 90 odstotkov vseh modelov EV in PHEV.

Ključ do zaupanja pri nakupu rabljenega EV

AVILOO FLASH test razkrije osrednji podatek – SOH (State of Health), ki jasno pokaže, kolikšen delež prvotne kapacitete baterija še ohranja. Višji SOH pomeni boljši doseg, večjo zanesljivost in višjo tržno vrednost vozila.

Za kupce rabljenih električnih vozil je to ključna informacija za varno in premišljeno odločitev brez neprijetnih presenečenj po nakupu. Za prodajalce pa certifikat pomeni dodano vrednost in dokaz transparentnosti.

Hiter, neinvaziven in razumljiv postopek

Testiranje je za uporabnika preprosto in hitro. Naprava AVILOO se priključi na vozilo prek OBD‑vmesnika, podatki pa se analizirajo v neodvisni podatkovni bazi AVILOO. Rezultat je znan že v treh minutah, brez posegov v vozilo ali dolgotrajnega testiranja.

Uporabnik po elektronski pošti prejme AVILOO CERTIFIED certifikat, ki vključuje:

natančno vrednost SOH v odstotkih in kilovatnih urah,

primerjavo z vozili podobnega tipa,

vizualni prikaz morebitnih nepravilnosti na ravni posameznih baterijskih celic,

prikaz dejanskega dosega vozila v primerjavi z dosegom WLTP in tipičnim dosegom podobnih vozil.

Test je popolnoma neodvisen od proizvajalcev vozil, kar zagotavlja objektivne in zanesljive rezultate.

Preverjena metoda, uveljavljen standard

AVILOO test temelji na eni najobsežnejših podatkovnih baz o degradaciji baterij na svetu, ki zajema več kot 90 odstotkov vseh modelov električnih in priključno hibridnih vozil. Analiza temelji na milijonih podatkovnih točk, algoritmi pa upoštevajo realne pogoje uporabe, temperaturo, cikle praznjenja in standarde WLTP.

Prav zaradi tega danes velja za industrijski standard diagnostike baterij, ki mu zaupajo tako posamezniki kot strokovna javnost.

Za koga je AVILOO FLASH test prava izbira?

Storitev je namenjena:

kupcem rabljenih električnih in priključno hibridnih vozil,

lastnikom EV, ki želijo preveriti stanje baterije,

prodajalcem, ki želijo povečati zaupanje kupcev,

voznikom, ki opažajo zmanjšan doseg ali težave pri polnjenju,

podjetjem in serviserjem, ki stavijo na preglednost in strokovnost.

Cena storitve znaša 99 evrov z vključenim DDV, kar predstavlja zanemarljiv strošek v primerjavi s potencialnimi tisočaki, ki jih lahko pomeni slabo stanje baterije.

Strokovnost, ki krepi zaupanje v elektromobilnost

Z izvajanjem AVILOO FLASH testa Autocommerce v okviru svojega kompetenčnega centra za baterije pomembno prispeva k večji preglednosti trga rabljenih električnih vozil in krepitvi zaupanja v elektromobilnost. Natančna diagnostika baterij pomeni manj tveganj, več varnosti in pametnejše odločitve – tako za posameznike kot za podjetja.

"Za AVILOO FLASH test se najpogosteje odločajo lastniki električnih vozil, ki jih zanima dejansko zdravje baterije in realen doseg njihovega vozila. Opažamo pa tudi, da test vse pogosteje uporabljajo prodajalci rabljenih električnih vozil, saj certifikat povečuje zaupanje kupcev. Prepričani smo, da bo test zdravja baterije v prihodnosti postal zlati standard pri prodaji rabljenih električnih vozil – enak trend se že jasno kaže v tujini," poudarjajo v servisu Autocommerce, v okviru katerega deluje tudi Kompetenčni center za baterije.

Kontakt:

KOMPETENČNI CENTER ZA BATERIJE

Autocommerce, d.o.o.

Baragova ulica 12

1000 Ljubljana

T: 01 5883 600

E: sprejem.sgv@autocommerce.si

www.mercedes-benz-trucks-autocommerce.si

