Velik up Renaulta in Revoza: koliko bo stal in kaj zares zmore? To je prvi resen test.

Prvič smo vozili novi renault twingo, ki je up tako Renaulta kot še posebej novomeškega Revoza. Kakšen je ta avtomobil, kaj zmore in kako zanimiv bo za slovenske kupce?

Foto: Gregor Pavšič Renault se je z novim twingom oblikovno neposredno vrnil k svojim koreninam, izključno električni twingo pa bi lahko z odličnim izkoristkom prostora, voznimi lastnostmi in cenejšim pogonom postal celo eden tistih avtomobilov, ki bodo na novo oživili najmanjši avtomobilski segment.

Twingo na cesti prepriča z zelo prijetnimi in pozitivnimi občutki za volanom, tudi pelje se dobro – je kot mali francoski gokart. Čeprav bo imel eno najmanjših baterij, bodo razpoložljivi kilometri za povprečnega ciljnega kupca takega avtomobila – twingo je slej ko prej drugi domači avtomobil – zadoščali. Med prvimi kilometri na španski Ibizi je bila ugodna tudi poraba, ki bo neposredno vplivala na twingov doseg.

Twingo prinaša optimizacijo električnega avtomobila, kjer ima voznik prav toliko, kot za svoje povprečne vsakodnevne poti tudi potrebuje. Na drugi strani bodo twingovi aduti vsaj v Sloveniji še tradicija, prepoznavnost, ob voznih lastnostih pa tudi Googlova povezljivost in dober zvočni sistem. Vse to pomaga k pozitivni izkušnji in twingo je prav gotovo postal Renaultov najbolj prepričljiv električni avtomobil.

simpatična retrooblika, položaj za volanom, prostorna in prilagodljiva notranjost, Googlov vmesnik, dobre vozne lastnosti, urejena poprodajna mreža. Palec dol: baterija med najmanjšimi, skopa serijska oprema, trši materiali v notranjosti, ni 22-kilovatnega polnilca AC (predhodnik ga je imel).

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Zelo kompakten elektromotor za novega twinga. Foto: Gregor Pavšič

Pri Renaultu so novega twinga skupaj s tehničnimi partnerji iz kitajskega ACDC in Revozom razvili zanje rekordno hitro. Le dve leti je namreč potekala priprava avtomobila, ki ga danes z vidika preboja elektrifikacije ocenjujemo za enega glavnih Renaultovih in posredno tudi Revozovih upov.

Ključno začetno izhodišče je bila cena (pod) 20 tisoč evrov, tej pa so podredili vse – izbiro materialov, število sestavnih delov, velikost in kemični tip baterije. Čeprav bo povprečno opremljen twingo stal več, je izhodiščna cena res ostala tik pod omenjeno psihološko mejo. S tega vidika je Renaultu torej uspelo, kaj pa zmore twingo, torej tak realen, ki bo brez subvencije stal vsaj kakšnih 21 tisočakov, v praksi?

Brezplačna barva za twinga bo rumena. Foto: Gregor Pavšič

Tu so lahko odgovori večplastni. Twingo je prvi v vrsti avtomobilov, ki lahko na novo definirajo že več let umirajoči najmanjši avtomobilski segment. Električni pogon je tu ključen – avtomobil je bistveno manj kompleksen, motor je tako kompakten, da bi ga lahko pospravili kar v malo večji nahrbtnik, vse to prinaša zares dober izkoristek prostora in nižje stroške s pogonom.

Mali avtomobil ima predvidljive vsakodnevne vožnje, zato tudi vprašanje o bateriji in dosegu tu sploh ni najpomembnejše. Kajti doseg z baterijo kapacitete 27 kilovatnih ur (kWh) bo zunaj zime nekje med 150 in 250 kilometri. Azijski tekmeci imajo večje baterije, toda twingo z optimizacijo svojega paketa predstavlja evropski protiudar – ne zgolj s podatki na papirju, temveč s prepričljivo vozno-uporabniško izkušnjo. Ta pa bo za tistega, ki se bo dobro zavedal twingovih zmogljivosti, najpomembnejša.

Twinga poganja zelo kompakten elektromotor z močjo 60 kilovatov, najvišja hitrost je omejena na 130 kilometrov na uro.

Foto - prilagodljiva notranjost twinga je za odliko

Fotogalerija 1 / 9 / 9

V serijski opremi ni hitrega polnjenja DC. Foto: Gregor Pavšič

Cena osnovnega twinga bo resda deset evrov pod 20 tisočaki, a za več tehnologije in udobja bo vseeno treba doplačati nekaj opreme.

Prehod na višji paket opreme techno (samodejna klimatska naprava, radarski tempomat, kartica za prostoročno upravljanje vozila, vzvratna kamera, Googlov vmesnik) ceno postavi na 21.490 evrov. Omenjena dodatna oprema sicer ni nujna in marsikdo bo lahko shajal tudi brez. Ne ravno zares nujno, a pomembneje bo doplačati 600 evrov za 11-kilovatno polnjenje AC in 50-kilovatno polnjenje DC ter sistem V2L, žal pa je nekoliko zasoljena cena za polnilni kabel type 2 (400 evrov). Brezplačna barva bo rumena, preostale barve (zelena, črna in rdeča) stanejo 600 evrov. Realna cena za twinga bo tako med 21 in 23 tisočaki, razpon pa je odvisen predvsem od želja kupca pri naboru opreme.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav so bila vozniška pričakovanja o twingu precej visoka, jih je v praksi na španskih cestah celo presegel. Vozniško je namreč zelo prepričljiv, tako z vidika voznih lastnosti kot zmogljivosti 60-kilovatnega motorja. Masa vozila je 1.200 kilogramov. To je ta moč zares simpatične zunanjosti, zaradi katere bi mu oprostili marsikaj. Teh stvari pa dejansko ni veliko in kot celoten paket bo twingo očitno zelo primeren cestni sopotnik. Kot že rečeno, pa se bo treba zavedati njegovih omejitev in ga ocenjevati predvsem skozi prizmo osnovne namembnosti – polnjenje na domači vtičnici, vožnja pretežno v lokalnem okolju in tu pa tam tudi kakšen daljši cestni potep.

Presežka pri materialih v vozniškem prostoru ravno ni in tu varčevanja pri določenih delih ni bilo mogoče skriti. Mehkih materialov praktično ni, izjema je seveda volanski obroč – ta je dobro nastavljiv, ima veliko globinskega hoda in za njim se sedi naravnost odlično. Čeprav je notranjost obdana večinoma s tršo plastiko, zaradi dobre zasnove to niti ni zelo moteče. Obvolanske ročice na desni strani so še naprej tri. Kdor jih ni vajen, bo namesto ročice za menjalnik pomotoma lahko vključil brisalce vetrobranskega stekla. Kdor bo izbral vsaj srednji paket opreme, bo dobil osrednji zaslon z modernim Googlovim vmesnikom – ta ima integrirane nekatere priljubljene aplikacije (na primer Spotify), prav tako omogoča pretočni video.

Pohvalimo lahko obvolanske ročice za nastavitev jakosti rekuperacije zavorne energije. Stopnje so sicer štiri, a med njimi so zelo majhne razlike – uporabni sta le prva in skrajna četrta. Twinga sem po zavitih cestah Ibize večinoma vozil le z enim pedalom, torej skoraj brez pritiskanja zavor. Nastavitev sistema je zelo dobra.

Glede na velikost (majhnost) avtomobila je prostora zadaj presenetljivo veliko. Praktično ga je toliko kot v cliu, vsekakor pa bistveno več kot v renaultu 5. Prostorski izkoristek je s kratkimi previsi in kolesi, postavljenimi v skrajne kote, odličen. Prav gotovo pomaga vzdolžni pomik zadnje klopi, kjer Renault namensko ni varčeval. To je bila dobra odločitev, saj je tako twingo postal veliko uporabnejši.

Avtomobil bo serijsko obut v 16-palčna platišča, 18-palčna stanejo 650 evrov. Vožnja z njimi je na trenutke kar precej trda, tako da razmislek o manjših kolesih ne bo odveč.

Česa ni?



V sprednjem delu avtomobila je sicer stilski in zelo velik gumb za vklop štirih smernikov, ni pa namenskega gumba za nastavitev jakosti zvočnikov. Edina možnost je torej na eni izmed obvolanskih ročic. Avtomobil prav tako nima možnosti brezžičnega polnjenja telefona.

Tri obvolanske ročice v vseh renaultih ne navdušujejo. Foto: Gregor Pavšič S premično klopjo je lahko tudi prtljažnik spodobno velik. Foto: Gregor Pavšič

Realen doseg med 150 in 250 kilometri?

Prve kilometre s twingom smo opravili brez avtocestnih odsekov, a je bila vožnja po Ibizi včasih kar dinamična. Skladno z nižjimi hitrostmi je bila za tako vožnjo kar dobra tudi povprečna poraba, ki je znašala med 10 in 11 kilovatnimi urami na sto kilometrov. Kakšna bo ob povprečni primestni ali avtocestni vožnji, lahko za zdaj le ugibamo.

Glede na videno v testnih predserijskih twingih med Ljubljano in Novim mestom bo poraba na bolj odprtih cestah (tudi na avtocesti) znašala vsaj med 15 in 17 kilovatnimi urami. Tako lahko v povprečju sklepamo o dosegu med vsaj od 150 do okrog 250 kilometrov.

Toda kot že rečeno: izhodišče za sobivanje s twingom ostaja domača vtičnica. Tako bo imela baterija vsako jutro poln doseg, ki ga bo v regionalnem okolju kar težko porabiti. Prav gotovo pa se bo mogoče s twingom peljati tudi do morja, saj smo se tja navsezadnje odpeljali že s prejšnjim električnim twingom, ki je imel še precej manjšo baterijo. Prejšnji twingo je imel tudi še 22-kilovatni polnilec AC, ki ga novi twingo ne bo imel.