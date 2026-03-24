Ibiza namesto Dolenjske: kako so tam polnili twinge in njihov pomen za Revoz

V Revozu so že pred meseci začeli izdelovati predserijske twinge, nato pa so jih zaposleni vozili, jih testirali in za vsakega med njimi med Dolenjsko in Ljubljano pridobivali nekaj začetnih uvajalnih kilometrov.

Enega takih twingov smo pred tedni že srečali na električni polnilnici v Ljubljani - vsi ti avtomobili so bili takrat že namenjeni za transport proti Španiji in njihovem otoku Ibiza. Tega so kljub logističnim izzivom izbrali zaradi ustrezne klime in tudi dokaj počasnih cest. Povprečje je bilo prav gotovo nižje kot bi bilo v Sloveniji, kjer so prav tako že pripravili načrt za mednarodno predstavitev. Njeno središče bi bila lahko Lipica in vožnja do Revoza, a naposled so Francozi vendarle izbrali Španijo.

Podobnost je očitna - prvi in najnovejši renault twingo. Foto: Gregor Pavšič

Zanimiv izziv je bilo že vsakodnevno istočasno polnjenje testnih vozil. Baterije so bile po dnevni vožnji približno polovico polne, avtomobilov pa je bilo več kot dvajset. Polnilni “park” so organizirali kar v marini, kjer so izkoristili klasične priključke za najrazličnejša plovila. Že klasično polnjenje z izmeničnim tokom AC je bilo kljub šibkejši moči zanesljivo dovolj, da je bila baterija vsakega twinga prihodnje jutro spet polna. Drugo polnilno mesto je bilo še na parkirišču na obrobju letališča na Ibizi.

O novem twingu smo podrobneje poročali že včeraj. Avtomobil je eden prvih evropskih mestnih malčkov, ki bo konkuriral najprej kitajskim vozilom kot so leapmotor T03, dongfeng box in BYD dolphin surf. Svoje adute pripravljajo Korejci (kia EV1), twingo je prav gotovo tudi izhodišče za pričakovanega Volkswagnovega majhnega avtomobila - poznamo ga kot koncept ID.every1.

Kako se bo twingo prodajal, bo pomembno tako za Renault kot Revoz. Najprej za francoskega proizvajalca - twingo je masoven avtomobil in prodaja bi občutno znižala njihov povprečni izpust CO2, kar jim nato več manevrskega prostora daje pri večjih modelih. Dobra prodaja twinga bi morda omogočila hibridnega scenica, ki je trenutno le električni.

Na drugi strani je Revoz po selitvi proizvodnje novega clia v Turčijo zdaj močno odvisen od električnih malčkov. Najprej je to twingo, nato pa še sorodna modela iz Dacie in Nissana. Twingo ima med temi bržkone največji prodajni potencial. Na slovenske ceste bo twingo pripeljal že aprila, kar je celo nekaj prej od nedavnih načrtov.

Železofosfatna baterija v twingu ima uporabno kapaciteto dobrih 27 kWh. Foto: Gregor Pavšič

Najmanjši bencinsko gnani mestni malčki so bili zadnja leta prodajno v strmem padcu, električni pogoni pa jim lahko - tudi zaradi dražitve klasično gnanih vozil - ponudijo nov zagon. Zaradi namenskih platform je boljši izkoristek prostora, ki lahko v primeru twinga delno poseže celo v cliov razred, cenejša je pogonska energija.

Pozitivni so tudi učinki na okolje. Čeprav ima električni avtomobil sprva večji ogljični odtis, se po približno 35 tisoč kilometrih ta že izravna z bencinsko različico enakega avtomobila. Od tam naprej je nato pri izpustih električni vsak dodatni kilometer v večji prednosti. K temu pripomorejo tudi železofosfatne baterije LFP, ki ne potrebujejo nekaterih rudnin - na primer kobalta.

Nekaj zanimivosti iz twinga

Poleg že včeraj poudarjenih značilnosti twinga, omenimo še nekaj podrobnosti. Twingo ima kot prvi Renaultov avtomobil baterije LFP in v vmesniku smo našli zanimiv napotek - baterijo je priporočljivo vsaj enkrat tedensko napolniti do sto odsotkov, kar je značilnost teh trpežnejših baterij. Zanimivo je, da twingu ni mogoče odpreti sprednjega pokrova (izjema je odprtina za dolivanje tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla), pa tudi zadnja stekla na vratih je mogoče le pripreti.

Nasvet pri polnjenju avtomobila z baterijo LFP. Foto: Gregor Pavšič

Način odpiranja oken na stranskih zadnjih vratih. Foto: Gregor Pavšič

