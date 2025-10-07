Strah pred nakupom rabljenega električnega? V Slovenijo prišel ključni neodvisni test.

Trg rabljenih avtomobilov hitro raste in slej kot prej se bo marsikateri voznik našel tudi pred nakupom rabljenega električnega avtomobila. Tak nakup je navadno močno premišljen, negotovost pa bolj kot prevoženi kilometri vzbuja zdravje baterije. Prav zato smo v servisu Autocommerce v Ljubljani preizkusili neodvisni test baterije, ki traja le nekaj minut in razjasni marsikatero vprašanje.

Kompaktna opreme, ki je potrebna za opravljanje testa. Foto: Gregor Pavšič V Evropi na letni ravni prodajo že več kot milijon novih električnih avtomobilov. Po nekaj letih naraščanja skupnega števila vozil se je začel vse bolj odločno razvijati tudi trg rabljenih avtomobilov.

Pri teh se nakup električnih vozil precej razlikuje od nakupa rabljenega klasičnega avtomobila. Precej vitalnih delov je sicer istih, ključna sprememba pa je baterija. Ta sodi med najdragocenejše sestavne dele električnega avtomobila.

Čeprav naj bi pri večini proizvajalcev te baterije preživele življenjsko dobo avtomobila in bi dočakale še vsaj svojo sekundarno uporabo, kakovost baterije – v avtomobilski terminologiji jo označimo kot “State of Health” (SoH) – bistveno vpliva na resnično vrednost avtomobila. Če so pri klasičnem avtomobilu med najpomembnejšimi podatki prevoženi kilometri, pri električnem enako velja podatek o preostali kapaciteti baterije, zdravju posameznih celic in podobno.

Avstrijci razvili neodvisni test baterije, ki sloni na bazi več tisoč testiranj avtomobilov

Pred leti smo že pisali o prodornem avstrijskem zagonskem podjetju Aviloo, ki je z naprednimi algoritemski in programskimi rešitvami izdelalo od proizvajalcev neodvisen test zdravja baterij.

Skoraj vsak obstoječi električni avtomobil je mogoče priklopiti na njihov sistem, ki v oblaku skriva na tisoče meritev zdravja baterij, uporabniku pa v nekaj minutah naredi natančen pregled kakovosti baterije.

Rešitev se zdi v trenutku, ko priključni baterijski avtomobili v Evropi dosegajo četrtino trga novih avtomobilov, nepogrešljiv za prodajalce rabljenih električnih avtomobilov – certifikat neposredno dokazuje kakovost baterije in lahko upraviči višjo prodajno ceno. To velja tako za posamezne prodajalce kot tudi podjetja, ki obnavljajo flote svojih službenih električnih vozil. Na drugi strani kupec rabljenega električnega avtomobila, ki mimogrede lahko v Sloveniji ob določenih pogojih zanj dobi dva tisočaka subvencije, dobi zagotovilo, da ni kupil "mačka v žaklju".

Analizo baterije opravijo prek priključka OBD. Foto: Gregor Pavšič

Primer analize stanja baterije po opravljenem testu. Foto: Aviloo

Rešitev Aviloo je zdaj prvič uradno na voljo tudi v Sloveniji in sicer so partnerstvo z Avstrijci sklenili pri Emil Frey Slovenija ponujajo pa jo v sklopu servisa Autocommerce v Ljubljani kot storitev njihovega kompetenčnega centra za baterije in v Emil Frey Avtocentrih v Ljubljani, Mariboru in Celju. Analiza baterij poteka v njihovih prostorih, na voljo pa je za baterijske avtomobile (električni in priključni hibridi) vseh znamk.

V praksi smo v servisu Autocommerce v Ljubljani preverili baterijski SoH dveh avtomobilov. Najprej smarta forfour in nato še mercedesa EQA. Napravo je treba priključiti na vmesnik OBD, ki nato prebere podatke in jih prek lastnega algoritma analizira. Podatke pošlje v bazo v Avstrijo, od tam pa v nekaj minutah nazaj samodejno pošljejo dokument s podrobnimi podatki.

Dva različna rezultata in tudi prva opozorila

Smart s prevoženimi slabimi 30 tisoč kilometri je imel baterijo z 90,3 odstotka kapacitete. Glede na prevožene kilometre je bila ocena zdravja baterije "pod povprečjem". Test je v eni izmed celic zaznal nekoliko manjšo napetost. Ta sicer še ni kritična, lahko pa opozori pred morebitnimi težavami v prihodnje.

Pri mercedesu E 300 s prav tako skoraj 30 tisoč prevoženimi kilometri je baterija izgubila komaj 0,6 odstotka kapacitete, kar dotično vozilo umešča nad povprečje v bazi Aviloo.

Primer dveh opravljenih testov:

Smart foufour EQ Mercedes E 300 prevoženi kilometri: 29.835 km 29.648 km začetna kapaciteta baterije: 18 kWh 20 kWh SoH baterije: 90,3 % 99,4 % trenutna kapaciteta baterije: 16 kWh 19 kWh Začetni WLTP: 135 km 113 km Izmerjeni WLTP: 122 km 112 km

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Po dozdajšnjih analizah trga lahko tovrsten certifikat poviša ceno rabljenega električnega avtomobila od dobrih 500 pa tudi do več kot tisoč evrov, poveča se (od 25 do 30 %) tudi uspešnost prodaje.

Certifikat potrjuje stanje baterije (SoH) in zagotavlja, da ta izpolnjuje varnostne standarde delovanja.

Vrednost SoH se izračuna z uporabo certificiranega algoritma, ki temelji na dejanskih podatkih vozila.

Poročilo vključuje primerjavo s podobnimi električnimi vozili, kar kupcem omogoča primerjavo zmogljivosti baterije znotraj svoje razreda vozil.

Vizualna ocenjevalna lestvica jasno kaže, ali je zmogljivost akumulatorja vozila pod, na ali nad povprečjem.

Test preveri delovanje sistema za upravljanje baterije, natančnost senzorjev, konsistentnost napetosti in stabilnost komunikacije.

Analizirajo se napetosti akumulatorskega sklopa in posameznih celic, s čimer se zagotovi, da ni skritih napak. Poročilo zazna morebitne anomalije ali potencialna tveganja, s čimer prepreči draga presenečenja po nakupu.

V vsaj 95 % referenčnih meritev največje odstopanje vrednosti SoH ne presega ±3 %.

Matjaž Kastelec, vodja servisa Autocommerce v okviru katerega deluje tudi kompetenčni center za baterije. Foto: Gregor Pavšič

Bo tak test kmalu postal nepogrešljiv standardni del rabljenega avtomobila?

"Vsak, ki izvaja test, to opravlja prek njihove velike baze. Z vsakim opravljenim testom jo še povečajo. To zagotavlja primerljive analize med več enakimi avtomobili, ki so v sistemu," je povedal Matjaž Kastelec, vodja servisa Autocommerce v okviru katerega deluje tudi kompetenčni center za baterije. Ker so Avstrijci na evropskem trgu med prvimi s tako rešitvijo, bi lahko Aviloo postal standard ocene zdravja baterije in v prihodnje nepogrešljiv del prodaje oziroma nakupa električnega avtomobila.

Po besedah Kastelca test merijo na dveh komponentah, in sicer na temperaturi bateriji in na hitrosti polnjenja oziroma praznjenja. Sistem s pomočjo lastnega algoritma temperaturo nastavi na enotnih 25 stopinj Celzija (nekatere so hladnejše, druge toplejše), kar nato omogoči primerljive podatke.

Kakšni so napotki?

"Če ves čas polnimo z visoko močjo, z veliko kilovati in vedno do stoodstotne napolnjenosti, bo to na baterijo vplivalo zelo slabo. Iz podatkov lahko tudi analiziramo število t. i. hitrih in počasnih polnjenj, saj avtomobili to že beležijo. Večji kot je delež hitrih polnjenj, nižji bo SoH baterije. Povezava je zelo izrazita in nazorna. Pomembno je tudi, koliko je napolnjena baterija na parkirišču. Naš avtomobil je v povprečju namreč parkiran več kot 20 ur na dan. Pri tem ni dobro, da ima medtem baterija od 80- do stoodstotno napolnjenost. Za baterijo je bolj zdravo, če avtomobil pakiramo s 40 ali 50 odstotki energije. Na kakovost baterije vpliva tudi način vožnje oziroma agresivnost, prav tako zunanje temperature. Vse skrajnosti vplivajo na stanje baterije," je v pogovoru za Siol.net pred tremi leti povedal Marcus Berger, direktor podjetja Aviloo.

Prihod novega tipa železnofosfatnih baterij (LFP) nekoliko spreminja potrebno rokovanje z baterijami, saj ta tip celo zahteva polnjenja do sto odstotkov, tudi sicer pa so veliko bolj odporna na degradacijo kapacitete. Po besedah Bergerja padec SoH še ne pomeni ničesar slabega – to sicer vpliva na vrednost vozila, a tudi 60 ali 70 % SoH lahko določenemu uporabniku ustreza. Bolj problematičen je upad SoH pod 50 %, kar navadno pomeni tudi fizično okvaro in v tem primeru je baterija vsaj za uporabo v avtomobilu neprimerna.