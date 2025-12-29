Že ob prvem stiku daje vtis zelo dovršenega izdelka, od bogate serijske opreme in elegantno trendovske oblike, do preverjenega, varčnega in zanesljivega Hondinega agregata. Maksiskuterji so sinonim za udobno vožnjo, pri Forzi pa je voznikovo udobje resnično na visokem nivoju, kar se občuti tako v mestnem prometu kot na daljših relacijah. Kljub svoji velikosti pa ima dovolj moči in odzivnosti, da vožnja nikoli ni dolgočasna.

udobje in praktičnost, električno nastavljiva vetrobranska zaščita, dinamičen in varčen motor Palec dol: nekoliko visok sedež za manjše voznike

Foto: Jakob Lenassi

Trendovsko uglajen dizajn

Forza 350 oblikovno izstopa z elegantnimi, aerodinamično izrisanimi linijami ter stilsko integriranimi LED-žarometi, ki že na prvi pogled dajejo občutek sodobnosti in tehnične dovršenosti. Posebnost prednjega dela so smerniki, nameščeni v nosilcih ogledal, ki so fiksno pritrjeni na prednji del in ne na krmilo, kot je to običajno pri večini skuterjev. Takšna rešitev ni zgolj oblikovna, temveč tudi funkcionalna posebnost. Kljub nekoliko drugačni postavitvi so ogledala presenetljivo uporabna in zagotavljajo zelo dober pregled nad dogajanjem za voznikom.

Na prednjem delu izstopa tudi velika prozorna vetrobranska zaščita, ki jo je mogoče električno nastavljati s tipkami na krmilu. Med vožnjo jo lahko natančno prilagajamo hitrosti in razmeram, kar se v praksi izkaže kot izjemno uporaben kos opreme, še posebej na daljših vožnjah.

Celoten prednji del daje skuterju mogočen in prestižen videz, hkrati pa združuje praktičnost in eleganco. Čeprav 350 Forza ni ravno majhna, ostaja presenetljivo kompaktna in okretna, kar se zelo pozitivno pozna v mestnem prometu, kjer z lahkoto manevrira med avtomobili in ohranja občutek nadzora ter lahkotnosti.

Dovršena praktičnost

Ena izmed največjih prednosti Forze 350 je njena izjemna kombinacija udobja in uporabnosti. Sedež je širok in dobro oblazinjen, kar se zelo pozna predvsem na daljših vožnjah ali pri potovanjih izven mesta. Enako velja za zadnji del sedeža, namenjen sopotniku, ki je prostoren in udoben, zato vožnja v dvoje ne predstavlja nikakršnega kompromisa.

Prostor pod sedežem preseneti z velikostjo, dovolj je prostora za dve čeladi, sicer ne največjih dimenzij, a kljub temu to predstavlja veliko dodano vrednost v tem razredu in močno poveča vsakodnevno uporabnost skuterja.

Na sprednjem delu, pod krmilom, je nameščen še praktičen zaprt predal z USB-C polnilnim priključkom, ki omogoča polnjenje pametnega telefona ali priklop navigacijske naprave. Gre za detajl, ki ga v vsakodnevni rabi hitro začneš jemati kot samoumevnega.

Serijsko je 350 Forza opremljena tudi z brezkontaktnim ključem, ki voznika razbremeni klasičnega odklepanja in zaganjanja. Testni model je imel nameščen še originalni zadnji kovček, ki dodatno poveča prtljažno zmogljivost. Tudi ta je povezan v sistem brezkontaktnega zaklepanja, kar je še ena izmed tistih majhnih, a zelo dobrodošlih rešitev, ki potrjujejo premišljeno zasnovo.

Foto: Jakob Lenassi

Dinamična in nezahtevna za vožnjo

350-kubični agregat z močjo 21,5 kilovata (29 konjskih moči) ponuja ravno prav zmogljivosti za zelo suvereno vsakodnevno vožnjo. Motor je izjemno uglajen, odziven in dovolj živahen, da brez težav sledi mestnemu prometu ter samozavestno pospešuje pri vključevanju na hitre ceste. V praksi se Forza 350 v mestih pelje presenetljivo dinamično, pri čemer vozniku daje občutek lahkotnosti in dobrega nadzora. Kljub dimenzijam in masi okoli 185 kilogramov ostaja skuter zelo nezahteven za upravljanje, tudi pri počasnih manevrih.

Vožnja je mehka in stabilna, k čemur pomembno prispeva nekoliko mehkeje nastavljeno vzmetenje v kombinaciji s 15-palčnim sprednjim in 14-palčnim zadnjim kolesom. Skuter lepo gladi neravnine in ostaja miren tudi pri višjih hitrostih. Električno nastavljiva prednja vetrobranska zaščita nudi zelo učinkovito zaščito pred vetrom, saj jo lahko sproti prilagajamo glede na hitrost in osebne preference.

Zelo dobro se izkaže tudi pri vožnji s sopotnikom. NSS 350 Forza ostaja prožna, pospeški so še vedno zanesljivi, dodatna teža pa ne vpliva bistveno na stabilnost ali občutek varnosti. Vožnja v dvoje je umirjena, predvidljiva in udobna, brez občutka dodatnega napora za voznika.

Poraba goriva se v praksi giblje okoli 3,5 litra na sto kilometrov, kar v kombinaciji z 11,7-litrskim rezervoarjem pomeni doseg približno 330 kilometrov. Pri umirjeni vožnji in daljših poteh pa je porabo mogoče še nekoliko znižati, s tem pa povečati tudi avtonomijo, kar Forzo 350 dodatno potrjuje kot zelo uporabnega sopotnika na daljših vožnjah.

Foto: Jakob Lenassi Foto: Jakob Lenassi

Tehnologija in varnost

Honda Forza 350 na področju tehnološke opremljenosti in varnosti ponuja zelo uravnoteženo kombinacijo zanesljivih elektronskih sistemov in premišljene celostne zasnove. Spredaj in zadaj ima kolutne zavore, podprte z ABS, opremljena pa je tudi s sistemom proti zdrsavanju. V praksi se to odraža v kratkih zavornih poteh in predvsem v zelo dobrem občutku nadzora, tudi kadar je podlaga slabša ali je skuter dodatno obremenjen s sopotnikom.

Osvetlitev je sodobna in zelo učinkovita. Celoten svetlobni sklop temelji na LED-tehnologiji, kar občutno izboljša vidljivost ponoči, hkrati pa skuter zaradi stilsko integriranih dnevnih LED-luči v prednjem delu izstopa tudi podnevi in je bolj opazen v prometu.

Digitalna armaturna plošča je pregledna in jasno berljiva, značilna Hondina rešitev, ki jo poznamo tudi iz njihovih drugih modelov. Upravljanje poteka prek gumbov na krmilu, uporabniški vmesnik pa je intuitiven in preprost.

Dodatna oprema za več udobja

Honda NSS350 Forza ponuja bogat nabor originalne dodatne opreme, s katero lahko skuter še bolj prilagodimo lastnim potrebam. Na voljo so ogrevane ročke, različni kovčki za povečanje prtljažnega prostora in drugi praktični dodatki, ki omogočajo, da se prelevi tudi v resni potovalni skuter.

Elegantna in vsestranska

Honda NSS 350 Forza združuje elegantno obliko, praktičnost in vozno dinamiko v zelo uravnotežen skuter. 350-kubični motor omogoča vožnjo, ki je kljub njeni velikosti presenetljivo lahkotna in odzivna. Skuter je izjemno udoben in nezahteven za upravljanje, kar se še posebej pozna pri mestni vožnji, hkrati pa ostaja zanesljiv in stabilen tudi pri vožnji v dvoje.

Električno nastavljiva vetrobranska zaščita, prostoren sedež in premišljeno zasnovan prtljažni prostor dodatno prispevajo k vsestranskosti. Z dodatnimi kovčki pa se lahko enostavno prelevi v popolnega sopotnika tudi za daljše izlete. Prav zaradi uravnoteženosti vseh naštetih lastnosti je to eden najbolj priljubljenih skuterjev v svojem razredu.