Honda je najprej presenetila s koncepti nenavadnih oblik, ki pa jih na ceste ne bo. To so električni koncepti 0 v izvedbi SUV in limuzina ter model acura RSX. Odločitev je posledica ponovne ocene poslovnega okolja in upočasnjene rasti povpraševanja po električnih avtomobilih, ob tem pa še spremenjene politike do avtomobilskih izpustov v ZDA (po izvolitvi Trumpa) in slabše konkurenčnosti na azijskih trgih. Honda je ocenila, da bi začetek proizvodnje teh modelov v trenutnih razmerah lahko povzročil dodatne dolgoročne izgube. Na poslovanje podjetja vplivajo tudi spremembe ameriške carinske politike, ki negativno vplivajo na prodajo bencinskih in hibridnih vozil.

Zaradi spremenjene strategije bodo izgube milijardne

Zaradi odpovedi projektov Honda pričakuje pomembne finančne posledice v poslovnem letu, ki se konča marca letos. Podjetje bo moralo odpisati naložbe v razvoj, proizvodno opremo in druge povezane stroške. Operativni stroški, povezani z odpovedjo projektov, naj bi znašali med 820 milijardami in 1,12 bilijona jenov (približno 5,1 do 7 milijard evrov).

Poleg tega Honda napoveduje dodatne izgube, povezane z naložbami in partnerstvi, ki naj bi znašale med 110 in 150 milijardami jenov (okoli 0,7 do 0,9 milijarde evrov). V ločenih računovodskih izkazih bi lahko posebne izgube dosegle še 340 do 570 milijard jenov (približno 2,1 do 3,5 milijarde evrov).

Skupni negativni finančni učinek, povezan s spremembo strategije elektrifikacije, bi lahko v prihodnjih letih dosegel do 2,5 bilijona jenov, kar je približno 15–16 milijard evrov. Honda poudarja, da so to za zdaj okvirne ocene in da se lahko končni zneski še spremenijo.

Kljub temu podjetje poudarja, da ostaja zavezano elektrifikaciji. V prihodnje želi razvoj električnih vozil nadaljevati bolj postopno, pri čemer se bo še naprej opiralo na prihodke iz prodaje bencinskih in hibridnih vozil ter na stabilen motociklistični in finančni del poslovanja.