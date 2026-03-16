Gregor Pavšič

Honda

Honda ustavila tri električne modele: obeta se do 16 milijard evrov izgub

Honda serija 0 | Foto Honda

Honda je napovedala spremembo svoje strategije elektrifikacije in odpoved razvoja treh električnih modelov.

Honda je najprej presenetila s koncepti nenavadnih oblik, ki pa jih na ceste ne bo. To so električni koncepti 0 v izvedbi SUV in limuzina ter model acura RSX. Odločitev je posledica ponovne ocene poslovnega okolja in upočasnjene rasti povpraševanja po električnih avtomobilih, ob tem pa še spremenjene politike do avtomobilskih izpustov v ZDA (po izvolitvi Trumpa) in slabše konkurenčnosti na azijskih trgih. Honda je ocenila, da bi začetek proizvodnje teh modelov v trenutnih razmerah lahko povzročil dodatne dolgoročne izgube. Na poslovanje podjetja vplivajo tudi spremembe ameriške carinske politike, ki negativno vplivajo na prodajo bencinskih in hibridnih vozil. 

Zaradi spremenjene strategije bodo izgube milijardne

Zaradi odpovedi projektov Honda pričakuje pomembne finančne posledice v poslovnem letu, ki se konča marca letos. Podjetje bo moralo odpisati naložbe v razvoj, proizvodno opremo in druge povezane stroške. Operativni stroški, povezani z odpovedjo projektov, naj bi znašali med 820 milijardami in 1,12 bilijona jenov (približno 5,1 do 7 milijard evrov).

Poleg tega Honda napoveduje dodatne izgube, povezane z naložbami in partnerstvi, ki naj bi znašale med 110 in 150 milijardami jenov (okoli 0,7 do 0,9 milijarde evrov). V ločenih računovodskih izkazih bi lahko posebne izgube dosegle še 340 do 570 milijard jenov (približno 2,1 do 3,5 milijarde evrov).

Skupni negativni finančni učinek, povezan s spremembo strategije elektrifikacije, bi lahko v prihodnjih letih dosegel do 2,5 bilijona jenov, kar je približno 15–16 milijard evrov. Honda poudarja, da so to za zdaj okvirne ocene in da se lahko končni zneski še spremenijo.

Kljub temu podjetje poudarja, da ostaja zavezano elektrifikaciji. V prihodnje želi razvoj električnih vozil nadaljevati bolj postopno, pri čemer se bo še naprej opiralo na prihodke iz prodaje bencinskih in hibridnih vozil ter na stabilen motociklistični in finančni del poslovanja.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.