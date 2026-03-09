"Seveda je cilj, da se bomo borili v ospredju, a to bo prišlo s časom," po uvodni dirki svetovnega prvenstva v motokrosu sporoča štirikratni svetovni prvak v MXGP Tim Gajser, ki se še privaja na Yamahin 450-kubični motor. "Zdaj imamo dva tedna do dirke v Španiji. Še naprej bomo trdo delali in prišli na to dirko bolje pripravljeni."

Težko pričakovana prva dirka Tima Gajserja na Yamahi in njegovega največjega tekmeca Jeffreyja Herlingsa na Hondi v svetovnem prvenstvu MXGP se je v nedeljo končala z zmago Nizozemca in četrtim mestom Slovenca. Po prvi od 19 letošnjih velikih nagrad ju loči 14 točk. Gajser je bil na kvalifikacijah deseti, v prvi vožnji šesti in v drugi tretji. Herlings je v soboto ostal brez točke, a je v nedeljo osvojil vseh mogočih 50. "Če se bom počutil dovolj dobro, da grem na zmago, bom vesel zmage. Bom pa zadovoljen tudi s kaj manj. Najpomembnejše je, da oddelamo prvo tekmo, da naberemo čim več informacij in na tem naprej gradimo," je pred odhodom v Argentino poudaril Gajser, tako da z razpletom vendarle ni nezadovoljen.

Tim Gajser je v drugi vožnji že pokazal pravi obraz in bil z le osmimi sekundami zaostanka tretji. Foto: Yamaha Racing "Sem smo prišli, da se čim več naučimo. Čeprav konec tedna ni bil najlažji, smo izvlekli največ, kar smo lahko. Potegnemo lahko kar nekaj pozitivnega, še posebej iz druge vožnje. Občutek imam, da smo bili v vsaki vožnji boljši, kar je dobro," je po dirki povedal 29-letni Gajser, ki je z novim motorjem treniral le dva meseca. "Seveda je cilj, da se bomo borili v ospredju. A to bo prišlo s časom. Proga je bila kar zahtevna, saj ni imela veliko oprijema. To je stvar še otežilo. Smo se pa predvsem veliko naučili. Zdaj imamo dva tedna do dirke v Španiji. Še naprej bomo trdo delali in prišli na to dirko bolje pripravljeni." Timov novi ekipni kolega Maxime Renaux, ki Yamahin motor pozna precej bolje, je s 27 točkami končal na sedmem mestu. Francoz je povedal, da se na progi ni počutil prav dobro in je vozil zelo zategnjeno.

Poglejte vrhunce VN Argentine v Barilocheju:

Herlings na debiju s Hondo do 113. zmage in 50 točk

Jeffrey Herlings je zmagal že na prvi dirki s Hondo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Sezona je dolga, Gajser zmeraj cilja, da bo v najboljši formi in v najboljšem ritmu od konca prve tretjine prvenstva. Samo tako lahko na visoki ravni odpelje vse dirke sezone. Zdi se, da je Herlings vrhunsko pripravljen že zdaj. Pozimi je bil na motorju precej več kot tekmeci, kar se mu v drugi polovici sezone sicer lahko maščuje. "Zelo sem zadovoljen z zmago. Nekaj posebnega je, da si že na prvi dirki z novo ekipo prvi v obeh vožnjah," je po dirki v Barilocheju strnil dvakratni prvak v elitnem razredu MXGP. To je njegova 113. zmaga v svetovnem prvenstvu, kar je absolutni rekord.

Pancar v Argentini dirkal bolan

Še težja je bila uvodna dirka sezone za drugega Slovenca v razredu MXGP. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je imel pred njo zdravstvene težave. Po zastrupitvi s hrano je bil zadnji teden precej slaboten. Vseeno je stisnil zobe in nastopil v Argentini. Osvojil je 16. mesto. Lahko bi bil še kakšno mesto višje, a je po štartu druge vožnje trčil v Paulsa Jonassa (Kawasaki), ki je padel tik pred njim.

Druga velika nagrada letošnje sezone bo 21. in 22. marca v Almonteju v španski Andaluziji. To je že prva priložnost, da si jo ogledate v živo. V bližnjo Sevillo lahko na primer letite z letališča Trst. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali s prizorišča.