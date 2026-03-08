Najboljša motokrosista zadnjega desetletja sta pozimi menjala ekipo in motor, že na prvi dirki pa je zmagal Jeffrey Herlings, zdaj dirkač na Hondi. To je njegova že 113. zmaga v svetovnem prvenstvu. Na VN Argentine v Barilocheju je dobil obe vožnji in prevzel tudi rdečo številko vodilnega v MXGP. Tim Gajser je na debiju z Yamaho v prvi vožnji končal na šestem mestu, v drugi pa je že bil precej bolj konkurenčen, na tretjem mestu. V točkovnem seštevku je to za slovenskega asa pomenilo četrto mesto na prvi od 19 dirk prvenstva. Jan Pancar je osvojil 16. mesto, potem ko je padel v prvem zavoju druge vožnje.

Dvakratni svetovni prvak v MX2 Tom Vialle, ki se je po treh letih dirkanja v Ameriki na 250-kubičnem motorju vrnil v svetovno prvenstvo, je dobil sobotne kvalifikacije v Barilocheju. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Uvodne kvalifikacije novega svetovnega prvenstva v motokrosu so potrdile, da nas čaka zelo zanimiva sezona, da je svetovni vrh zelo širok. Na eni strani je mlada generacija, na drugi precej bolj izkušena. V soboto je bila spredaj mlada: prvi Tom Vialle (Honda), drugi Lucas Coenen (KTM) in tretji Andrea Adamo (KTM). Prvi in tretji sta novinca v MXGP, drugi je prvo sezono v elitnem razredu odpeljal lani. Petkratna svetovna prvaka Tim Gajser (Yamaha) in Jeffrey Herlings (Honda), oba na novem motorju, sta bila 10. in 12. Ni jima uspel štart, nato sta se še oba znašla na tleh, slovenski as po nesrečnem trku v krog zaostalega voznika. Tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM) z 21. mestom ni dosegel uvrstitve, ki si jih želi. A zares štejeta šele nedeljski vožnji.

Prva vožnja Herlingsu, Gajser šesti

Slovenska aduta v MXGP: Tim Gajser in Jan Pancar Foto: Damjan Končar/AMZS A prve Slovenca nista začela najbolje. Pancar je iz prvega zavoja zapeljal kot deveti, Gajser šele 12. Povedel je Herlings, pred Adamom in Viallom. Tim se je hitro prebil v deseterico, Jan pa izpadel iz nje. V četrtem krogu se je razvnel dvoboj za vodstvo med novima adutoma Honde. Ko je Francoz prehitel Nizozemca, mu je že v enem krogu pobegnil za dve sekundi. Proga je bila vse bolj zahtevna in začele so se vrstiti napake. A ne naših dveh, Gajser je začel pridobivati mesta, Pancar se je držal na 12.

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak se je sredi vožnje prebil do šestega mesta, prišel je tudi mimo novega ekipnega kolega Maxima Renauxja (Yamaha) in Adama. Ritem je bil za Vialla očitno prehud. V zadnjem krogu je naredil napako in vožnjo je tako dobil Herlings. Tretji Romain Febvre (Kawasaki), branilec naslova, je na tretjem mestu zaostal 16 sekund. Šesti Gajser je karirasto zastavo prečkal 48 sekund za Herlingsom. Na 11. mesto je nazadoval Adamo, komaj je končal pred 12. Pancarjem.

MXGP Argentine:



1. Jeffrey Herlings (Honda) 50 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 42

3. Tom Vialle (Honda) 40

4. Tim Gajser (Yamaha) 35

5. Lucas Coenen (KTM) 33

6. Ruben Fernandez (Honda) 27

7. Maxime Renaux (Yamaha) 27

8. Andrea Adamo (KTM) 24

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 12

Gajser v drugi vožnji že bližje Herlingsu

Štart druge vožnje je bil povsem drugačen. Dobil ga je Febvre pred Rubenom Fernandezom (Honda) in Adamom. Gajser je bil sedmi, Pancar 11., Herlings šele 13. Že ob koncu prvega kroga sta bila Coenen in Herlings tik za Timom in sta ga v drugem tudi prehitela. Nato pa po šestih minutah dirkanja na presenečenje vseh rdeča zastava in prekinitev dirke. Razlog: pri nekaj voznikih je zatajila štartna rampa.

Tim Gajser je bil v drugi vožnji tretji. Foto: Yamaha Racing Samo osem minut so dobile ekipe in vozniki, da se pripravijo na ponoven štart. Tega je dobil Renaux, a ga je Vialle že nekaj zavojev pozneje prehitel. Febvre je bil tretji. Pancar se je v prvem zavoju zapletel s še dvema voznikoma in nadaljeval iz začelja, Gajser pa je bil sredi prvega kroga na četrtem mestu, nekaj mest pred Herlingsom in Coenenom. Po napaki Vialla je v tretjem krogu vodstvo prevzel Febvre, pred Renauxjem in Viallom, Herlings je za četrto mesto prehitel Gajserja.

Sredi vožnje je padel Renaux in izgubil tri mesta. Febvre je imel že sedem sekund prednosti pred Herlingsom, Gajser je dirkal na četrtem mestu, Pancar se je prebil na 20. V zadnjih krogih se je videlo, da je Jeffrey že zdaj v vrhunski formi. Od vseh je pozimi največ treniral. Prehitel je aktualnega prvaka in dobil tudi drugo vožnjo. Gajser je na tretjem mestu zaostal samo osem sekund. Pancar je končal na 18. mestu.

50 točk in 113. zmaga za Herlingsa

Herlings je tako rekordno 113. zmago dosegel z maksimalnimi 50 točkami. Drugi je bil Febvre (42 točk), tretji pa Vialle (40). Gajser je na debiju z Yamaho osvojil četrto mesto (35). Pancar je svojo tretjo sezono v elitnem razredu začel s 16. mestom (12 točk).

Skupni seštevek v prvenstvu (1/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 50 točk

2. Tom Vialle (Honda) 50

3. Romain Febvre (Kawasaki) 48

4. Lucas Coenen (KTM) 42

5. Tim Gajser (Yamaha) 36

6. Maxime Renaux (Yamaha) 34

7. Andrea Adamo (KTM) 32

8. Ruben Fernandez (Honda) 32

…

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 12

Branilec naslova MX2 sezono začel z zmago

V šibkejšem razredu MX2 je po ponesrečenih sobotnih kvalifikacijah dirko dobil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM). Najhitrejši je bil v obeh vožnjah. Z ekipnim kolegom na tovarniškem motorju znamke KTM Sacho Coenenom sta bila razred zase v prvi vožnji, medtem ko je Belgijec v drugi padel že na prvem skoku in odstopil.

Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo v Španiji. Prvič bo dirko gostil kraj Almonte nedaleč od Seville, kar je že prva dobra priložnost za obisk dirke slovenskih navijačev.