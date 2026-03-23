Tim Gajser: Bolje počasen začetek in da na koncu trgamo!

"Naredili smo veliko stopničk naprej. Veliko smo spreminjali nastavitve na motorju. Našli smo nekaj pozitivnih stvari, a je še veliko dela. Tudi štarte je treba še popraviti. Smo pa na pravi poti," je po veliki nagradi Andaluzije, kjer je osvojil tretje mesto, prve stopničke z Yamaho, poudaril petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser. "Da, malo se še lovimo. Ampak bolje počasen začetek in da na koncu trgamo!" Ta teden ga čaka trening doma, konec tedna že naslednja dirka, v Švici na trdi podlagi, kjer bi moral biti še boljši. Po tej dirki pa odhaja na trening na mivko v Belgijo. Pomembno novico ima tudi za navijače, ki bodo 18. oziroma 19. aprila prišli na dirko v Trentino.

Tim Gajser zadovoljen s prvimi stopničkami z Yamaho. Foto: Yamaha Racing Tim, na drugi dirki prvenstva MXGP z Yamaho že prvič na stopničkah. Kaj vam to pomeni?

Občutek je odličen! Sploh, ko stvari ob koncu tedna obrneš na bolje. Sobota je bila zame kar težak dan. Veliko smo spreminjali. V prvi vožnji na dirki so bili že boljši občutki, a še vedno ni bilo tisto pravo. Nato smo spet spreminjali za drugo vožnjo in je bilo dosti bolje – a še so rezerve. Mislim pa, da je bila to stopnička v pravo smer. Proga je bila zelo, zelo uničena. Ogromno moči si potreboval, da si lahko pritiskal skozi celo tekmo. Bom rekel, da sem zadovoljen. Druga tekma v sezoni z novim motorjem in že na stopničkah je dobra motivacija za naprej.

Na novinarski konferenci ste dejali, da ste predvsem spreminjali amortizacijo. V drugi vožnji ste že vozili, kot znate, in pridobili kar deset mest.

Štarti niso bili pravi. Obakrat sem naredil manjšo napako takoj na rampi. Ni bil čisti skok in so me takoj zaprli. Obakrat sem bil tako zadaj. V drugi vožnji sem lahko naredil nekaj zelo dobrih prehitevanj. Na koncu pa sem imel že hitrost podobno, kot sta jo imela spredaj Coenen in Herlings. Moram biti zadovoljen. Zagotovo si želim še več, a počasi, stopničko za stopničko, vendar mislim, da bomo v kratkem času tam.

Prvič so dirkali na progi v Almonteju. Foto: Yamaha Racing Predstavljam si, da se z ekipo, z novimi ljudmi še spoznavate in zato traja nekaj časa, da najdete prave nastavitve, da inženirji razumejo, kaj si želite od motorja.

Zagotovo. Način dela je drugačen, pa tudi na prvih dveh tekmah ni pomagalo, da sta bili povsem novi progi. Nimaš nobenih informacij s prejšnjih sezon. Torej novi motor, popolnoma nova proga, ko ne veš, kaj pričakovati, tako da res ni bilo preprosto. Zdaj, ko gremo na tradicionalne vsakoletne tekme, vem, kaj pričakovati od proge. Nastavitve motorja bodo sicer nove, a vsaj veš, kam prideš, kakšna podlaga je. Da, malo se še lovimo, ampak bolje počasen začetek in da na koncu trgamo! (smeh, op. p.)

Je bilo pa že na prvi pogled v drugi vožnji vaše dirkanje povsem drugačno. Ste bili pravi vi.

Dosti bolj sem bil sproščen, dosti bolj sem lahko napadal. V soboto in v prvi vožnji sem se bolj kot ne samo vozil okoli. Ko sem malo napadel, ko sem želel biti agresiven, se nisem dobro počutil na motorju. Ogromno pomeni, da se na motorju počutiš dobro, da si res lahko ti na motorju, da lahko res napadaš samo progo. Šele potem lahko narediš razliko in pokažeš, česa si sposoben. Bomo delali na tem, da od zdaj naprej dosti prej najdemo prave nastavitve na vsaki progi – da bom lahko že na kvalifikacijah užival in odpeljal tako, kot znam.

V drugi vožnji je že lahko vozil, kot zna. Foto: Yamaha Racing Omenili ste, da štarti niso bili najboljši, v drugi vožnji ste se celo dotaknili z voznikom zraven sebe.

Da, skoraj sva padla. S komolci sva se zaletela in sem bil zato kar zadaj. A na progi, kjer je bilo zelo težko prehitevati, saj je bila samo ena idealna linija, mi je uspelo najti dobre linije in narediti nekaj res dobrih prehitevanj. To mi vliva motivacijo za naprej, za naslednje tekme.

Ste videli padec Romaina Febvra? Videti je bilo zelo grdo, ko se je z glavo zakopal v mivko.

Da, moral sem kar močno zavreti. Tam je bila samo ena linija in sledimo drug drugemu. Potem sem videl, da se je pobral. Rumene zastave so bile tudi še v naslednjem krogu. Sam padec sicer ni bil tako močan, da je res kompresijsko priletel v luknje. Upam, da je z njim vse v redu.

Pancar: Sem kar razočaran

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Dirka v Švici bo tretja letos, a prva na že znanem terenu. "Zagotovo bo lažje. Ne rabiš se loviti z nastavitvami motorja." Predvsem si želi, da bi bil do prihajajočega konca tedna povsem zdrav. "Treniraš vso zimo, potem pa izgubiš pripravljenost zaradi neke bolezni. Upam, da bom hitro nazaj v pravi formi, ko se res pozdravim. Upam, da že v Švici." Tudi on se vrača domov, kjer bo naredil en trening pred novo potjo v Švico. "Sem kar razočaran, a žal je tako. Rezultat bom poskusil izboljšati v Švici, kjer bi mi morala proga bolj ustrezati. Se veselim," pa je po skromnem 23. mestu in le eni točki povedal(TEM JP253 KTM).

Trojica najboljših v Almonteju, ki jo pričakujemo tudi v bitki za letošnji naslov svetovnega prvaka. Foto: Matej Podgoršek Šesti in tretji ste bili že v Argentini, tam skupno četrti, zdaj tretji. Kakšna motivacija je to za nadaljevanje sezone? Čeprav zdaj sledi Švica, s katere nimate lepih spominov (lani se je prav tam poškodoval, op. p.)?

Da, spomini niso najlepši, ampak kot športnik se zavedam, da je treba to dati na stran in se osredotočiti na dirkanje. Letos je nova tekma, nova sezona. Proga mi načeloma ustreza. Upam, da bo vreme v redu in da bodo vožnje dobre.

Dirke si zdaj res hitro sledijo. Po Švici en prost konec tedna, nato pa dirki na Sardiniji in v Trentinu.

Po teh treh tekmah pa sledi premor, ki mi bo kar koristil. Za nami bo že pet tekem, dobili bomo torej že kar nekaj informacij. Imeli bomo štiri tedne, ko bomo lahko delali na samem motorju. Takrat bom odpeljal tudi dve dirki italijanskega prvenstva – da bomo na tekmah poskusili tisto, kar bomo testirali. Sicer se zavedamo, da to ne bo svetovno prvenstvo, a tekma je vedno najboljši trening.

V Andaluziji je bilo nekaj deset slovenskih navijačev. Foto: Matej Podgoršek Na stopničkah in na novinarski konferenci smo vas videli skupaj z Lucasom Coenenom in Jeffreyjem Herlingsom. Nekako si predstavljamo, da je to trojica, ki se bo letos borila za naslov prvaka.

Mislim, da je še kar zgodaj v sezoni za take ocene. Za Lucasa že od lani vemo, da je na peščeni podlagi zelo, zelo hiter. Vemo tudi, da je Jeffrey z mivke, z Nizozemske.

Tudi tu v Almonteju na jugu Španije oziroma na drugem koncu Evrope smo videli nekaj deset slovenskih navijačev. Vem, da jih zanima predvsem ena stvar: kdaj bo na voljo vaša nova navijaška kolekcija oblačil, kap, zastav …?

Bo, bo! (smeh, op. p.) Že delamo na tem. Že preizkušamo! Bo zelo, zelo kmalu. Mislim, da bo pred Arcom, da bodo tam že nove majice za navijače.