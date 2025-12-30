Le dva dni pred svojim 88. rojstnim dnem je igralec Anthony Hopkins obeležil še en velik mejnik – 50 let treznosti. Leta 1975, ko je pijan sedel za volan in se peljal skozi Beverly Hills, je namreč spoznal, da bi tisto noč lahko nekoga ubil in da potrebuje pomoč.

"En dan za drugim. Danes praznujem 50 let treznosti. Vse najboljše vsem," je pod posnetek, s katerim je obeležil poseben mejnik v svojem življenju, zapisal legendarni igralec, ki bo 88 let dopolnil na silvestrovo.

Poglejte:

"Prihaja še eno srečno novo leto. Veliko veselja, zabave in vsega tega. Imejte se res lepo," je pred prihodom novega leta zaželel svojim oboževalcem. "Moja edina težava je bila, da sem se imel preveč dobro, saj sem pred 50 leti skoraj umrl, ko sem pijan sedel za volan. Takrat sem spoznal, da se preveč zabavam. Temu se je reklo alkoholizem. Vsak, ki ima težave z alkoholom, bi se moral zavedati, da je lahko življenje veliko lepše. Zato sem nehal. Brez hvalisanja sem poiskal pomoč in pred 50 leti to pot zaključil," je dejal v posnetku.

Vsem, ki imajo težave z alkoholizmom, je Anthony Hopkins svetoval, naj raje izberejo življenje. "Življenje, življenje, življenje in še več življenja. Čez dva dni bom dopolnil 88 let. Nekaj sem moral narediti prav. Srečno novo leto in srečno življenje," je zaključil.

"Želim živeti, sem odgovoril"

Hopkins je bil glede težav z alkoholom vedno odkrit. V svoji knjigi spominov We Did Ok, Kid, ki je izšla letos oktobra, se je spomnil svojega zdravnika, zaradi katerega je spoznal, da je alkoholik. Ko je zdravnik izrazil zaskrbljenost zaradi njegovih pivskih navad, je bil igralec star 37 let. "Moji spomini na tisti čas so megleni. V tistih letih sem povzročil veliko bolečine. Nikoli si nisem mislil, da sem alkoholik. Redko se zgodi, da se pijanec brez posredovanja druge osebe začne zavedati, da ima težave. Zanikanje je največji morilec," je zapisal.

Spomnil se je tudi prelomne noči, ko je spoznal, da bi med vožnjo skozi Beverly Hills lahko nekoga ubil. "Ko sem se streznil, sem pogledal proti evkaliptusom in se Bogu zahvalil, da tisto noč ni nihče umrl. Predstavljal sem si svoje starše, ki so izvedeli, da sem ubil sebe ali nekoga drugega," je nadaljeval zapis v knjigi. "Slišal sem glas, ki me je vprašal, ali želim živeti ali umreti. Želim živeti, sem odgovoril. Nato sem slišal glas, ki je rekel, da je zdaj vsega konec in lahko začnem živeti. Hrepenenje po pijači me je zapustilo. To je bilo 29. decembra 1975 ob 23. uri."

