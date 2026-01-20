Oven

Obeta se vam učenje. Vlagati boste morali v znanje, če boste hoteli ustreči sebi in ostalim. Ne bo lahko, vendar je to edina pot. V življenju se srečujemo z vzponi in padci. To potrebujete za optimalni razvoj. Skušajte se odpovedati zastarelim vzorcem, da se boste lahko osvobodili in zadihali s polnimi pljuči.

Bik

Vaše počutje bo danes prej slabo kot dobro, čeprav brez posebnega razloga. Globoko v sebi boste čutili žalost, ki pa bo najverjetneje izhajala iz čustvenega področja. Tu se namreč v zadnjem času nič ne odvija po začrtani poti. Morda si preveč želite uveljaviti svojo voljo. Bodite potrpežljivi.

Dvojčka

Polotilo se vas bo nezadovoljstvo, vendar ga boste s pomočjo prijateljev in domačih uspešno prebrodili. Najbolj vam bodo pomagali pogovori z vašimi najbližjimi, zato se nikar ne zapirajte vase. V drugi polovici dneva bo ozračje precej bolj primerno, saj boste občutili mir in zadovoljstvo. Pokličite najboljšega prijatelja.

Rak

Samski hrepenite po stari ljubezni. Spominjate se trenutkov v dvoje, razjeda vas krivda, da takrat niste storili vsega, kar bi lahko, da bi rešili zvezo. Po toči zvoniti je prepozno, raje se skoncentrirajte na tekoče dogodke. Vezani se ponovno potegujete za partnerjevo naklonjenost, saj ste jo z neumnimi dejanji izgubili.

Lev

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Devica

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Tehtnica

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari.

Škorpijon

Danes v službi ne boste ravno prekipevali od energije. In ravno zdaj, ko imate največ dela, pešate. Vse prisotne boste utrujali z govoričenjem o svojih poslovnih in zasebnih vzponih in padcih. Bolje bi bilo, da bi manj govorili in več delali, le tako boste lahko v roku postorili, kar morate.

Strelec

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Kozorog

Bodite previdni. Današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Čutili boste, da se s partnerjem ne razumeta in da vajina komunikacija ni najboljša. Ne bodite svojeglavi in prisluhnite tudi njegovim besedam. Včasih ste preveč prepričani vase in v svoj prav. Razširite svoje misli in obzorja. Morda potrebujete le drugačen pogled.

Vodnar

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Ribi

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste štartali s pravim pristopom.