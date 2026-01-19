Sylvester Stallone se je javil iz fitnesa: nekateri ne morejo verjeti, da ima skoraj 80 let

Hollywoodski zvezdnik Sylvester Stallone se je po dolgem času javil iz svojega varnega zavetja in objavil posnetek iz svojega fitnesa iz vile v Palm Beachu, od koder je z motivacijskim videoposnetkom nagovoril svoje sledilce.

Slavni igralec Sylvester Stallone, ki bo le nekaj tednov za ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom praznoval svoj 80. rojstni dan (6 . julija), je delil redek posnetek iz svojega fitnesa v Palm Beachu iz vile, ki je vredna okoli 35,3 milijona dolarjev (okoli 30,4 milijona evrov). Pokazal je svojo formo in tudi svoje potetovirano telo. Mnogi komentatorji so pohvalili njegov izgled in željo po izboljševanju forme tudi pri skoraj dopolnjenih osmih desetletjih življenja.

"Vsako leto je težje in težje, ampak zato moraš vedno bolj pritiskati in se truditi še močneje. Kri, znoj in solze," je na Instagramu zapisal filmski igralec.

Med drugim je Stallone v posnetku svoj fitnes poimenoval kar "svetišče" ali "cerkev", kjer pravi, da dela, da bi postal boljša različica sebe in "moli oz. prosi" za to, da bi izboljšal svoje fizično počutje. Sledilcem je v posnetku povedal, da trening ne daje le fizične moči, temveč tudi občutek samozavesti in pripravljenosti na življenjske izzive.

"Fizično se počutiš bolje, zato imaš moč, da dosežeš svoje cilje, saj se počutiš pripravljenega soočiti se z vsakim izzivom," je dejal slavni igralec ter na koncu dodal, da bi moral "nadaljevati z udarci" in oboževalce pozdravil s: "Se vidimo kmalu."

Številni sledilci pozdravili njegovo postavo ter se mu zahvalili za zgled

Številni njegovi oboževalci in sledilci so se javili pod objavo in zapisali, da ga občudujejo in da je pri svojih letih še vedno navdih za vse, ki mislijo, da je prepozno za spremembe. Med njimi so se javile tudi številne znane osebnosti in pozdravile njegovo prizadevanje za nenehne izboljšave.

Posveča se novim projektom

Stallone se je ob koncu preteklega leta pojavil na podelitvi nagrad v Kennedyjevem centru v Washingtonu, kjer je bil med prejemniki nagrad, takrat pa si je pri hoji pomagal s pomočjo palice. Hollywoodski zvezdnik je še vedno vpet v svet filma, aktiven je kot igralec in tudi kot producent. V pripravi za snemanje je film "I Play Rocky" režiserja Petra Farrellyja, ki sledi nastanku kultnega "Rockyja" iz leta 1976. Stallone je pred kratkim povedal, da "Rocky" zanj ni športni film, temveč predvsem ljubezenska zgodba – in da film "uspe ali propade" prav zaradi čustev in ne zaradi pretepov.

Poleg teh projektov je Stallone aktiven tudi pri produkciji četrte sezone serije Tulsa King, v kateri igra glavno vlogo, sodeluje pa tudi kot izvršni producent v resničnostnem tekmovanju Extracted, ki ga bodo premierno predvajali na Foxu 26. januarja.

Z ženo Jennifer Flavin je Stallone poročen 28 let, skupaj imata tri hčerke. Foto: Guliverimage

Sylvester Stallone, ki je z ženo Jennifer Flavin poročen 28 let, je med drugim dejal, da si želi, da se ga ljudje spominjajo kot zgled tega, da lahko tudi povprečen človek uspe premagati ogromne ovire. Skupaj s Flavin imata tri hčerke Sophio, Sistine in Scarlet. Iz prvega zakona s Sasho Czack pa ima Stallone sina Seargeoha, njegov starejši sin Sage pa je leta 2012 umrl v starosti 36 let.