Umrl je legendarni italijanski modni oblikovalec Valentino

Novico o njegovi smrti je potrdila njegova fundacija. "Umrl je mirno v svoji rezidenci v Rimu, obkrožen s svojo družino," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Instagram. Sporočili so še, da bo spominska slovesnost v italijanski prestolnici potekala v sredo in četrtek, pokopali pa ga bodo v petek ob 11. uri.

Velikan italijanske mode

Garavani je modno hišo Valentino ustanovil leta 1957. Preden je odprl svoj atelje, je modo študiral v Parizu in delal za znane modne oblikovalce, kot so Jean Dessès, Guy Laroche in Vincenzo Ferdinandi. Skupaj z Giorgijem Armanijem in Karlom Lagerfeldom se je uvrščal v sam vrh modnih oblikovalcev po vsem svetu.

Oblačila enega od velikanov mode 20. stoletja so nosile zvezdnice, kot so Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts in Gwyneth Paltrow. V svoji karieri je za svoj prispevek k modi prejel številne nagrade in priznanja, vključno s prestižnimi mednarodnimi nagradami in visokimi državnimi odlikovanji. Upokojil se je leta 2008.

Rodil se je 11. maja 1932 v Vogheri v Italiji. Foto: Reuters

