Avtor:
N. V.

Četrtek,
8. 1. 2026,
19.07

Matt Damon razkril, kako je za novi film izklesal svoje telo

Odiseja 2026 | Matt Damon kot Odisej v zgodovinskem spektaklu Odiseja | Foto Profimedia

Matt Damon kot Odisej v zgodovinskem spektaklu Odiseja

Foto: Profimedia

Za filmsko vlogo Odiseja se je Matt Damon lotil intenzivnih treningov in stroge diete ter dosegel težo, ki jo je nazadnje imel v srednji šoli.

Da se je za naslovno vlogo zgodovinskega spektakla resno pripravil, je Matt Damon prvič razkril lansko pomlad, ko so ga ujeli med oddihom ob italijanski obali. Svet so nemudoma obkrožili posnetki izklesanega telesa takrat 54-letnega igralca, ki si je za vlogo Odiseja pustil tudi rasti brado.

Damon je o filmu, ki ga je režiral mojster spektaklov Christopher Nolan in v kino prihaja sredi letošnjega julija, pred kratkim spregovoril v podkastu ameriških športnih zvezdnikov Justina in Travisa Kelceja.

"Bil sem v odlični formi," je o snemanju povedal Damon in dodal, da je režiser Nolan hotel, da je v vlogi Odiseja vitek, a močan.

Da bi to dosegel, je iz svoje prehrane izločil eno stvar: "Prenehal sem uživati živila z glutenom. Prej sem imel ves čas med 85 in 90 kilogrami, ves ta film pa sem posnel pri 75 kilogramih. Tako lahek nisem bil že vse od srednje šole."

Matt Damon julija lani med snemanjem na Škotskem | Foto: Profimedia Matt Damon julija lani med snemanjem na Škotskem Foto: Profimedia

Kot je poudaril, je nižjo težo in obenem izklesane mišice ob strogi dieti dosegel tudi z veliko treninga: "To postane del tvojega dneva. Saj je del tvoje službe, kajne? To ti preide v rutino."

Povedal je, da gluten iz prehrane izloča tudi po koncu snemanja filma. Nutricionisti ob tem sicer opozarjajo, da gluten (beljakovina, ki jo najdemo v žitih) za osebe, ki nanj niso občutljive, ni škodljiv, njegovo izločanje iz prehrane pa ne vodi nujno v izgubo kilogramov. Za uravnavanje telesne teže je še vedno najbolj priporočljiva uravnotežena prehrana, katere del so tudi polnozrnata žita.

