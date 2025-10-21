Norveška smučarska zveza je sporočila, da se Johann Andre Forfang in Marius Lindvik, skakalca, ki sta bila kaznovana zaradi razvpite afere z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, vračata na prizorišče. Čeprav še vedno ne smeta nastopati, bosta že ta teden del ekipe na treningih v Klingenthalu, kjer bo zadnja tekma poletnega grand prixa.

Norveška smučarska zveza je objavila ekipo za zaključek poletne velike nagrade v smučarskih skokih, ki bo od 24. do 26. oktobra v Klingenthalu.

Pri ženskah bodo barve Norveške branile Anna Odine Stroem, Heidi Dyhre Traaserud, Silje Opseth, Ingvild Synnoeve Midtskogen in Gyda Westvold Hansen, v moški ekipi pa so Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal, Fredrik Villumstad, Isak Andreas Langmo in Robin Pedersen.

"Isak in Robin sta si vpoklic zaslužila po odličnih skokih na celinskem pokalu v Klingenthalu. Zdaj se jima bodo pridružili še preostali člani ekipe," je dejal športni direktor Jan-Erik Aalbu.

Forfang in Lindvik na trening in še brez tekme

Čeprav Johan Andre Forfang in Marius Lindvik zaradi suspenza Mednarodne smučarske zveze (FIS) še ne smeta tekmovati, se bosta ekipi pridružila sredi tedna. Na ledeni smučini v Klingenthalu bosta opravila skupne treninge z reprezentanco.

Johan Andre Forfang bo tako kot Lindvik lahko vstopil v novo sezono, saj se jima bo kazen prepovedi nastopanja končala. Foto: Guliverimage

Petek bo namenjen kvalifikacijam, sobota pa individualni tekmi. V nedeljo se bo poletni grand prix končal s tekmo mešanih ekip.

Konec kazni tik pred začetkom svetovnega pokala

Suspenz, ki sta ga Forfang in Lindvik prejela zaradi kršitve pravil o opremi marca v Trondheimu, se izteče tik pred začetkom sezone svetovnega pokala 2025/26. Prva tekma bo 21. novembra v Lillehammerju, kjer bo potekala mešana ekipna preizkušnja.