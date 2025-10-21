Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Marius Lindvik | Marius Lindvik bo treniral v Klingenthalu, nastopati še ne sme. | Foto Guliverimage

Marius Lindvik bo treniral v Klingenthalu, nastopati še ne sme.

Foto: Guliverimage

Norveška smučarska zveza je sporočila, da se Johann Andre Forfang in Marius Lindvik, skakalca, ki sta bila kaznovana zaradi razvpite afere z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, vračata na prizorišče. Čeprav še vedno ne smeta nastopati, bosta že ta teden del ekipe na treningih v Klingenthalu, kjer bo zadnja tekma poletnega grand prixa.

Norveška smučarska zveza je objavila ekipo za zaključek poletne velike nagrade v smučarskih skokih, ki bo od 24. do 26. oktobra v Klingenthalu.

Enej Faletič
Sportal Mladi Slovenec navdušil v Avstriji, Domen Prevc na stopničkah v Nemčiji

Pri ženskah bodo barve Norveške branile Anna Odine Stroem, Heidi Dyhre Traaserud, Silje Opseth, Ingvild Synnoeve Midtskogen in Gyda Westvold Hansen, v moški ekipi pa so Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal, Fredrik Villumstad, Isak Andreas Langmo in Robin Pedersen.

"Isak in Robin sta si vpoklic zaslužila po odličnih skokih na celinskem pokalu v Klingenthalu. Zdaj se jima bodo pridružili še preostali člani ekipe," je dejal športni direktor Jan-Erik Aalbu.

Forfang in Lindvik na trening in še brez tekme

Čeprav Johan Andre Forfang in Marius Lindvik zaradi suspenza Mednarodne smučarske zveze (FIS) še ne smeta tekmovati, se bosta ekipi pridružila sredi tedna. Na ledeni smučini v Klingenthalu bosta opravila skupne treninge z reprezentanco.

Johan Andre Forfang bo tako kot Lindvik lahko vstopil v novo sezono, saj se jima bo kazen prepovedi nastopanja končala. | Foto: Guliverimage Johan Andre Forfang bo tako kot Lindvik lahko vstopil v novo sezono, saj se jima bo kazen prepovedi nastopanja končala. Foto: Guliverimage

Petek bo namenjen kvalifikacijam, sobota pa individualni tekmi. V nedeljo se bo poletni grand prix končal s tekmo mešanih ekip.

Eva Pinkelnig padec
Sportal Po grdem padcu šampionka udarila po Fisu in razkrila neodgovorno ravnanje

Konec kazni tik pred začetkom svetovnega pokala

Suspenz, ki sta ga Forfang in Lindvik prejela zaradi kršitve pravil o opremi marca v Trondheimu, se izteče tik pred začetkom sezone svetovnega pokala 2025/26. Prva tekma bo 21. novembra v Lillehammerju, kjer bo potekala mešana ekipna preizkušnja.

Rok Oblak
Sportal Rok Oblak na stopničkah, Domen Prevc po rekordni daljavi diskvalificiran
Enej Faletič
Sportal Lanišek in Kos do peščice točk, Faletič ob debiju diskvalificiran
Magnus Brevig Jan-Erik Aalbu
Sportal Skrivnost skakalnega škandala: Norvežani razkrivajo kulturo goljufanja
