TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Pe. M., STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
15.34

Osveženo pred

3 minute

Nedelja, 19. 10. 2025, 15.34

3 minute

Smučarski skoki, celinski pokal (Klingenthal) in grand prix (Hinzenbach)

Domen Prevc na stopničkah v Klingenthalu, debitant Enej Faletič, šesti v Hinzenbachu

Domen Prevc KLingental 2025 | Domen Prevc skočil na zmagovalni oder v Klingentalu. | Foto SloSki

Domen Prevc skočil na zmagovalni oder v Klingentalu.

Foto: SloSki

Svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, ki je v soboto na tekmi celinskega pokala v Klingenthalu skočil do rekorda naprave (152 metrov), nato pa je bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, je danes stal na stopničkah. Prevc je v vetrovni loteriji zasedel tretje mesto, Rok Oblak pa je bil deseti. Močnejša konkurenca pa je bila danes na poletnem grand prixu v Hinzenbachu, kjer je slovenski debitant Enej Faletič navdušil s šestim mestom, na katerem je bil najvišje uvrščeni Slovenec. Zmagal je Avstrijec Jan Hoerl.

Na finalni tekmi celinskega pokala tega poletja je zmagal Švicar Gregor Deschwanden. Med Slovenci je do točk prišel le še Žiga Jelar s 27. mestom, medtem ko se Gorazd Završnik, Nik Gostiša Lah in Maksim Bartolj niso uvrstili med prvo trideseterico, Rok Masle pa je bil diskvalificiran.

Faletič med najboljšimi v Avstriji

Drugi del skakalne karavane pa je danes tekmoval na poletni veliki nagradi v Hinzenbachu, kjer je navdušil 18-letni Enej Faletič. Slovenski debitant na najvišji ravni je bil v soboto diskvalificiran, danes pa je zasedel šesto mesto in bil najvišje uvrščen Slovenec.

Zmagal je Avstrijec Jan Hörl, drugi je bil s šestimi točkami zaostanka zmagovalec lanskega svetovnega pokala Daniel Tschofenig, tretji pa japonski šampion Rjoju Kobajaši.

Enej Faletič je na tekmovanju najvišje poletne ravni zasedel šesto mesto in bil najvišje uvrščeni Slovenec. | Foto: SloSki Enej Faletič je na tekmovanju najvišje poletne ravni zasedel šesto mesto in bil najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: SloSki

Pred Faletičem sta se uvrstila le še sobotni zmagovalec Nemec Philipp Raimund in Avstrijec Stephan Embacher.

Do točk sta od varovancev Roberta Hrgote prišla še Anže Lanišek s 13. mestom in Timi Zajc z 29. mestom, medtem ko je Lovro Kos na 41. mestu ostal brez finala.

Klingenthal bo prihodnji konec tedna gostil še finalne tekme poletne velike nagrade, poletnega tekmovanja najvišje ravni tako za moške kot ženske. 

