Avtor:
Petra Mavrič

Četrtek,
16. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 57 minut

Timi Zajc smučarski skoki

Četrtek, 16. 10. 2025, 4.00

3 ure, 57 minut

Glavni cilj 25-letnika bo svetovno prvenstvo v poletih

Timi Zajc ne želi ničesar obžalovati

Avtor:
Petra Mavrič

smučarski skoki, Timi Zajc | Timi Zajc se je pred novo sezono odločil za spremembo opremljevalca smuči. | Foto Bor Slana/STA

Timi Zajc se je pred novo sezono odločil za spremembo opremljevalca smuči.

Foto: Bor Slana/STA

Če bodo glavni vrhunec prihajajoče sezone za mnoge smučarske skakalce olimpijske igre v neposredni soseščini v Italiji, pa je ljubitelj letenja Timi Zajc za svoj prvi cilj podčrtal januarsko svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. "To je moja največja želja," pravi 25-letnik, ki bo po novem skakal na smučeh Van Deer-Red Bull Sports.

Smučarski skakalec Timi Zajc bo v prihajajočo sezono skočil na smučeh znamke Van Deer-Red Bull Sports, pod katero je podpisan nekdanji serijski zmagovalec alpskega smučanja Marcel Hirscher, ki se je v lanski sezoni vrnil na bele strmine.

"Pred nami je zelo pomembna, močna sezona, tako da sem se po zadnji sezoni odločil testirati oba proizvajalca, tako Van Deer kot Slatnarja, da vidim in primerjam materiale. Na koncu sem se odločil za Van Deer. Želim biti sam pri sebi pomirjen, da sem vsaj poskusil z njimi. Ne želim nič obžalovati, ne želim si nekoč reči, da nisem niti poskusil. Nekako sem čutil, da je potrebna sprememba. Letos, ko so dresi manjši, so smuči zelo pomemben del opreme. Mislim, da mi je to malo manjkalo pri vetru v hrbet, tako da upam, da sem zdaj s tega vidika našel rešitev," nam je svojo odločitev pojasnil Zajc, ki so ga z Van Deer povezovali že lani, a se je odločil za Slatnarja.

"Ne želim nič obžalovati, ne želim si nekoč reči, da nisem niti poskusil," pravi o tem, da se seli na smuči Van Deer. | Foto: Vam Deer–Red Bull Sports "Ne želim nič obžalovati, ne želim si nekoč reči, da nisem niti poskusil," pravi o tem, da se seli na smuči Van Deer. Foto: Vam Deer–Red Bull Sports "Res je, da sem jih pred lansko sezono poskusil, a samo za nekaj skokov, saj sem takrat šele avgusta izvedel, da Fluege ne bo več. Mi je pa takrat Slatnar zelo hitro pomagal, za kar se zahvaljujem, skupaj smo zelo hitro našli smuči, ki so mi odgovarjale, tako da mi je bilo takrat logično in nisem imel niti pomisleka, da ne bi skakal na Slatnarjevih smučeh. Smuča mi je za tisto obdobje zelo odgovarjala."

"Pravila že v preteklosti niso bila problem, težava je bila striktnost pri kontroli"

Po razkriti norveški manipulaciji z dresi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu so sledile spremembe tako pri opremi, predvsem pa pri kontroli dresov, ki je po besedah več deležnikov trenutno precej bolj dosledna, kot so je bili vajeni v preteklosti.

"Če bi pravila ostala ista in bi bila kontrola že prej takšna, kot je zdaj, bi bili dresi že takrat precej manjši in ne bi bila potrebna nobena sprememba." | Foto: Guliverimage "Če bi pravila ostala ista in bi bila kontrola že prej takšna, kot je zdaj, bi bili dresi že takrat precej manjši in ne bi bila potrebna nobena sprememba." Foto: Guliverimage

"Pri dresih je razlika kar velika in se pozna, pa tudi kontrola dresov je veliko bolj striktna kot pretekla leta. Če bo taka za vse, da bo za vse enako, bo super. Pravila že v preteklosti niso bila problem, težava je bila striktnost pri kontroli. Če bi pravila ostala ista in bi bila kontrola že prej takšna, kot je zdaj, bi bili dresi že takrat precej manjši in ne bi bila potrebna nobena sprememba. Vsi smo se morali prilagoditi novim dresom, v katerih je težje skočiti, bolj pa se pozna tudi vpliv vetra. Pri novih dresih je predvsem manj upora po zraku, tako da je treba res najti čim boljši material. Upajmo, da ne bomo imeli pozimi preveč težav in da se bo tudi na velikankah dalo leteli daleč," razmišlja specialist za letenje.

Glavni cilj je svetovno prvenstvo v poletih

Ljubitelj letalnic kot prvi cilj prihajajoče sezone ni obkrožil olimpijskih iger, pač pa svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu v drugi polovici januarja prihodnje leto. Zajc je na zadnjem svetovnem prvenstvu na Kulmu osvojil bron na posamični preizkušnji, na ekipni pa z Domnom Prevcem, Petrom Prevcem in Lovrom Kosom ubranil naslov svetovnega prvaka.

Prvi cilj Zajca bo svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. | Foto: Reuters Prvi cilj Zajca bo svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. Foto: Reuters

"Vsi bolj omenjate olimpijske igre, a moj glavni osebni cilj prihaja pred njimi, s svetovnim prvenstvom v poletih. To je moja največja želja. Če bom našel pravo opremo, vem, da se bom takrat lahko boril za kolajne," je odločen 25-letnik.

"Ko bo na skakalnicah sneg, bo to drugačna zgodba"

Septembra je obiskal tudi olimpijsko prizorišče v Predazzu, kjer je na poletnem grand prixu na obeh napravah končal okoli desetega mesta.

"Pozimi, ko bo tudi prizorišče urejeno in bo sneg na skakalnici, bo to povsem drugačna zgodba."  | Foto: Guliverimage "Pozimi, ko bo tudi prizorišče urejeno in bo sneg na skakalnici, bo to povsem drugačna zgodba."  Foto: Guliverimage "Jaz sem sam s seboj trenutno zadovoljen, pomirjen. Forma sicer ni vrhunska, a sem zadovoljen, skačem povsem zadovoljivo, mislim, da za to obdobje trenutno povsem korektno. Menim, da me nima kaj veliko skrbeti," pravi o trenutni pripravljenosti, o skakalnicah v Italiji pa: "Obe sta kar v redu, lepi, novejšega profila. Glede na to, da je bil šele september, sem bil po rezultatih še kar dober. Mislim, da mi je na obeh skakalnicah uspelo speljati kar zelo dobro. A poletni rezultati so nekaj, zima pa je druga stvar. Vemo, da pozimi, ko bodo olimpijske igre, ko bo tudi prizorišče urejeno in bo sneg na skakalnici, bo to povsem drugačna zgodba." 

"Poletje je dolgo, težko je ohraniti osredotočenost samo na skoke, tako da sem se nekaj koncev tedna odklopil z drugimi športi." | Foto: Matej Podgoršek "Poletje je dolgo, težko je ohraniti osredotočenost samo na skoke, tako da sem se nekaj koncev tedna odklopil z drugimi športi." Foto: Matej Podgoršek

Poleti se je odklopil z relijem

Poleti je monotonijo razbijal z menjavo športa in se nekaj dni tekmovalno v preizkusil v reliju. "Rad poskušam nove športe. Poletje je dolgo, težko je ohraniti osredotočenost samo na skoke, tako da sem se nekaj koncev tedna odklopil z drugimi športi. Vesel sem, da sem dobil priložnost, da lahko to počnem. Morda pa bom kdaj v tem pristal tudi v prihodnosti, ko enkrat ne bo več skokov in bom lahko počel še kaj drugega," je zaključil Zajc.

Smučarski skakalci bodo zimsko sezono začeli 21. novembra v Lillehammerju, do takrat pa jih čakata še dve prizorišči poletnega grand prixa – ta konec tedna v Hinzenbachu, 26. oktobra pa bodo poletno sezono, ki se je zavlekla v jesen, končali v Klingethalu.

