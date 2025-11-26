Smučarski skakalci so opravili s četrto posamično tekmo sezone, ki je prinesla prvo zmago slovenskemu taboru. Tokrat so se udarili na veliki skakalnici v Falunu, zmago, jubilejno 90. posamično za Slovenijo, pa je odnesel Anže Lanišek in prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slovenski uspeh je dopolnil Domen Prevc s tretjim mestom. Med njiju se je vrinil Avstrijec Stephan Embacher, za katerega so to prve stopničke v svetovnem pokalu. V finalu je izmed Slovencev nastopil še Rok Oblak, ki je končal na 21. mestu, brez finala pa je ostal Lovro Kos na 39. mestu.

Natrpan spored moške sezone svetovnega pokala se je nadaljeval s posamično tekmo na veliki skakalnici v Falunu. Šlo je za že peto tekmo v šestih dneh, četrto individualno preizkušnjo za skakalce. Že v prvi seriji sta zablestela oba Orla, ki sta v tej sezoni že končala na odru za zmagovalce. Anže Lanišek (129 m/131,6 točke), ki je bil v torek drugi, je isto mesto držal tudi po prvi seriji, do vodilnega Stefana Krafta pa ga je ločilo 5,3 točke. Med Laniška in Domna Prevca (129 m/129,2) se je vrinil še Ren Nikaido, nove točke pa je z dobrim prvim skokom potrdil tudi Rok Oblak (123 m/117,7), ki je bil po polovici tekme na 16. mestu. Prekratek za finale je bil Lovro Kos (119,5 m/102,9), ki je tekmo sklenil na 39. mestu.

Kraft z napako zmago prepustil Lanišku, a vseeno ima razlog za veselje

V drugi seriji je kot prvi nastopil Oblak, ki je s skokom, dolgim 120 m, nekaj izgubil in končal kot 20. Sledil je napet zaključek tekme v katerem je najprej iz ozadja napadel skupni zmagovalec pretekle sezone Daniel Tschofenig, ki je tekmo sklenil tik pod odrom za zmagovalce. Sledil mu je Stephan Embacher, po njegovem skoku pa je nastalo nekaj zmede, saj uradnih rezultatov ni bilo.

Prevc je nato še drugič pristal pri 129 m, ob njegovem imenu pa se je zasvetila enica. A sledilo je nekaj čakanja, nato pa smo vendarle dobili še Embacherjev rezultat, ki je svetovnega rekorderja potisnil na drugo mesto. Nikaido nato ni zdržal pritiska, bolje pa se je odrezal Lanišek in s 128,5 m prevzel vodstvo. Na vrhu je bil še torkov zmagovalec Kraft, a po napaki v zraku pristal na devetem mestu in majico skupno vodilnega predal Lanišku.

Že med prvo serijo pa so na uradnem profilu svetovnega pokala objavili, da avstrijski zvezdnik takoj po tekmi odhaja v domovino, kjer ga čaka rojstvo prvega otroka.

Falun, velika skakalnica, posamična tekma (rezultati)

Po tekmi selitev na Finsko, na Švedsko pa prihajajo skakalke

Skakalci se bodo sedaj preselili na Finsko, v Ruki bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi, v Falun pa prihajajo skakalke, tu bodo tekmovale v petek in soboto.

