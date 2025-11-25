Najboljši smučarski skakalci na svetu se bodo danes potegovali za točke svetovnega pokala na Švedskem. V kvalifikacijah za tekmo na srednji skakalnici, kjer so dominirali Avstrijci in zasedli kar štiri vodilna mesta, je nastopilo pet Slovencev. Štirje so si priigrali nastop, spodletelo pa je Lovru Kosu. Za najboljši slovenski rezultat je z devetim mestom poskrbel Anže Lanišek, Domen Prevc, ki je konec prejšnjega tedna z drugim mestom poskrbel za prve stopničke slovenskih orlov v tej sezoni, pa se je prebil skozi sito nepričakovano težko. Osvojil je 44. mesto. Tekma se bo začela ob 15.10.

Kvalifikacije v Falunu so poskrbele za popolno avstrijsko prevlado. Slovenski severni sosedi so osvojili štiri najvišja mesta. Najbolj se je izkazal Daniel Tschofenig (91,5 metra), takoj za njim pa so se zvrstili Stefan Kraft (89,5), Stephan Embacher (91,5) in Manuel Fettner (95). Peto mesto, prvo, ki ni končalo v avstrijskih rokah, je osvojil Nemec Felix Hoffmann (90,5). Skupno je nastopilo 68 tekmovalcev.

Kos izpadel v kvalifikacijah

Anže Lanišek se je zavihtel najvišje izmed Slovencev. Foto: Daniel Novakovič/STA Izmed slovenske peterice je v kvalifikacijah spodletelo Lovru Kosu. Že na treningih ni blestel z daljavami, v kvalifikacijah pa je njegov dosežek (81 m) zadostoval le za 57. mesto.

Dobro formo, ki jo je nakazal že na treningih, je potrdil Anže Lanišek. Poskrbel je za slovensko uvrstitev dneva in osvojil deveto mesto (88,5 m). Na tekmo so se uvrstili še Rok Oblak (21. mesto - 87,5), Timi Zajc (28. mesto - 86,5) in Domen Prevc (44. mesto - 83), ki je krepko zaostal za najboljšimi in osvojil zgolj 44. mesto. Nastop na tekmi je ujel le za 2,5 točke.

Težave je imel tudi skakalec v rumeni majici, zadnji zmagovalec Japonec Ryoyu Kobayashi, ki je v kvalifikacijah osvojil 30. mesto.

Kvalifikacije za tekmo v Falunu (rezultati):

Lanišek najprej četrti, nato drugi Avstrijec Jan Hörl je dobil prvi trening, na drugem si je z Anžetom Laniškom delil drugo mesto. V kvalifikacijah je bil "šele" deseti. Foto: Guliverimage Na prvem današnjem treningu je blestel Avstrijec Jan Hörl. Slovenski severni sosed je skočil najdlje (95,5 m), takoj za njim pa sta se zvrstila rojaka Stephan Embacher (95) in Manuel Fettner (94) ter potrdila dominacijo Avstrijcev. Izmed Slovencev je najdlje skočil Anže Lanišek (93,5) in poskrbel za četrti najboljši rezultat prvega treninga. Domen Prevc je bil deseti (90,5), Timi Zajc 17. (89,5), Rok Oblak 23. (88), Lovro Kos pa 49. (84). Na drugem treningu je bil Anže Lanišek še boljši. Skočil je 95 metrov in si delil drugo mesto z Janom Hörlom (92). Najboljši je bil Nemec Raimund Philipp (92). Domen Prevc se je znova uvrstil na rob najboljše deseterice. Bil je deveti (90), Timi Zajc je bil 16. (92), Rok Oblak 36. (89), Lovro Kos pa je znova poskrbel za najslabši dosežek med slovenskimi orli (84.) in zasedel 49. mesto.

Domen Prevc je konec prejšnjega tedna poskrbel za prve moške stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Tekma v Falunu se bo začela ob 15.10.