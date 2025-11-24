Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
17.00

56 minut

Sandro Pertile Mathias Hafele nadzor pravila skakalni dresi smučarski skoki zadrga Daniel Tschofenig

Video sprožil alarm: kaj je Tschofenigu prepovedala FIS?

Daniel Tschofenig | Daniel Tschofenig je bil pod drobnogledom po sobotni zmagi. Razlog je bil v zadrgi. | Foto Guliverimage

Daniel Tschofenig je bil pod drobnogledom po sobotni zmagi. Razlog je bil v zadrgi.

Foto: Guliverimage

V Lillehammerju je po sobotni tekmi skakalcev završalo zaradi na videz nedolžne podrobnosti – rahlo odprte zadrge na rokavu avstrijskega skakalca Daniela Tschofeniga. Fotografije, ki so zaokrožile po spletu, so hitro pritegnile pozornost FIS, ki je že isti večer ekipe opozorila na možnost kršitve pravil o opremi. Tschofenig, zmagovalec sobotne tekme, je moral zato opustiti navado, ki jo prakticira že leta. Sprememba je prišla tik pred nedeljskim nastopom, ko so mu iz ekipe sporočili, da bo žirija tokrat posebej pozorna na vsakršno odpiranje zadrge. V sezoni, kjer se vse bolj zaostruje nadzor nad kombinezoni in aerodinamiko, je vsak milimeter pod drobnogledom. Avstrijec je v nedeljo skočil previdneje – in končal na sedmem mestu.

Po sobotni zmagi Daniela Tschofeniga so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije, na katerih je bilo videti rahlo odprto zadrgo na njegovem skakalnem dresu. Čeprav se je Tschofenig branil, da gre za staro navado in da je zadrga povsem dovoljena, je FIS zadevo vzela resno. Oprema skakalcev je v zadnjem obdobju pod stalnim nadzorom, še posebej po škandalu Norvežanov na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

Zakaj je bila zadrga sploh problematična

Odpeta zadrga lahko teoretično vpliva na zračni tok okoli rokava, kar bi lahko skakalcu prineslo minimalno, a nepošteno prednost. Novi inšpektor FIS Mathias Hafele je pojasnil, da so po tekmi prejeli več videov in da je bilo treba preveriti, ali je bila zadrga pravilno zaprta.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc le za Japoncem, odličen tudi Lanišek, točke dosegel še Zajc

Ekipe so prejele jasno opozorilo

Vodstvo tekmovanja je ekipam – uradnega protesta ni bilo – pojasnilo, da bo FIS na naslednji tekmi posebno pozorno spremljala stanje opreme. Hafele je dejal, da so ekipe obvestili o tej praksi in želeli preprečiti ponavljajoče se tovrstne dogodke. Tudi direktor smučarskih skokov Sandro Pertile je potrdil, da so Tschofenigu izrecno sporočili, da bo pod dodatnim nadzorom.

Domen Prevc je bil v nedeljo odličen drugi. | Foto: Reuters Domen Prevc je bil v nedeljo odličen drugi. Foto: Reuters

Tschofenig brez manevra in brez stopničk

Avstrijec se je opozorilu prilagodil in na nedeljskem nastopu zadrgo popolnoma zaprl. Tokrat se je moral zadovoljiti s sedmim mestom, medtem ko je zmaga šla v roke Rjojuju Kobajašiju, drugo mesto pa je osvojil Slovenec Domen Prevc.

