Na bencinskih servisih po Sloveniji bodo v torek začele veljati nove cene goriv. Po ocenah portal Finance se bodo pogonska goriva s torkom pocenila. Bencin bo od 16. decembra cenejši približno za tri cente, še večjo pocenitev pa pričakujejo za dizelsko gorivo, ki bi se lahko pocenilo kar za šest centov. Podobno nižja bo tudi cena za kurilno olje.

Na portalu Finance ocenjujejo, da bo bencin od 16. decembra cenejši približno za tri cente in bo stal približno 1,42 evra za liter. Še večjo pocenitev pa pričakujejo za dizelsko gorivo, ki bi se lahko pocenilo kar za šest centov in bi prav tako stalo 1,42 evra za liter. Podobno pocenitev pri Financah pričakujejo tudi za kurilno olje, to bi po njihovih ocenah lahko stalo 1,02 evra.

Vlada je v četrtek odločila, da ohranja veljavni mehanizem oblikovanja cen bencina, dizla in kurilnega olja, prav tako bodo največje dovoljene marže ostale na zdajšnjih ravneh in bodo še naprej veljale za vse bencinske servise v Sloveniji, so sporočili po seji vlade.

Gradivo, ki je bilo v javni obravnavi, je predvidevalo višje dovoljene marže na servisih ob avtocestah.

Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 29. decembra.